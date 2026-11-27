Tỉnh Ninh Bình công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 15 cán bộ lãnh đạo, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau hợp nhất có 10 Phó Giám đốc.

Sáng 27/11, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cơ quan chuyên môn sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh, Ninh Bình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ. Bộ máy mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Anh Tuấn)

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn 5 năm. Hai quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12.

Cùng với việc kiện toàn chức danh người đứng đầu, UBND tỉnh Ninh Bình công bố 13 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cấp phó. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo có 2 Phó Giám đốc là ông Nguyễn Đức Cường và bà Đinh Thị Thu Thủy.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau hợp nhất có 10 Phó Giám đốc, gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong và Đỗ Quang Trung.

Bà Nguyễn Thị Bích Lụa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan khẩn trương hoàn tất việc bàn giao nhân sự, tài sản, tài chính, hồ sơ và những nhiệm vụ đang triển khai. Quá trình chuyển giao không được làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một trong những nhiệm vụ quan trọng ngay khi bộ máy mới đi vào hoạt động là phối hợp tổ chức các sự kiện và đón Tổng Giám đốc UNESCO đến Ninh Bình vào ngày 1/12.

Sở cũng được giao hoàn thiện các điều kiện để trình UNESCO công nhận Cảnh quan văn hóa - sinh thái, Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc là Di sản thế giới.

Sau khi Sở Ngoại vụ giải thể, Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ tiếp nhận công tác ngoại vụ, nâng cao chất lượng tham mưu đối ngoại, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu đội ngũ lãnh đạo mới phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhũng nhiễu, tiêu cực.