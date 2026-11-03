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Niềm vui của tỷ phú Trần Đình Long

Pha Lê
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Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho tập đoàn của ông Trần Đình Long.

Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát do ông Trần Đình Long làm chủ tịch cho biết, trong quý 4/2026, Tôn Hòa Phát vừa xuất khẩu thành công đơn hàng khoảng 8.000 tấn tôn cuộn mạ kẽm sang Nhật Bản, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực cạnh tranh của sản phẩm tại một trong những thị trường có yêu cầu chất lượng khắt khe hàng đầu thế giới.

Lô hàng đáp ứng tiêu chuẩn JIS G 3302 của Nhật Bản, với các yêu cầu nghiêm ngặt về quy cách, bề mặt lớp mạ không hoa và công nghệ xử lý bề mặt bằng Crom 3+ hoặc không Crom (Chromium-free), thân thiện với môi trường. Sản phẩm có chứng nhận xuất xứ Việt Nam (C/O), tạo thuận lợi cho đối tác trong việc hưởng các ưu đãi thuế quan theo quy định.

Đầu năm 2026, Tôn Hòa Phát chính thức được JICQA (JIC Quality Assurance Ltd.) - tổ chức chứng nhận uy tín của Nhật Bản cấp chứng nhận JIS cho các dòng sản phẩm thép cán nguội, tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm và tôn mạ màu.

Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận năng lực sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế của Tôn Hòa Phát, làm tiền đề giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển tại các thị trường có tiêu chuẩn chất lượng cao.

Niềm vui của tỷ phú Trần Đình Long - Ảnh 1.

Sở hữu hệ thống dây chuyền sản xuất nhập khẩu từ Châu Âu với công suất thiết kế lên tới 600.000 tấn/năm, Tôn Hòa Phát cung cấp đa dạng sản phẩm gồm thép cuộn tẩy gỉ, thép cuộn cán nguội, tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm và tôn mạ màu.

Sau đơn hàng đầu tiên sang Nhật Bản, doanh nghiệp định hướng tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu các dòng sản phẩm chiến lược khác, mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế và khai thác hiệu quả những thị trường tiềm năng.

Sản phẩm Tôn Hòa Phát đã hiện diện tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung tại Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và Châu Đại Dương. Việc chinh phục thành công thị trường Nhật Bản tiếp tục mở ra cơ hội tăng trưởng mới, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Tôn Hòa Phát trên thị trường quốc tế.

Niềm vui của tỷ phú Trần Đình Long - Ảnh 2.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Tôn Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 307.000 tấn, tiếp tục duy trì vị thế trong Top 5 doanh nghiệp sản xuất tôn mạ lớn nhất Việt Nam. Thị trường xuất khẩu đóng góp 29,8% tổng sản lượng bán hàng.

Còn tại Tập đoàn Hòa Phát, quý 3/2026, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với quý 3/2025. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 8.265 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn lần lượt là 171.539 tỷ đồng và 23.746 tỷ đồng, tương ứng tăng 54% và 104% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Với kết quả này, Hòa Phát đã hoàn thành 82% doanh thu và 108% lợi nhuận kế hoạch năm. Trong đó, lĩnh vực thép đóng góp 97% doanh thu và 77% lợi nhuận. Sau 9 tháng, Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 12.038 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

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Trần đình long

Nhật Bản

tôn mạ

hòa phát

lợi nhuận

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