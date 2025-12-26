HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nghi án người đàn ông bị vợ đâm tử vong ở Lào Cai

Thành Đạt |

Một người đàn tử vong tại nhà riêng ở xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai), nghi do bị đâm. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng 26/12, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai) xác nhận, khoảng 21h ngày 25/12, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc một người đàn ông tử vong tại nhà riêng, nghi do bị đâm.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là người sinh sống trên địa bàn xã, tử vong ngay tại nhà. Người vợ được xác định là đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ việc. Tại địa phương, nạn nhân được cho là thường xuyên rượu chè, cờ bạc. Nguyên nhân ban đầu được nhận định xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng .

Nghi án người đàn ông tử vong do vợ đâm ở Lào Cai gây chấn động dư luận - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: Dung Thư.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, thông tin về vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

