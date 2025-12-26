Những phát ngôn gây sốc của "tổng tài" Được Đất Bắc trước khi bị bắt

Vừa qua, Công an TPHCM đã bắt Hồ Thành Được (biệt danh là Được Đất Bắc; SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng 19 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước khi bị bắt, Được Đất Bắc sở hữu nhiều kênh TikTok, trong đó có kênh Được Đất Bắc 620 có hơn 290.000 người theo dõi.

Những phát ngôn gây chú ý

Kênh này đăng hàng loạt clip giới thiệu việc đòi nợ thuê, mua bán nợ với lời lẽ đe doạ, kéo nhiều người đi khắp nơi để đòi những khoản nợ được cho là đã mua lại từ các cá nhân, doanh nghiệp.

Trang TikTok của Được Đất Bắc

Một số phát ngôn gây sốc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng như: "Đòi cho bỏ ghét"; "Nợ khó có Được lo, Được Đất Bắc – khắc tinh của nợ"; "Nhận thông báo bán nợ trong vòng 3 ngày không liên hệ thanh toán, Được đến tận nhà đòi nợ nha"...

Được Đất Bắc khoe đòi tiền thành công

Nhiều clip thu hút nhiều lượt thả tim, chia sẻ như: "Đâu phải chỉ có giấy nợ mới chứng minh khoản nợ"; "Lúc mượn hứa sao thì làm vậy nha anh em, có vay có trả mới đúng luật đời"; "Nợ là phải trả, gặp Được rồi đừng lý do nữa".

Trong đó có clip Được còn gằn giọng với lời lẽ hăm dọa: "Đã mượn là phải trả còn đã hứa thì phải cho đúng ngày. Nếu mình không có thì mình có quyền được xin còn cho hay không là quyền của họ.

Được Đất Bắt gây chú ý trên mạng xã hội

Còn nếu mình đã không cho rồi thì mình tìm cách để mình trả chứ mình đừng có tìm cách để mình trốn. Mà một khi đã trốn rồi thì nên nhớ trốn cho thật kỹ để họ tìm họ bắt mình thì rất là nhục. Mà có trốn thì nên trốn ở trên trời đó nha. Còn người nào ở trên trời? Chỉ có người chết mới ở trên trời thôi".

Bắt 20 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp điều tra cơ bản và nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TPHCM phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng doanh nghiệp.

Làm hình ảnh trên mạng xã hội

Qua rà soát, cơ quan công an xác định các hoạt động nghi vấn liên quan đến Công ty mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, do Hồ Thành Được cầm đầu.

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, đấu tranh triệt xóa.

Hồ Thành Được lúc chưa bị bắt

Quá trình điều tra xác định Hồ Thành Được chỉ đạo đàn em thành lập 3 pháp nhân nêu trên, tổ chức bộ phận "thu hồi nợ", tuyển nhân viên thực hiện hành vi đòi nợ trái pháp luật.

Hồ Thành Được tại Công an TPHCM

Thông qua các hợp đồng mua bán nợ "giả cách", các đối tượng hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê, thỏa thuận hưởng lợi từ 10% đến 50% số tiền thu hồi được.

Thủ đoạn hoạt động của băng nhóm được tổ chức bài bản, tinh vi. Sau khi ký hợp đồng, các đối tượng mặc đồng phục, sử dụng ô tô dán logo công ty, nhiều lần đến nhà con nợ gây áp lực tinh thần, la lối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt.

Quá trình đòi nợ còn được quay clip, cắt ghép đăng tải lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ nạn nhân, ép trả nợ và phô trương thanh thế. Một số trường hợp còn nhắn tin, gọi điện khủng bố, gây áp lực với người thân con nợ.

Ban Chuyên án đồng loạt bắt giữ 20 đối tượng, khám xét 6 địa điểm, thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ cùng nhiều phương tiện, thiết bị điện tử. Kết quả điều tra ban đầu làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỉ đồng.