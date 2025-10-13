Những uẩn khúc chưa có lời giải trong vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích bí ẩn

Liên quan vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ Bùi Bích Ph. (22 tuổi, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) mất tích bí ẩn, tối 12/10, bà Phạm Thủy (mẹ Ph.) cho biết, thi thể tìm thấy tại khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là Ninh Bình) được xác nhận là Ph. Kết quả ADN cho thấy trùng khớp.

Khoảng cách thi thể được tìm thấy với địa điểm cuối cùng ghi nhận của Ph. là khoảng 120km, tính theo đường sông.

B.B.Ph. mất tích một tháng trước khi được xác định đã qua đời. Ảnh: Gia đình cung cấp

Bà Thủy cho hay, kết quả giám định tử thi không phát hiện dấu hiệu bất thường. Hiện bà Thủy đã gửi đơn đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của con gái tới Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình.

Bởi theo người nhà của nữ sinh, xoay quanh cái chết của nạn nhân vẫn có một số điểm bất thường cần được giải đáp.

Trước đó theo chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, thời điểm đăng tin tìm kiếm con gái mất tích lên mạng xã hội, đã có người gọi điện cho bà Thủy báo có nhặt được giấy tờ, ba lô, mũ bảo hiểm của cháu bên sông Hồng (phường Bồ Đề).

Ngày 14/9, bà quay lại địa điểm hôm trước tìm thấy đồ ở bờ sông thì bất chợt nhìn thấy chiếc xe đạp điện của con. Lúc đó, có hai vợ chồng chạy ra cung cấp thông tin “hơn 17 giờ chiều cách đây mấy ngày, có hai thanh niên mặc áo tối màu đưa chiếc xe đạp điện đến địa địa này. Hai thanh niên mang ba lô màu xanh và đồ đạc xuống sông vứt… Khi trở về hai nam thanh niên đi hướng khác".

Qua trích xuất camera, bà Thủy xác nhận Ph. có xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ), tuy nhiên hình ảnh của nữ sinh này cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.

Bà Thủy mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các thông tin người dân cung cấp để làm sáng tỏ nguyên nhân.