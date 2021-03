Những vùng nước nguy hiểm nhất thế giới, bạn sẽ không bao giờ muốn bơi ở đó

Hồ Natron



Có thể nói Hồ Natron của Tanzania giống như một cơn ác mộng! Đây là một vùng nước khép kín, bởi vậy nước chảy vào hồ sẽ không thể chạy được ra ngoài và khi nước bốc hơi, nó sẽ để lại nồng độ muối cao và các khoáng chất khác, điều này đã biến nó thành một hồ muối.

Hồ Natron còn có tính kiềm cực cao. Nó chứa một lượng lớn hóa chất gọi là Natron, là sự kết hợp của muối nở và natri cacbonat. Do đó, độ pH của nước có thể cao tới 10,5.

Chính vì thế, rất ít sinh vật có thể sống sót trong vùng nước khắc nghiệt của hồ này. Các loài chim và động vật khác không may bị chết trong hồ sẽ bị vôi hóa, và xác của chúng được bảo quản bằng hóa chất tự nhiên của hồ mà không thể phân hủy được.

Hồ Boiling (Hồ nước sôi)

Đúng như tên gọi, Hồ nước sôi, nằm trên đảo Dominica, đây không phải là nơi lý tưởng để bơi lội! Thực chất đây là một fumarole (lỗ mở trong lớp vỏ của hành tinh phát ra hơi nước và các loại khí như carbon dioxide, sulfur dioxide, hydro clorua và hydro sulfide) ngập nước. Với chiều ngang khoảng 60 - 80 mét, nó là hồ nước nóng lớn thứ hai trên thế giới!

Mặc dù nhiệt độ dao động của nước có thể nóng từ 82 đến 92 độ C dọc theo viền hồ thì ở nơi nóng nhất, nhiệt độc của nước đạt tới là 100 độ C. Năm 1900, hai người đã phải bỏ mạng tại hồ nước này sau khi ngạt thở do khí núi lửa thoát ra đột ngột và rơi xuống đất tử vong.

Hồ Nyos

Hồ Nyos, một hồ nước được hình thành trên đỉnh miệng núi lửa ở tây bắc Cameroon, là nguyên nhân gây ra một trong những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại.

Vào ngày 21 tháng 8 năm 1986, một vụ phun trào đá vôi đã khiến hồ Nyos đột ngột thải ra khoảng 1,6 triệu tấn carbon dioxide. Nặng hơn không khí, đám mây CO2 lớn tràn xuống các ngôi làng gần đó, làm ngạt thở và giết chết tất cả các dạng sống trong bán kính 16 dặm của hồ. Hơn 1.746 người và 3.500 gia súc bị chết.

Sông Rio Tinto

Sông Rio Tinto ở Tây Ban Nha nổi tiếng với màu đỏ và cam độc đáo.

Khu vực xung quanh sông là mỏ khai thác quặng trong khoảng 5.000 năm. Hệ thống thoát nước của mỏ axit đã khiến dòng sông trở nên có tính axit cao đến mức các kim loại nặng, chẳng hạn như sắt có thể hòa tan vào nước và khiến nó có màu kỳ lạ.

Thành phần hóa học độc đáo của nước đã khiến con sông này trở thành một môi trường khắc nghiệt cho sự sống. Do mức độ pH ở khoảng 2, bởi vậy chỉ một số vi sinh vật đặc biệt ưa thích môi trường sống "cực đoan" mới có thể phát triển ở đây.

Hồ Hillier

Nằm ở rìa của Đảo Middle ngoài khơi bờ biển Tây Úc, hồ Hillier là một hồ muối nổi tiếng nhất thế giới với màu hồng bong bóng. Màu sắc này của hồ không hề bị thay đổi ngay cả khi bạn lấy nước từ hồ cho vào thùng chứa.

Các chuyên gia cho rằng màu sắc này là do một sinh vật có tên là Dunaliella salina trong nước hồ, một loại vi khuẩn màu xanh lá cây tạo ra. Phân tích cũng cho thấy sự hiện diện của các loài vi khuẩn khác nhau trong nước hồ.

Mặc dù có hàm lượng muối cao, nhưng hồ Hillier vẫn an toàn để bơi lội. Tuy nhiên, hành động này bị cấm vì lý do bảo tồn những loài vi sinh vật quý hiếm trong hồ và cách tốt nhất để thưởng ngoạn hồ nước là ngắm nhìn nó từ trên không.

Monte Neme

Trên ngọn núi El Monte Neme của Tây Ban Nha, có một hồ nước trong xanh như ngọc. Vẻ đẹp siêu thực của hồ đã thu hút rất nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đến đây để chụp những bức ảnh sống ảo.

Tuy nhiên, những người quyết định ngâm mình xuống hồ để bơi thì sẽ bị ốm nặng, họ sẽ bị phát ban, nôn mửa cũng như nhiều triệu chứng khác.

Kể từ năm 1915, El Monte Neme đã được coi là khu vực khai thác vonfram và thiếc với trữ lượng lớn, việc khai thác này được diễn ra cho tới năm 2012, khi các mỏ cuối cùng bị bỏ hoang.

Nhiều thập kỷ khai thác quặng đã tạo ra nhiều chất thải độc hại ảnh hưởng đến những khu vực gần đó, bao gồm cả hồ Monte Neme và khiến nước trở nên nguy hiểm cho những người bơi lội.

Hồ axit Kawah Ijen

Trong miệng núi lửa Kawah Ijen ở Java, Indonesia, có một hồ nước rộng khoảng 1 km chứa đầy nước màu ngọc lam. Mặc dù hồ nước này trông có vẻ rất thanh bình và hấp dẫn, nhưng nếu bạn quyết định bơi trong đó thì có lẽ nước đi này của bạn sai rồi! Đây là hồ miệng núi lửa có tính axit mạnh nhất trên thế giới!

Năm 2008, một nhà thám hiểm đã đi thuyền cao su ra hồ để đo độ chua của nó. Độ pH của nước ở rìa hồ đo được khoảng 0,5, trong khi ở trung tâm hồ, độ pH là 0,13 do sự hiện diện của nồng độ axit sulfuric cao.

Hố Berkeley

Hố Berkeley trước đây là một mỏ đồng lộ thiên, nằm ở Montana, Hoa Kỳ. Sâu khoảng 542 mét, hố Berkeley chứa đầy nước có tính axit nặng. Hóa chất nguy hiểm và kim loại nặng rò rỉ từ các tảng đá xung quanh đã làm cho nước càng trở nên nguy hiểm hơn.

Vào năm 2016, hàng nghìn con ngỗng tuyết đã đáp xuống mặt nước để tránh bão tuyết và cuối cùng chúng phải bỏ mạng vì nhiễm độc từ nước hố. Sau đó, các quan chức địa phương đã nỗ lực tích cực để xua đuổi các loài chim để ngăn chúng đáp xuống vùng nước độc hại này.