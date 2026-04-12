Những quy định mới với giảng viên đại học

Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học gồm 3 nhóm tiêu chuẩn cơ bản: tiêu chuẩn về đạo đức; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Các tiêu chuẩn này được thiết kế theo từng chức danh nghề nghiệp, bảo đảm tính phân tầng và phù hợp với yêu cầu của từng vị trí việc làm.

Trong đó, tiêu chuẩn về đạo đức nhấn mạnh yêu cầu về phẩm chất, tôn trọng, đối xử công bằng, đúng mực với người học; tuân thủ các quy định về đạo đức học thuật và bảo đảm liêm chính khoa học, trung thực trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công bố kết quả nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn khác.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng quy định yêu cầu về trình độ chuyên môn và chứng chỉ bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tập trung vào khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, sử dụng ngoại ngữ và tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn…

Việc xây dựng hệ thống chuẩn theo hướng này tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện bố trí, phân công, giao nhiệm vụ và đánh giá giảng viên theo vị trí việc làm, đồng thời làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ.

Về chuẩn nghề nghiệp giảng viên, thông tư quy định giảng viên phải có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp vị trí việc làm, ngành giảng dạy; có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học; ứng dụng được công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ.

Còn nghề nghiệp giảng viên chính, còn phải chủ trì thực hiện ít nhất 1 hoạt động khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo cấp cơ sở hoặc cao hơn đã nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu trở lên.

Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo được hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng trình độ đại học trở lên; có ít nhất 3 bài báo khoa học.

Riêng giảng viên cao cấp, phải có bằng tiến sĩ phù hợp ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy; thực hiện 2 hoạt động khoa học; hướng dẫn ít nhất 2 học viên thạc sĩ hoặc 1 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ; tác giả của ít nhất 6 bài báo khoa học…

Thông tư số 26 cũng quy định các nội dung chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ giảng viên đại học.

Theo đó, các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được cấp trước ngày 31/12/2026 được công nhận tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp theo quy định mới.

Thông tư số 26 ngoài kế thừa các nội dung quy định tại Thông tư 40 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập còn mở rộng phạm vi áp dụng đối với giảng viên ngoài công lập.

Một trong những điểm đáng chú ý của thông tư mới là mở rộng phạm vi áp dụng đối với toàn bộ đội ngũ giảng viên đại học, bao gồm giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy định này góp phần bảo đảm sự thống nhất về chuẩn nghề nghiệp trong toàn hệ thống giáo dục đại học.

Trước đó, mới chỉ có các quy định áp dụng đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Thông tư 26 không áp dụng đối với giảng viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, phù hợp với đặc thù của các lực lượng này.

Việc ban hành các quy định mới, theo Bộ GD&ĐT là nhằm góp phần hoàn thiện khung pháp lí về phát triển đội ngũ giảng viên đại học, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.