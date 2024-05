Các điện thoại Plus (bao gồm cả iPhone 15 Plus) có màn hình kích thước tương tự như các mẫu Pro Max và có pin lớn. Tuy nhiên, chúng không có dãy camera Pro, không có bộ xử lý ứng dụng mới nhất cũng như một số tính năng khác mà bạn chỉ tìm thấy trên các mẫu iPhone Pro. Mặc dù có mức giá thấp hơn cho màn hình lớn và thời lượng pin thách thức những gì người dùng iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro Max trải nghiệm, các mẫu iPhone Plus cũng gặp phải vấn đề tương tự mà các mẫu iPhone mini gặp phải, đó là doanh số bán hàng yếu.

iPhone Slim ra mắt sớm nhất vào năm 2025 và có giá cao hơn iPhone 17 Pro Max?

Có vẻ như Apple sẽ loại bỏ mẫu iPhone Plus (iPhone 16 Plus sẽ là mẫu cuối cùng) và thay thế nó bằng một chiếc điện thoại hiện được đặt biệt danh là "iPhone Slim". Một tin đồn trước đó cho rằng, thiết bị sẽ có màn hình 6,5 inch mặc dù kích thước được cho là nằm ở khoảng giữa mặt kính 6,1 inch trên iPhone cơ bản và màn hình 6,7 inch được sử dụng trên iPhone 15 Pro Max. Có thể phiên bản iPhone 16 Pro sẽ tăng lên 6,3 inch trong năm nay và iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình 6,9 inch. Viền bezel trên iPhone Slim sẽ nhỏ hơn.

Mặc dù iPhone Slim sẽ có kiểu dáng mỏng hơn bất kỳ điện thoại iPhone 16 nào nhưng báo cáo mới nhất của The Information đã gây ra một bất ngờ lớn. iPhone Slim sẽ là model cao cấp có giá cao hơn iPhone 17 Pro Max và điều này khiến một số người tin rằng "Slim" thực sự sẽ là iPhone Ultra được đồn đại từ lâu mà nhiều người đã mong đợi kể từ khi Apple Watch Ultra ra mắt vào năm 2022. Hiện tại chúng ta hãy tiếp tục gọi nó là iPhone Slim.

Theo báo cáo mới nhất, điện thoại sẽ có giao diện mới với dãy camera phía sau di chuyển từ góc trên bên trái đến chính giữa trên cùng của bảng điều khiển phía sau. Điện thoại sẽ có cấu trúc bằng nhôm với viên thuốc nhỏ hơn và đường cắt hình tròn sẽ tạo ra Dynamic Island nhỏ hơn.

Thời lượng pin giảm khiến giá của iPhone Slim giảm?

Nếu chiếc iPhone mới này mỏng như nhiều người vẫn tin thì có lẽ nhà sản xuất sẽ không tăng thời lượng pin của máy. Nhiều khả năng pin dùng để cấp nguồn cho iPhone Slim sẽ không chạy được lâu bằng pin bên trong iPhone 16 Plus.

Như đã nói ở trên, các mẫu Plus được biết đến là có thời lượng pin dài. Nhưng thân máy mỏng được sử dụng trên iPhone Slim, có thể thu hút một số người mua. Nhưng với dung lượng nhỏ hơn cũng khiến nhiều người quay lưng lại với chiếc iPhone đặc biệt này.

Nhiều người tiêu dùng sẵn sàng mua một chiếc iPhone có giá cao hơn iPhone 17 Pro Max với thời lượng pin ngắn hơn so với mẫu sau, điều đó có thể thay đổi nếu iPhone Slim trở nên mỏng đến mức không tưởng hoặc chiếc điện thoại này trông không giống bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy trước.

Báo cáo trên tờ The Information trích lời ba chuyên gia có "kiến thức trực tiếp về iPhone Slim" đã so sánh mức độ thiết kế lại của thiết bị này với sự khác biệt giữa dòng iPhone 8 và iPhone X. Nếu đúng như vậy, người tiêu dùng có thể cũng bất ngờ trước iPhone Slim, nên việc giảm thời lượng pin sẽ không thành vấn đề.