Những thiệt hại ban đầu khi bão số 2 đổ bộ Quảng Ninh

Rạng sáng 23-7, bão số 2 đã áp sát bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Cửa Ông cấp 6, giật cấp 7; Đầm Hà (Quảng Ninh) cấp 6, giật cấp 9. Khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.



Nhiều cây xanh bị đổ gãy trên địa bàn TP Hạ Long

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ninh, bão số 2 đã vào khu vực bờ biển tỉnh này, gây gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 và mưa rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Lượng mưa ở các điểm đo tự động tại các địa phương từ 19 giờ ngày 22-7 đến 6 giờ ngày 23-7: Vân Đồn 140,4 mm, Cẩm Phả 126,6 mm, Hạ Long 125,2 mm…

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đến nay không có thiệt hại về người. Tại huyện Cô Tô có 1 tàu vỏ xi-măng (loại tàu nhỏ người dân dùng để đi lại bán hàng trong âu cảng) và 1 xuồng cao tốc nhỏ đậu trong âu cảng bị chìm; đổ gãy 50 cây xanh đô thị và một số lều quán ven biển bị tốc mái. Các địa phương còn lại chưa có thiệt hại gì lớn xảy ra.

Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến bão, mưa lớn. Rà soát, cập nhật tình hình địa bàn. Triển khai ngay công tác cứu hộ, cứu nạn (nếu có). Thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực tỉnh.

Nhiều khu vực ở TP Hạ Long xuất hiện ngập úng cục bộ

Sạt lở tại một số tuyến đường ở Quảng Ninh

Theo ghi nhận của PV Báo Người Lao Động, trên địa bàn TP Hạ Long hiện có mưa nhỏ, có nơi mưa vừa, gió nhẹ. Nhiều khu vực của thành phố xuất hiện ngập úng cục bộ. Gió mạnh đã quật đổ cây xanh, biển quảng cáo trên nhiều tuyến đường.

Theo tổng hợp nhanh của huyện Vân Đồn, hiện có nhiều cây xanh trên Tỉnh lộ 334 bị bật gốc và gãy đổ; chưa thấy xuất hiện tình trạng ngập lụt cục bộ xảy ra.

Trong khi đó, tại TP Móng Cái, đến 7 giờ 30 phút ngày 23-7, trên địa bàn trời đã lặng gió, ngừng mưa, có lúc hửng nắng.

Tại TP Móng Cái có một số cây xanh bị gãy đổ, đã xử lý đảm bảo an toàn