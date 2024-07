Một tài khoản Instagram về tin tức Berlin @dasistberlinbitch đã đăng một số đoạn video về những vòng đen vào ngày 4/7. Video cho thấy những vòng đen dày ở phía bắc thành phố từ nhiều góc độ.



Những vòng đen bí ẩn xuất hiện trên bầu trời Berlin, Đức. Nguồn: X/@dasistberlinbitch



Tài khoản này chú thích cho video rằng: "Vậy hoặc là người ngoài hành tinh bây giờ muốn đến Berghain [một hộp đêm nổi tiếng ở Berlin] hoặc Chúa đang hút shisha."

Tờ báo lá cải B.Z. Berlin đăng trên mạng xã hội X rằng: "Có cái gì đó vào tối thứ Tư [3/7] ở phía bắc Berlin? Một số vòng đen có thể nhìn thấy trên bầu trời phía trên thủ đô. Cộng đồng mạng đang suy đoán."

Theo Newsweek, những suy đoán của người dùng mạng xã hội bao gồm từ những đàn chim bay vòng tròn, một trò đùa của chính quyền, đến người ngoài hành tinh, thậm chí một số người còn cho rằng đó là dấu hiệu từ ca sĩ quá cố Bob Marley trên thiên đường.

Tuy nhiên, một người dùng @030josef trên mạng xã hội X đã có giải đáp hợp lý nhất, cho rằng đó là khói pháo hoa. "Nguyên nhân là do các quá trình công nghiệp hoặc các vụ nổ thải ra khói bụi và khí thải vào không khí", người này viết. "Pháo hoa và trình diễn pháo hoa cũng thường tạo ra hiệu ứng như vậy."

Người này cho rằng vòng khói đen có thể được tạo ra trong một buổi diễn tập của ban nhạc rock Rammstein - những người nổi tiếng với nghệ thuật bắn pháo hoa.

Giả thuyết này đã được chứng thực trên X bởi người dùng @Joachim36911 - người đã đăng bức ảnh quả cầu lửa giữa các ngôi nhà, khiến vòng khói đen bốc lên. "Không rõ nơi xuất hiện [vòng khói] có phải là nơi ở của kỹ thuật viên tổ chức sự kiện hay không", người này nói.

Bức ảnh được người dùng @Joachim36911 chia sẻ trên mạng xã hội X.

Bức ảnh được người dùng @Joachim36911 chia sẻ trên mạng xã hội X.

Theo Newsweek, những hiện tượng tương tự đã được bắt gặp nhiều lần trên khắp thế giới.

Vào năm 2023, người ta nhìn thấy một vòng tròn tương tự ở Moscow, bay lơ lửng trước khi bay cao lên trên bầu trời trong một khoảng thời gian ngắn.

Năm 2014, theo báo cáo của BBC, người ta đã quan sát thấy một vòng tròn gần lâu đài Warwick ở Anh. Nó bay lơ lửng trên bầu trời khoảng 3 phút và được một cô gái 16 tuổi chụp lại bằng điện thoại của mình. Sau đó nó được tiết lộ là hệ quả của một cuộc thử nghiệm pháo hoa.

Một vụ việc tương tự xảy ra ở Pakistan vào năm 2020 cũng từng gây xôn xao. Theo tờ The Sun, một vòng đen mỏng được nhìn thấy trên bầu trời ở thành phố Lahore, Pakistan, khiến cộng đồng mạng lo ngại. Bất chấp những lo ngại, tờ báo cũng cung cấp nhiều lời giải thích hợp lý. Một sự cố công nghiệp trên mặt đất như máy biến áp điện bị nổ có thể là nguyên nhân cho hiện tượng này. The Sun cũng lưu ý rằng, vòng đen cũng có thể là do việc sử dụng pháo hoa gây ra.