Ford xác nhận đã bắt đầu phát triển Ranger thế hệ mới tại Australia, dù mẫu xe này dự kiến chưa ra mắt trước cuối thập kỷ này.

Ford Ranger hiện là một trong những mẫu bán tải cỡ trung phổ biến nhất thế giới, cùng với Toyota Hilux. Trong khi đối thủ Nhật Bản vừa ra mắt thế hệ mới chưa lâu, Ford cũng đang rục rịch phát triển thế hệ tiếp theo của Ranger.

Thế hệ Ranger hiện tại xuất hiện từ cuối năm 2021 và được nâng cấp đồng loạt từ cuối năm 2025 nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc bán tải cỡ trung ngày càng khốc liệt.

Trong bối cảnh Ranger vẫn duy trì doanh số tích cực, ông Fadi Mawal, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ford Australia, tiết lộ tạp chí Drive về kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo.

Theo ông Mawal, khoảng 1.500 kỹ sư hiện đang tham gia dự án này. Một bộ phận trong số đó có thể chính là những người từng phát triển Ranger hiện tại cũng như thế hệ T6 trước đó, ra mắt vào cuối năm 2010.

Lãnh đạo Ford Australia khẳng định hãng có kế hoạch tiếp tục duy trì vai trò dẫn dắt các dự án Ranger và Everest trong tương lai. Ông đánh giá đội ngũ kỹ sư tại Australia có kinh nghiệm tạo ra những sản phẩm “dẫn đầu phân khúc”.

Tuy nhiên, kế hoạch hiện vẫn chưa hoàn toàn được chốt, khi ông Mawal cho biết các kỹ sư sẽ tiếp tục phát triển mẫu bán tải mới cho đến khi có người yêu cầu dừng lại.

Tuyên bố này liên quan đến những phát biểu trước đó của Jim Farley, CEO Ford. Trong chuyến thăm Australia hồi đầu năm, ông Farley cho rằng Australia là “một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới” để thuê kỹ sư, qua đó đặt ra câu hỏi về khả năng cạnh tranh chi phí của Australia so với các khu vực có chi phí thấp hơn tại châu Á.

Trong khi đó, ông Mawal xác nhận Ford vẫn đang đàm phán với chính phủ Australia nhằm bảo đảm tương lai cho trung tâm kỹ thuật của hãng tại quốc gia này.

Ford hiện chưa tiết lộ nhiều thông tin về các sản phẩm tương lai, nhưng Ranger thế hệ mới được kỳ vọng sẽ sở hữu thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới. Khoang nội thất cũng có thể được nâng cấp đáng kể, tập trung nhiều hơn vào các nút bấm và núm xoay vật lý, đồng thời cải thiện sự thoải mái và độ tinh tế so với thế hệ hiện tại.

Một câu hỏi khác là liệu khung gầm rời (body-on-frame) của Ranger mới sẽ được phát triển mới hoàn toàn hay tiếp tục dựa trên kiến trúc hiện tại, vốn cũng đang được sử dụng trên Ford Bronco.

Ranger thế hệ tiếp theo nhiều khả năng sẽ được tăng cường các công nghệ điện hóa nhằm đáp ứng những quy định khí thải ngày càng nghiêm ngặt tại một số thị trường.

Danh mục động cơ hiện tại gồm diesel, xăng và plug-in hybrid, nhưng chưa có tùy chọn diesel mild-hybrid như Toyota Hilux hoặc hệ thống hybrid tự sạc. Phiên bản thuần điện cũng có thể được Ford cân nhắc trong tương lai, dù nhiều khả năng chưa phải ưu tiên hàng đầu.

Dựa trên thành công của Ranger Raptor thiên về hiệu năng và Ranger Super Duty hướng đến khả năng vận hành, Ford nhiều khả năng sẽ tiếp tục chiến lược phát triển các phiên bản chuyên biệt tương tự trên thế hệ Ranger mới.

Do quá trình phát triển đã được triển khai, những nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên và xe nguyên mẫu được ngụy trang của Ranger thế hệ mới có thể bắt đầu xuất hiện trong vài năm tới. Không loại trừ khả năng những chiếc xe này sẽ được bắt gặp trên đường phố Australia trong quá trình thử nghiệm.

Tại Việt Nam, Ford Ranger vẫn đang là mẫu xe bán tải bán chạy nhất thị trường với doanh số lũy kế từ đầu năm đạt 8.688 chiếc. Con số này tương đương hơn một nửa thị phần phân khúc bán tải phổ thông tại Việt Nam, bỏ xa các đối thủ như Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton.