Ngày TAND Khu vực 2 Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở phường Phương Liệt) về tội "Gây rối trật tự công cộng", theo quy định tại khoản 1, Điều 318 của Bộ luật Hình sự.

Theo ghi nhận, phiên tòa có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo nhưng đều vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa.

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Thành cũng đề nghị hoãn phiên, bày tỏ mong muốn có 3 luật sư bào chữa cho mình.

Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị T. (SN 1997, sống cùng tòa chung cư với Thành) không có mặt mà ủy quyền cho người khác đến tòa. Đại diện của chị T. cho rằng, cần xét xử luôn.

Trong khi đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên để đảm bảo quyền cho bị cáo.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn, sẽ tái mở vào ngày 7/1/2026.

Bị cáo Đặng Chí Thành.

Cáo trạng xác định, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1997, ở Hà Nội) và chị Ngô Thúy A. (SN 1995, vợ Thành) cùng sinh sống tại tòa Chung cư Sky Central.

Khoảng 22h ngày 4/8/2025, tại sân chơi sảnh B1 chung cư, chị Th. và chị A. có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị Th. đánh con chị A. Sau đó, chị A. yêu cầu chị Th. giải quyết, xin lỗi nhưng không được.

Chị A. có gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống để giải quyết vụ việc. Thành đi xuống thấy chị A. đang cãi nhau với chị Th. nên can ngăn và hai bên đi về nhà.

Sau đó, chị A. có kể lại cho Thành là chị Th. chửi, nói xấu con chị A. Thành vì thế bức xúc muốn tìm kiếm chị Th. để nói chuyện.

Đến khuya 9/8/2025, Thành nhìn thấy chị Th. đang đứng sảnh B1, liền đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị Th. xin lỗi nhưng chị Th. không đồng ý, bỏ đi về phía cửa thang máy.

Bức xúc, Thành chạy theo và dùng tay phải tát 2 cái vào má bên trái chị Th., dùng chân đá thêm nhiều nhát và đe dọa.

Clip ghi lại vụ việc sau đó lan truyền mạng xã hội, Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Thành khai nhận hành vi phạm tội như trên. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do vợ bị nói xấu nên Thành bức xúc nên hành hung chứ không muốn tước đoạt tính mạng đối phương.