Những uẩn khúc chưa có lời giải trong vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích bí ẩn

Liên quan vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ Bùi Bích Ph. (22 tuổi, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) mất tích bí ẩn, tối 12/10, bà Phạm Thủy (mẹ Ph.) cho biết, thi thể tìm thấy tại khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là Ninh Bình) được xác nhận là Ph. Kết quả ADN cho thấy trùng khớp.
Khoảng cách thi thể được tìm thấy với địa điểm cuối cùng ghi nhận của Ph. là khoảng 120km, tính theo đường sông.
Bà Thủy cho hay, kết quả giám định tử thi không phát hiện dấu hiệu bất thường. Hiện bà Thủy đã gửi đơn đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của con gái tới Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình.
Bởi theo người nhà của nữ sinh, xoay quanh cái chết của nạn nhân vẫn có một số điểm bất thường cần được giải đáp.
Trước đó theo chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, thời điểm đăng tin tìm kiếm con gái mất tích lên mạng xã hội, đã có người gọi điện cho bà Thủy báo có nhặt được giấy tờ, ba lô, mũ bảo hiểm của cháu bên sông Hồng (phường Bồ Đề).
Ngày 14/9, bà quay lại địa điểm hôm trước tìm thấy đồ ở bờ sông thì bất chợt nhìn thấy chiếc xe đạp điện của con. Lúc đó, có hai vợ chồng chạy ra cung cấp thông tin “hơn 17 giờ chiều cách đây mấy ngày, có hai thanh niên mặc áo tối màu đưa chiếc xe đạp điện đến địa địa này. Hai thanh niên mang ba lô màu xanh và đồ đạc xuống sông vứt… Khi trở về hai nam thanh niên đi hướng khác".
Qua trích xuất camera, bà Thủy xác nhận Ph. có xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ), tuy nhiên hình ảnh của nữ sinh này cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.
Bà Thủy mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các thông tin người dân cung cấp để làm sáng tỏ nguyên nhân.
Như tin đã đưa, chiều 11/9, Ph. xin phép mẹ đi chơi và di chuyển bằng xe đạp điện từ nhà đến Lotte Tây Hồ. Khoảng 16h, bà Thủy liên lạc với con qua messenger, Ph. trả lời vẫn đang ở đó. Tuy nhiên, chỉ hơn một tiếng sau, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Thủy ngay trong đêm đó đã đến Công an phường Đông Ngạc trình báo, nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm con gái. Suốt đêm hôm đó, người mẹ không chợp mắt, mong con trở về. Sáng hôm sau, bà lại tìm đến Lotte Tây Hồ để nhờ công an trích xuất camera.
Chiều 12/9, khi thông tin tìm con được bà Thủy đăng tải trên mạng xã hội, một người dân đi câu tôm báo tin nhặt được ví cùng balo của Phương ở mép sông gần đền Rừng (phường Bồ Đề, Hà Nội).
Tìm đến nơi, bà Thủy được người này đưa giấy tờ tùy thân, áo mưa, mũ bảo hiểm của Phương.
Đến trưa 14/9, bà Thủy phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái dựng bên ven đường gần khu vực trên. Người mẹ cho biết đã nhiều lần đề nghị được trích xuất thêm camera quanh khu vực phát hiện đồ đạc nhưng chưa có kết quả.
Ngày 16/9, khi nghe tin có thi thể được phát hiện ở tỉnh Nam Định (cũ), nay là tỉnh Ninh Bình với đặc điểm tương đồng, bà Thủy tức tốc tìm đến. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của bà Thủy để so sánh.
"Ngày 7/10, chúng tôi nhận được kết quả xét nghiệm ADN. Thi thể tìm thấy ở xã Nam Hồng, Ninh Bình, chính là con gái tôi" - bà Thủy cho hay.