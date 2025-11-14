Những sai phạm thường xảy ra tại các spa, thẩm mỹ viện

Thời gian gần đây, hàng loạt thẩm mỹ viện và spa tại Việt Nam bị cơ quan chức năng “tuýt còi” vì vi phạm nghiêm trọng, từ quảng cáo sai phép đến hoạt động khám chữa bệnh khi không đủ điều kiện.

Theo bài viết trên Công an Nhân dân dẫn Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh, bệnh viện thẩm mỹ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận cũ) bị xử phạt 245 triệu đồng vì “không lập sổ khám bệnh và chữa bệnh theo quy định, niêm yết giá dịch vụ không đầy đủ, hoạt động khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép, cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn, quảng cáo sản phẩm và dịch vụ đặc biệt chưa được cơ quan chức năng xác nhận”. Cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn 2 tháng.

Sai phạm ở đây gồm: khám chữa bệnh khi chưa đủ điều kiện, niêm yết giá không đúng, quảng cáo sai — thường thấy trong loạt vụ “thẩm mỹ chui”.

Còn theo Sức khoẻ & Đời sống, hộ kinh doanh ở đường Tôn Đức Thắng (TP.Hồ Chí Minh) bị xử phạt 60 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 4,5 tháng. Lý do: hoạt động khám chữa bệnh trái phép (không có giấy phép khám chữa bệnh), không cung cấp được chứng chỉ hành nghề, sử dụng các sản phẩm tiêm/ truyền tại spa mà không phải cơ sở được cấp phép.

Theo bài đăng trên Báo Bắc Ninh, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Giang (cũ) ra Quyết định số 19 xử phạt chủ cơ sở thẩm mỹ viện D 95 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng. Lý do: sử dụng thuốc, chất, thiết bị can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, tiêm, chiếu tia…) tại cơ sở không phải bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ; hành nghề không có chứng chỉ và thực hiện khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép.

Sai phạm ở đây mang tính xâm lấn – “phẫu thuật thẩm mỹ” trong cơ sở không được cấp phép – là dạng rủi ro lớn nhất với người làm đẹp.

Những lỗi thường gặp và nguyên nhân

Từ các trường hợp trên, có thể rút ra các sai phạm phổ biến.

Thứ nhất, hoạt động khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoặc không phải chuyên khoa thẩm mỹ. Thứ hai, quảng cáo sai, sử dụng dịch vụ/phương pháp vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép.

Tiếp theo là thiếu minh bạch về giá và chứng chỉ hành nghề. Và nguy hiểm nhất là vi phạm nghiêm trọng về kỹ thuật xâm lấn: dùng thuốc, tiêm, phẫu thuật tại cơ sở không được phép. Đây là lỗi ít gặp hơn nhưng rủi ro cao hơn hẳn.

Hệ lụy đối với người tiêu dùng và thị trường

Khi thẩm mỹ viện hoạt động sai phép hoặc vượt phạm vi, người làm đẹp có thể gặp rủi ro như biến chứng, hậu phẫu, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Về thị trường, điều này làm giảm uy tín ngành làm đẹp, khiến người tiêu dùng phải cảnh giác hơn.

Theo Dân trí, từ tháng 9/2024 đến 5/2025, TP.Hồ Chí Minh đã ban hành 130 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ với tổng tiền phạt gần 6,7 tỉ đồng – trong đó có nhiều cơ sở bị đình chỉ hoặc tước giấy phép hành nghề.

Việc xử lý không chỉ dừng lại ở phạt tiền mà còn bao gồm đình chỉ hoạt động, tước chứng chỉ hành nghề, tháo gỡ quảng cáo sai, buộc nộp lại lợi bất chính.

Gợi ý cho người chuẩn bị làm đẹp

Người tiêu dùng cần lưu ý: trước khi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ hoặc can thiệp xâm lấn, nên kiểm tra giấy phép hoạt động của cơ sở, chứng chỉ hành nghề của người thực hiện, bảng giá, hợp đồng dịch vụ… Nếu quảng cáo “giải pháp thần kỳ”, “không cần phẫu thuật”, “an toàn tuyệt đối” thì nên cảnh giác. Các spa/ thẩm mỹ viện nên công khai rõ ràng thông tin, vận hành đúng quy định để tránh bị xử phạt.

