Những sự thật 'kinh hoàng' về thảm họa chìm tàu Titanic cách đây 109 năm

Tàu Titanic mất khoảng 2 giờ 40 phút để chìm hoàn toàn xuống biển sau vụ va chạm với tảng băng trôi

Con tàu Titanic có thể đã được cứu. Tuy nhiên, đường dây liên lạc của tàu bị chậm 30 giây khiến thuyền trưởng không kịp thay đổi lộ trình

Vào thời điểm xảy ra vụ đắm tàu, ước tính có khoảng hơn một chục cặp đôi đang tổ chức tuần trăng mật trên tàu Titanic

Các ghi chép lịch sử cho thấy thuyền cứu hộ đã không được sử dụng hết công suất khi tàu Titanic gặp nạn

Bếp trưởng của tàu Titanic, Charles Joughin, đã uống đủ rượu để cơ thể nóng lên và có thể sống sót trong nhiệt độ nước đóng băng trước khi con tàu bị chìm. Joughin đã cố gắng sống sót trên biển trong 2 giờ trước khi được giải cứu

Số tiền sản xuất bộ phim Titanic còn lớn hơn số tiền xây dựng con tàu Titanic

Giống như cảnh tượng được tái hiện trong phim, các nhạc công trên tàu Titanic vẫn tiếp tục chơi nhạc trong nhiều giờ cho đến khi con tàu chìm hoàn toàn

Chỉ có 333 thi thể được tìm thấy trong số hơn 1.500 người đã thiệt mạng trong sự kiện bi thảm này

Tàu Titanic sẽ không bị chìm nếu có tới 4 trong số 16 khoang kín nước bị ngập. Tuy nhiên, việc đâm vào tảng băng trôi đã khiến 6 khoang phía trước của tàu bị ngập

Ống khói thứ tư của tàu Titanic không phục vụ mục đích gì. Nó chỉ được xây dựng thêm để tạo ra sự đối xứng

Không ai còn sống trong số 30 kỹ sư nỗ lực cứu con tàu Titanic thoát khỏi thảm kịch. Họ tiếp tục làm việc cho đến phút cuối với hy vọng tất cả hành khách có thể thoát ra ngoài

Các nhà khoa học tin rằng tảng băng trôi mà tàu Titanic đâm phải đã được hình thành khoảng năm 1000 trước Công nguyên

Phải mất 73 năm mới tìm thấy xác tàu Titanic

Trong số 12 con chó trên tàu Titanic, chỉ có 3 con sống sót sau vụ đắm tàu

Trước bộ phim ăn khách Titanic vào năm 1997, đã có một tác phẩm khác về thảm họa này. Bộ phim Saved From The Titanic được công chiếu chỉ 29 ngày sau khi con tàu chìm. Nhân vật chính do một nữ diễn viên sống sót sau thảm kịch trên thủ vai

Một linh mục tên là Thomas Byles đã từ chối lên thuyền cứu hộ. Thay vào đó, vị linh mục lắng nghe lời thú tội của những người muốn được lắng nghe và rửa tội cho họ trước khi con tàu chìm

Vào năm 1898, 14 năm trước khi tàu Titanic chìm, một tác giả tên là Morgan Robertson đã viết một cuốn sách về một con tàu "không thể chìm" có tên "The Wreck of the Titan", kể về một con tàu bị chìm sau khi va chạm với một tảng băng trôi.

Vi khuẩn đang tàn phá xác tàu Titanic. Nếu không có biện pháp nào được thực hiện, xác tàu sẽ biến mất trong 20 năm tới

Tổng số vật dụng bị mất trong thảm họa, bao gồm đồ trang sức và tiền mặt, trị giá khoảng 6 triệu USD

Bản sao của con tàu Titanic, được gọi là Titanic II, đang được xây dựng và sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2022

Phi hành đoàn của tàu Titanic không có ống nhòm. Tất cả các vật dụng đều được cất giữ trong một tủ khóa mà họ không có chìa khóa. Ống nhòm có thể đã giúp họ kịp thời phát hiện ra tảng băng trôi để tránh tai nạn

Hầu hết tất cả những nạn nhân xấu số chìm xuống biển trong vụ thảm họa đều chết vì tim ngừng đập trong vòng 15-30 phút, do nhiệt độ quá lạnh

Cho đến nay, Titanic vẫn là chiếc tàu biển duy nhất bị chìm do va vào một tảng băng trôi

Thomas Andrew, một trong những người xây dựng và là kiến trúc sư của tàu Titanic, đã ở trên con tàu khi xảy ra tai nạn và không còn sống sót.