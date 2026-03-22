Tay nắm cửa ẩn từng được Tesla phổ biến nhằm tạo thiết kế liền mạch và giảm lực cản không khí. Tuy nhiên, cơ quan quản lý Trung Quốc cho rằng loại tay nắm này có thể không hoạt động sau va chạm, gây khó khăn cho việc mở cửa từ bên ngoài.

Trong các tình huống khẩn cấp, việc chậm vài giây có thể ảnh hưởng đến khả năng cứu hộ. Do đó, Trung Quốc yêu cầu tất cả xe phải có cơ chế mở cửa cơ học, dễ thao tác trong mọi điều kiện. Quy định này dự kiến áp dụng từ năm 2027 và có thể tạo tiền lệ cho các thị trường khác.

Sau khi Trung Quốc quyết định cấm tay nắm cửa ẩn vì lo ngại an toàn, nhiều chuyên gia giao thông và tài xế tiếp tục chỉ ra các công nghệ hiện đại trên ô tô có thể gây rủi ro hoặc tạo thêm phiền toái cho người sử dụng.

Màn hình cảm ứng lớn

Việc sử dụng màn hình cảm ứng khi đang lái xe có thể gây mất tập trung. (Ảnh: Cardekho)

Màn hình trung tâm kích thước lớn hiện là trang bị phổ biến trên hầu hết ô tô mới, thay thế nhiều nút bấm truyền thống. Các hãng xe ưa chuộng giải pháp này vì giúp khoang lái tối giản và giảm chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, việc tích hợp quá nhiều chức năng vào màn hình khiến người lái phải thao tác nhiều bước, thậm chí phải rời mắt khỏi đường trong thời gian dài. Một số nghiên cứu cho thấy việc thực hiện thao tác đơn giản có thể mất tới hơn 20 giây.

Cơ quan đánh giá an toàn Euro NCAP đã yêu cầu các chức năng cơ bản như đèn cảnh báo nguy hiểm, còi, xi-nhan hay gạt mưa phải có nút điều khiển riêng. Xe phụ thuộc quá nhiều vào màn hình cảm ứng có thể bị hạ điểm an toàn.

Gương chiếu hậu camera

Gương chiếu hậu truyền thống đang dần được thay thế bằng camera. (Ảnh: Carsales)

Một số mẫu xe điện và xe cao cấp đã thay gương chiếu hậu bằng camera và màn hình bên trong cabin. Giải pháp này giúp giảm lực cản gió và tạo thiết kế hiện đại hơn. Các nhà sản xuất cũng lập luận rằng góc nhìn rộng hơn do camera cung cấp giúp giảm điểm mù, cải thiện an toàn giao thông.

Tuy vậy, nhiều người lái phản ánh rằng việc nhìn vào màn hình thay vì gương truyền thống không mang lại cảm giác trực quan, đặc biệt khi cần ước lượng khoảng cách. Hệ thống này cũng dễ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mạnh hoặc bụi bẩn, trong khi chi phí sửa chữa cao hơn nhiều so với gương thông thường.

Bỏ kính sau gây tranh cãi

Một số mẫu xe ngay này bỏ kính sau thay bằng camera hiện thị trên gương kỹ thuật số. (Ảnh: Mazda)

Một số mẫu xe mới loại bỏ cửa sổ phía sau và thay bằng camera hiển thị trên gương kỹ thuật số. Nhà sản xuất cho rằng cách này giúp cải thiện tầm nhìn do không bị cản bởi nội thất phía sau.

Tuy nhiên, người lái phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống điện tử. Trong trường hợp camera hoặc màn hình gặp lỗi, khả năng quan sát phía sau sẽ bị hạn chế đáng kể, làm dấy lên lo ngại về tính an toàn dài hạn.

Hệ thống hỗ trợ lái

Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao an toàn nhưng cũng gây phiền toái cho người lái. (Ảnh: AutoSys)

Các hệ thống hỗ trợ lái (ADAS) như cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp hay kiểm soát hành trình thích ứng được thiết kế để giảm tai nạn. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy chúng có thể giúp người lái an toàn hơn trong một số tình huống.

Tuy nhiên, không ít tài xế phàn nàn về việc các hệ thống này liên tục phát cảnh báo bằng âm thanh hoặc rung vô lăng, gây khó chịu và mất tập trung. Một số hệ thống hỗ trợ giữ làn còn bị cho là can thiệp quá mạnh vào việc điều khiển xe.

Đáng chú ý, hệ thống giới hạn tốc độ thông minh (ISA) bị chỉ trích nhiều nhất vì cảnh báo ngay cả khi vượt tốc độ rất nhỏ và không thể tắt hoàn toàn, buộc người dùng phải tắt lại sau mỗi lần khởi động xe.

Trợ lý AI

Công nghệ AI đang trở thành xu hướng trong ngành ô tô. (Ảnh: Volkswagen)

Trợ lý giọng nói tích hợp AI đang trở thành xu hướng mới trong ngành ô tô. Người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói để điều chỉnh điều hòa, tìm đường hoặc điều khiển các chức năng khác.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế chưa như kỳ vọng. Nhiều hệ thống nhận diện chưa chính xác, phản hồi chậm hoặc đưa ra thông tin sai, khiến người dùng mất kiên nhẫn. Trong một số trường hợp, thao tác trực tiếp vẫn nhanh và hiệu quả hơn.

Nút cảm ứng

Nút cảm ứng không gây được thiện cảm với nhiều người lái. (Ảnh: Nissan)

Nút cảm ứng (haptic) được xem là giải pháp trung gian giữa màn hình và nút vật lý. Khi chạm vào, hệ thống tạo rung để mô phỏng cảm giác bấm nút.

Dù vậy, người dùng thường phàn nàn về độ nhạy không ổn định, dễ bấm nhầm và thiếu phản hồi rõ ràng. Một số hãng xe đã phải quay lại sử dụng nút vật lý sau khi nhận phản hồi tiêu cực từ khách hàng.

Vô lăng kiểu yoke

Vô lăng kiểu yoke của Mercedes. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Vô lăng dạng chữ U hoặc chữ T, lấy cảm hứng từ máy bay, được giới thiệu nhằm mang lại trải nghiệm lái mới. Tuy nhiên, thiết kế này bị đánh giá là không phù hợp trong các tình huống cần xoay vô lăng nhiều, như quay đầu hoặc đỗ xe.

Một số hãng kết hợp với hệ thống lái điện tử để khắc phục, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngại về độ tin cậy khi xảy ra lỗi kỹ thuật.

Đèn LED

Đèn LED có thể gây chói mắt cho người lái xe khác vào ban đêm. (Ảnh: Carlight Vision)

Đèn LED mang lại hiệu quả chiếu sáng cao và tiết kiệm năng lượng hơn so với đèn halogen. Tuy nhiên, nhiều người tham gia giao thông cho biết họ bị chói mắt khi gặp xe sử dụng đèn LED, đặc biệt vào ban đêm.

Tình trạng này đã khiến một số cơ quan quản lý bắt đầu xem xét các biện pháp kiểm soát, khi số vụ tai nạn liên quan đến ánh sáng chói có xu hướng gia tăng.

(Nguồn: Daily Mail)