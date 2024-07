Vào 4 giờ sáng nay, tâm bão trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng, ngay sát đất liền. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Những giờ qua bão di chuyển chậm theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 , đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, tại Cửa Ông (Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, tại Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ đêm qua và sáng sớm nay đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Cát Bà (Hải Phòng) 215mm, Vân Đồn (Quảng Ninh) 108mm.

Dự báo sáng nay, bão số 2 đi vào đất liền khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng, sau đó dịch chuyển chậm với tốc độ chỉ khoảng 5-10km/h, quét qua khu vực Đông Bắc Bộ nước ta và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 2.

Trong tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10km/h, đi sâu vào đất liền miền Bắc nước ta và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4h sáng 24/7, tâm vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc với cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) sáng nay tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2-4m. Vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng sóng biển cao 2-3m.

Cơ quan khí tượng lưu ý, chiều 23/7, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh-Nam Định có triều cường cao, mực nước tại Hòn Dấu 3,8-4,0m, Cửa Ông 4,6-4,8m, làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông, gây ngập tại khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông.

Trên đất liền khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng sáng nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình hôm nay có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 2, từ sáng sớm ngày 23/7 đến hết ngày 24/7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa ở Đông Bắc Bộ từ 100-200mm, có nơi trên 300mm, ở Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn bao trùm miền Bắc trong hôm nay.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng nơi trũng thấp, khu đô thị các tỉnh đồng bằng và ven biển Bắc Bộ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, nhất là tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thanh Hoá.

Ngoài ra, chiều và đêm nay, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Bão số 2 hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở khu vực Giữa Biển Đông, mạnh lên thành bão vào sáng 21/7. Đây là cơn bão có diễn biến rất phức tạp, khó lường. Những nhận định ban đầu cho thấy, đây có thể là cơn bão yếu. Tuy nhiên, sau khi ma sát với đảo Hải Nam mà không suy yếu đáng kể, bão mạnh trở lại trên vịnh Bắc Bộ vào hôm qua, trở thành cơn bão mạnh hoạt động trong vịnh Bắc Bộ với mắt bão khá rõ. Do đặc điểm mạnh gần bờ và di chuyển rất chậm, bão số 2 dự báo gây ảnh hưởng rộng và kéo dài ở các tỉnh miền Bắc nước ta.