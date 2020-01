Những phong tục ngày Tết mang lại may mắn cho năm mới

Trang trí cây cảnh ngày Tết – đón Xuân về ngập tràn may mắn

Năm hết Tết đến cũng là lúc người người nhà nhà tất bật dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Theo phong tục, hầu hết các gia đình đều mua và trang trí trong nhà nhiều loại cây cảnh, đặc biệt là những cây giúp thanh lọc không khí, mang đến tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Ngày Tết, thay vì chọn các loại cây cối hoa quả màu trắng có tính âm, gia chủ nên lựa các màu có tính dương như xanh, vàng, đỏ mang lại sinh khí và tài lộc cho gia chủ. Ba loại cây cối không thể thiếu có thể kể đến là hoa đào, hoa cúc và cây quất. Với người Việt, những loại cây này là biểu trưng cho bội thu, may mắn, bình an và hạnh phúc.

Hoa đào được coi là tinh hoa của ngũ hành, là biểu tượng cho sự sinh sôi, nảy nở, nhân duyên, lễ cưới. Trong năm mới, các gia đình ở miền Bắc thường bày cây hoặc cành hoa đào với mong muốn cầu xin may mắn, thuận lợi cả năm.

Hay hoa cúc trong dân gian là loài hoa quý nằm trong tứ quý "tùng, cúc, trúc, mai", tượng trưng cho sự trường thọ, phúc lộc dồi dào. Còn cây quất mang lại sự may mắn, bình an, sức khỏe, trường thọ, niềm vui, hút tài lộc. Quả quất chín vàng sum suê tượng trưng cho một mùa "thu hoạch" bội thu, quất đem lại nhiều tài lộc và sự may mắn.

Tục xông đất đầu năm, đón tài lộc vào nhà

Tục xông đất thể hiện ước mong được đón nhận nhiều điều tốt lành, may mắn và mọi sự đều thuận lợi cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Thông thường gia chủ sẽ mời những người tam hợp hay nhị hợp với tuổi của gia chủ để đến xông đất. Người được mời xông đất sẽ được gia chủ sẽ dựa vào sức khỏe, đức tài, sự thành đạt…để dự đoán vận hạn của gia đình mình trong năm.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình chọn một thành viên trong gia đình mà hiền lành, tốt vía và mát tay sẽ ra khỏi nhà trước thời khắc giao thừa. Người này đi xin lộc ở chùa, đi cúng bái sau đó về nhà sau thời điểm giao thừa. Người này cũng sẽ tự xông nhà và hứa hẹn sẽ đem lại an lành và may mắn cho cả gia đình.

Đi chùa đầu năm để cầu may cho cả năm

Theo phong tục của người Việt, ngay đêm giao thừa hoặc sáng mùng một Tết, gia chủ sẽ đi chùa để cầu chúc tài lộc và may mắn thuận lợi cho mình và gia đình trong năm mới.

Trải dài đất nước, những ngôi chùa linh thiêng, mang tính văn hóa dân gian trở thành điểm đến tâm linh của du khách thập phương trong dịp lễ Tết đầu năm.

Ở phía Bắc, các gia đình thường đến Chùa Hương (Hà Nội); Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh); Yên Tử (Quảng Ninh); Chùa Bái Đính (Ninh Bình). Hay như ở miền Trung có chùa Hoằng Phúc (Lệ Thủy, Quảng Bình); đệ nhất cổ tự Chùa Thiên Mụ (Huế); chùa Linh Ứng Sơn Trà (Đà Nẵng). Còn người dân ở miền Nam có thể ghé tới cầu xin may mắn ở chùa Vĩnh Nghiêm; Ngọc Hoàng (TPHCM),…

Bày mâm ngũ quả cúng gia tiên

Bày mâm ngũ quả từ lâu đã là phong tục để cầu năm mới thịnh vượng phát tài. Mỗi vùng miền chọn các loại quả khác nhau để thể hiện sự hanh thông, may mắn.

Ngoài những loại quả truyền thống có trên mâm cỗ ngày Tết như bưởi, phật thủ, thanh long,… gia chủ ngày nay cũng rất ưa chuộng các loại hoa quả khác mang ý nghĩa tâm linh may mắn phước lộc để thờ cúng gia tiên, thể hiện một năm làm ăn phát đạt.

Một trong những loại trái cây được ưa chuộng trong ngày Tết gần đây chính là quả chanh leo với giá trị tâm linh không phải ai cũng biết đến: màu vàng tươi rói tượng trưng cho tài lộc, lành tính và không kị tuổi nào.

Những hạt chanh leo màu vàng thơm mát trào ra giống như những hạt vàng kết hợp cùng màu hồng may mắn đem lại cảm giác sung túc, no đủ.