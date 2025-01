Hiểu nhầm dẫn đến vụ ném bom nguyên tử vào Hiroshima và Nagasaki

Năm 1945, khi Thế chiến II kết thúc, quân Đồng minh muốn Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Nhưng một cuộc họp báo đã dẫn đến một trong những khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong lịch sử. Tại cuộc họp báo này, Thủ tướng Nhật Bản Suzuki Kantarō đã trả lời các yêu cầu của Đồng minh về Tuyên bố Potsdam bằng cách sử dụng từ "mokusatsu". Từ này có thể có nhiều cách dịch sang tiếng Anh, chẳng hạn như “cần thời gian để xem xét kỹ lưỡng”, hay “lặng lẽ coi khinh, phớt lờ". Ông Suzuki Kantarō cũng nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ không từ bỏ cuộc chiến.

Cảnh Hirosima hoang tàn sau vụ ném bom. Ảnh: unwritten-record.

Thật không may, tuyên bố của ông Suzuki Katarō đã bị hiểu sai hoàn toàn. Đại diện của các nước Đồng minh đã hiểu lời nói ông theo nghĩa “khinh thường phớt lờ” và thông điệp này đã được truyền tải cho Tổng thống Harry S. Truman. Mỹ phản ứng bằng quyết định ném bom nguyên tử vào hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản.

Một số người cho rằng, nếu phát ngôn của ông Suzuki Kantarō được dịch cẩn trọng hơn thì điều này có thể không dẫn tới thảm kịch trên.

Mất chìa khóa gây ra thảm họa tàu Titanic?

Có rất nhiều giả thuyết về thảm họa đắm tàu Titanic. Một trong số các giả thuyết này liên quan đến một số ít những người đã sống sót sau thảm họa, trong đó có thủy thủ người Anh Fred Fleet.

Fred Fleet là một trong những thủy thủ chịu trách nhiệm tìm kiếm các tảng băng trôi. Tuy nhiên, ông không thể sử dụng ống nhòm ở thời điểm đó vì chúng bị khóa và ông cũng không có chìa khóa. Trong phiên điều trần về vụ đắm tàu, Fleet cho biết nếu có thể sử dụng ống nhòm, ông đã lường trước được thảm họa sắp xảy ra và tìm cách ngăn chặn.

Ít ai biết được rằng, trước khi con tàu nhổ neo, công ty chủ quản tàu Titanic đã đột ngột đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Charles Lightoller thay thế sĩ quan thứ hai của con tàu là David Blair. Nhưng ông David Blair đã quên bàn giao chìa khóa cho Charles Lightoller khi con tàu bắt đầu di chuyển. Khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc chìa khóa vẫn nằm trong túi áo của David Blair.

Lái xe rẽ nhầm khiến Thái tử Franz Ferdinand bị ám sát

Vụ ám sát Thái tử Franz Ferdinand của đế quốc hùng mạnh Áo-Hung được coi là vụ ám sát tồi tệ nhất trong lịch sử, bởi đây là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Thế chiến I.

Vợ chồng Thái tử F. Ferdinand rời ga xe lửa Sarajevo bước lên cỗ xe "định mệnh". Ảnh: History

Ngày 28/6/1914, Thái tử Franz Ferdinand đã thoát khỏi một vụ đánh bom nhằm vào xe của ông khi đến thăm Sarajevo. Âm mưu ám sát này thất bại do một quả bom do kẻ ám sát ném vào xe chở Franz Ferdinand đã không hoạt động. Một lúc sau nó mới phát nổ và thổi bung một cỗ xe ở phía sau xe ông. Kẻ ném quả bom này vào xe của Franz Ferdinand không biết rằng nó có chế độ hẹn giờ trong 10 giây, vì thế đã để trượt mục tiêu.

Để cứu ông Ferdinand khỏi các cuộc tấn công tiếp theo, người lái xe buộc phải thay đổi tuyến đường. Nhưng tài xế lại là người Séc và không hiểu hướng đi. Cuối cùng, họ đã rẽ nhầm đường. Khi tài xế dừng xe, chiếc xe đỗ ngay cạnh sát thủ khiến đối phương có cơ hội ra tay. Thái tử Franz Ferdinand và vợ ông đã bị sát hại. Điều này gây ra một chuỗi các sự kiện dẫn đến Thế chiến thứ nhất.

Constantinople thất thủ vì quên khóa cổng thành

Sự sụp đổ của thành phố Constantinople năm 1453 gây ra tác động lớn đến thế giới phương Tây. Trên thực tế nó đã chấm dứt thời kỳ Trung cổ, đánh dấu sự thống trị của Đế chế Ottoman và dẫn đến thời kỳ Phục hưng.

Đế quốc Byzantine, còn gọi là Đế quốc Đông La Mã đã trở nên khá nhỏ bé vào những năm 1450. Về cơ bản, lãnh thổ của họ chỉ bao gồm một vài hòn đảo và thủ đô Constantinople. Thành phố đã bị Đế chế Ottoman bao vây vào năm 1453, kéo dài trong 53 ngày. Mặc dù quân Ottoman có lợi thế về quân số và hỏa lực nhưng họ khó có khả năng chiếm được Constantinople do bị các bức tường thành cao và dày cản trở. Tuy vậy, Constantinople đã bị thất thủ nhanh chóng do một sai lầm ngớ ngẩn: ai đó đã quên khóa cổng nhỏ ở phía sau, được gọi là cổng Kerkoporta. Điều này tạo điều kiện cho quân Ottoman kéo vào thành phố và kéo cờ của họ trên các bức tường thành, khiến những người bảo vệ hoảng loạn.

Andrew Jackson ghét tiền giấy, nhưng gương mặt của ông lại được in trên tờ USD

Bất kỳ ai từng sử dụng tờ tiền của Mỹ sẽ nhận ra gương mặt của Andrew Jackson – tổng thống thứ 7 của nước Mỹ, được in trên tất cả các tờ 20 USD hiện đại. Việc trở thành gương mặt đại diện trên tiền tệ của quốc gia được cho là vinh dự lớn nhất đối với một chính trị gia. Nhưng ông Jackson có lẽ không thích điều này.

Ảnh: National Geographic

Trong lịch sử Mỹ, một trong những vấn đề lớn nhất liên quan đến việc tái đắc cử của ông Jackson năm 1832 là Chiến tranh Ngân hàng. Thành tựu lớn nhất của ông Andrew Jackson, theo chính lời ông, là "tiêu diệt ngân hàng", không gia hạn hiến chương hoạt động cho Ngân hàng thứ Hai của Mỹ (Second Bank of the United States) vào năm 1833. Đây chính là ngân hàng nhà nước, tiền thân của Cục Dự trữ liên bang.

Ngân hàng này được thành lập để điều chỉnh tín dụng công do ngân hàng tư nhân tạo ra và duy trì một loại tiền tệ quốc gia ổn định. Nhưng ông Jackson không đồng ý với ngân hàng liên bang về nguyên tắc, đồng thời cho rằng nó chỉ có lợi cho người giàu. Và điều ông ghét nhất là ý tưởng của ngân hàng này phát hành tiền giấy thay vì phát hành đồng tiền được làm từ những kim loại có giá trị như vàng hoặc bạc. Ông Jackson đã thua cuộc chiến chống lại tiền giấy thế nhưng hình ảnh của ông lại được in trên tờ tiền này.