Những vũ khí tối tân của Trung Quốc không xuất hiện trong lễ duyệt binh

Nhiều vũ khí tối tân nhất của Trung Quốc đã được trình diễn trong cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn gần đây. Tuy nhiên, một số hệ thống vũ khí mạnh mẽ và tiên tiến nhất sẽ vẫn được giữ kín – có thể vì chúng vẫn đang trong quá trình phát triển, quá nhạy cảm để tiết lộ, hoặc đơn giản là không thể đưa vào lễ duyệt binh.

Dưới đây là một số tài sản quan trọng nhất trong công nghệ quân sự Trung Quốc mà bạn không được thấy.

Vũ khí đang phát triển

Nổi bật nhất là hai loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu – với tên gọi không chính thức là J-36 và J-50 – đã thu hút sự chú ý của toàn cầu khi thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối năm ngoái.

Kể từ đó, chúng đã được phát hiện trong nhiều chuyến bay thử nghiệm hơn. Quân đội Trung Quốc cũng đang thử nghiệm các loại vũ khí điện từ mạnh mẽ như pháo ray điện từ và pháo cuộn từ, vốn có thể mang lại một phương thức đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí để chống lại tên lửa siêu vượt âm và tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, các nguyên mẫu hiện tại có kích thước quá lớn nên chỉ có thể được trang bị trên tàu chiến – do đó chúng khó có khả năng xuất hiện trong lễ duyệt binh.

Ngoài ra còn có "tàu vũ trụ thử nghiệm tái sử dụng" được cho là đã được thử nghiệm từ năm 2020. Con tàu này được cho là tương tự như Phương tiện Thử nghiệm Quỹ đạo X-37B của Mỹ, có khả năng ở lại quỹ đạo trong nhiều tháng và phục vụ nhiều mục đích quân sự.

Tuy nhiên, tàu vũ trụ của Trung Quốc lại được bao phủ trong bí mật – ngay cả hình dáng của nó cũng được xếp vào loại tài liệu mật.

Lần gần nhất Trung Quốc tổ chức duyệt binh là vào năm 2019, và kể từ đó phần lớn các trang thiết bị mới của PLA là dành cho hải quân, với một loạt tàu chiến đã được biên chế hoặc đang được đóng mới. Trong số này có tàu sân bay Phúc Kiến, dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay, và một tàu sân bay khác đang được phát triển với tên gọi Type 004.

Bên cạnh đó là các tàu tấn công đổ bộ Type 075 và Type 076 mới, cùng tàu ngầm tên lửa đạn đạo Type 096 đang trong giai đoạn phát triển. Dĩ nhiên là chúng cũng không xuất hiện trong lần phô diễn này.

Hệ thống cảnh báo sớm

Là một phần quan trọng khác của quốc phòng, hệ thống chiến lược này được thiết kế để phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa đạn đạo. Các vệ tinh này được trang bị cảm biến hồng ngoại tiên tiến để phát hiện dấu hiệu nhiệt của các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ngay sau khi chúng được phóng từ bất kỳ đâu trên Trái Đất.

Hệ thống này cũng sử dụng các radar mảng pha cỡ lớn, cố định trên mặt đất, có khả năng phát hiện tầm xa và theo dõi chính xác các tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa của hành trình bay. Truyền thông Trung Quốc đã từng nêu bật một trạm radar mảng pha – lớn bằng một tòa nhà 10 tầng. Trạm radar khổng lồ này, đặt tại Chiến khu phía Bắc của PLA, được cho là có phạm vi phát hiện trải dài hàng nghìn km và sóng băng tần P của nó cho phép theo dõi các mục tiêu đang bay tới với độ trung thực cao, bao gồm cả máy bay tàng hình.

Hệ thống cảnh báo sớm không xuất hiện trong lễ duyệt binh, nhưng nó rất cần thiết để phát hiện các mối đe dọa chiến lược và cung cấp dữ liệu mục tiêu chính xác cho các tên lửa đánh chặn. Nó đã được thử nghiệm qua ít nhất sáu cuộc kiểm tra phòng thủ tên lửa trên bộ kể từ năm 2010.

Giám sát dưới nước

Cái gọi là "Vạn Lý Trường Thành dưới nước" đang được xây dựng và mở rộng ở các vùng biển gần Trung Quốc và là một phần trong năng lực phòng thủ chiến lược hàng hải và tác chiến chống ngầm của nước này.

Mục tiêu là giám sát liên tục các tín hiệu âm thanh và các dấu hiệu vật lý khác trong các khu vực biển cụ thể để phát hiện, theo dõi và xác định các tàu ngầm và hoạt động dưới nước của đối phương tiềm tàng. Hệ thống này bao gồm các mảng hydrophone sợi quang cố định dưới đáy biển cùng với các nút cảm biến dưới nước, và có khả năng sử dụng các phương tiện tự hành không người lái dưới nước và trên mặt nước.

Các cảm biến thu thập tiếng ồn dưới nước và dữ liệu dị thường từ trường, sau đó được truyền qua cáp quang dưới đáy biển và các liên kết truyền thông khác đến các trung tâm xử lý trên bờ. Vị trí chính xác của mạng lưới này được giữ bí mật. Nó rất quan trọng đối với khả năng sống sót và an ninh hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc, đồng thời cải thiện khả năng phát hiện, định vị và theo dõi tàu ngầm đối phương trong các vùng biển trọng yếu này.

Vệ tinh quân sự

Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ nhanh chóng về vệ tinh quân sự và năng lực chống vệ tinh, và chúng đóng vai trò cốt yếu trong nỗ lực hiện đại hóa và chiến lược "chiến tranh thông tin hóa" của nước này.

Nhiều vệ tinh quân sự và lưỡng dụng – Mỹ tuyên bố có hơn 510 vệ tinh – có khả năng tình báo, giám sát và trinh sát. Điều này có nghĩa là chúng có thể theo dõi, ví dụ, các lực lượng nước ngoài trong khu vực Thái Bình Dương.

Chúng bao gồm một đội vệ tinh dòng Yaogan với khả năng chụp ảnh quang học độ phân giải cao và thu thập tình báo điện tử. Hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu cung cấp các dịch vụ định vị, dẫn đường và thời gian có độ chính xác cao cho PLA – đặc biệt là cho các loại đạn dược dẫn đường và hậu cần quân sự – nghĩa là họ không phải phụ thuộc vào hệ thống GPS của Mỹ.

Các vệ tinh liên lạc quân sự cũng đang hoạt động phục vụ cho hệ thống chỉ huy và kiểm soát của PLA, với một chuỗi dữ liệu an toàn và chống nhiễu. Các vệ tinh cảnh báo sớm theo dõi các hệ thống chống tên lửa chiến lược, và các vệ tinh nhận thức tình hình không gian theo dõi các vật thể trên quỹ đạo và bảo vệ các tài sản không gian của Trung Quốc.

Trung Quốc cũng có các năng lực chống vệ tinh nhằm làm suy giảm hoặc từ chối quyền truy cập không gian của đối thủ. Nổi tiếng nhất là tên lửa chống vệ tinh phóng trực tiếp, được thử nghiệm đáng chú ý vào năm 2007 khi nó phá hủy một vệ tinh thời tiết cũ của Trung Quốc, tạo ra một lượng lớn mảnh vỡ trên quỹ đạo.