Những thương hiệu ô tô bền bỉ nhất 2026

Như thường lệ, những xe ô tô thương hiệu Nhật như Toyota và Honda vẫn dẫn đầu nhóm sản xuất ô tô bền bỉ nhất, với tỷ lệ đạt ODO hơn 400.000 km trong vòng đời cao hơn mặt bằng chung.

Mua một chiếc ô tô mới là khoản đầu tư lớn. Với nhiều người, ô tô là phương tiện thiết yếu, vì vậy lựa chọn một mẫu xe có thể sử dụng lâu nhất có thể là điều được ưu tiên hàng đầu.

Liên quan tới vấn đề này, một nghiên cứu mới của iSeeCars đã chỉ ra một số thương hiệu có độ bền nhỉnh hơn mặt bằng chung. Trong đó, cột mốc được đưa ra để đánh giá là 250.000 dặm, tương đương quãng đường đi được khoảng 402.000 km.

Ông Karl Brauer, chuyên gia phân tích điều hành của iSeeCars, nhận định việc một chiếc xe đạt 250.000 dặm là cột mốc đặc biệt cao đối với bất kỳ mẫu xe nào.

Toyota và Honda tiếp tục là hai thương hiệu xe phổ thông sản xuất ô tô bền nhất theo iSeeCars.

Không quá bất ngờ khi các hãng xe Nhật Bản chiếm ưu thế trong danh sách. Theo đó, Toyota, Lexus, Honda và Acura lần lượt đứng ở 4 vị trí dẫn đầu.

Theo nghiên cứu, các mẫu xe Toyota có gần 20% khả năng đạt mốc 250.000 dặm. Với Lexus , tỷ lệ này là 14,4%, trong khi Honda đạt 13,3% và Acura đạt 9,5%. Cả 4 thương hiệu đều vượt xa mức trung bình toàn ngành, vốn chỉ ở ngưỡng 5,4%.

Một số thương hiệu phổ thông như Ford, Chevrolet và Mazda cũng đạt thứ hạng khá cao. Trong khi đó, nhiều thương hiệu xe sang Đức có kết quả kém hơn đáng kể. BMW và Audi cùng chỉ có 0,5% khả năng đạt 250.000 dặm. Mercedes-Benz có kết quả tốt hơn, ở mức 2,6%.

Ở cuối bảng xếp hạng là những thương hiệu như Jaguar, Mini và Maserati, với tỷ lệ được nghiên cứu ghi nhận ở mức 0,0%. Fiat đạt 0,2%. Một số thương hiệu khác cũng có tỷ lệ khá thấp gồm Porsche 0,3%, Land Rover 0,4%, Hyundai 0,8% và Jeep 1,2%.

Tuy nhiên, đại diện của iSeeCars lưu ý khả năng một chiếc ô tô vượt qua mốc 250.000 dặm không chỉ phụ thuộc vào chất lượng và độ bền của phương tiện, mà còn chịu ảnh hưởng bởi cách thức và tần suất sử dụng xe.

Theo đó, kết quả xếp hạng cần được nhìn nhận trong bối cảnh xe sang thường có tần suất sử dụng thấp hơn các mẫu xe phổ thông.

Chẳng hạn tỷ lệ thấp của Porsche có thể phản ánh việc chủ xe Porsche sử dụng phương tiện ít hơn, thay vì cho thấy thương hiệu này thiếu chất lượng hoặc độ bền.

Với trường hợp một số thương hiệu xe Hàn, việc chủ sở hữu có xu hướng đổi xe hoặc nâng cấp sớm cũng khiến khả năng đạt số ODO 250.000 dặm trở nên thấp hơn. Vì vậy, thứ hạng của các thương hiệu cần được xem xét cùng với đặc điểm nhóm khách hàng và mục đích sử dụng của từng dòng xe.