Những phát minh "đỉnh của đỉnh" khiến thế giới kinh ngạc

Vải quấn Thần kinh Cionic

Thất vọng với các lựa chọn hỗ trợ di chuyển được cung cấp cho con gái Sofia - người bị bại não, Giám đốc điều hành (CEO) và nhà sáng lập Jeremiah Robison của Công ty Cionic (Mỹ) đã bắt đầu sản xuất một sản phẩm giúp người sử dụng có "dáng đi bình thường hơn".



Vải quấn Thần kinh Cionic bắt đầu xuất xưởng vào tháng 1 sau khi được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận vào năm ngoái.



Sản phẩm này phân tích dữ liệu thời gian thực từ các cảm biến trong vải, sau đó gửi tín hiệu điện để tạo ra những cơn co cơ có mục tiêu ở chân.

Vải quấn Thần kinh Cionic giúp người sử dụng có "dáng đi bình thường hơn". Ảnh: Time

OpenAI GPT-4

Tám tháng kể từ khi phát hành vào tháng 3-2023, GPT-4 của Công ty OpenAI (Mỹ) vẫn là mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chatbot mạnh mẽ nhất mà công chúng có thể tiếp cận. GPT-4 đạt điểm cao hơn 90% học sinh tham gia kỳ thi luật, cao hơn nhiều so với con số 10% của phiên bản tiền nhiệm ChatGPT.

GPT-4 có khả năng suy luận bằng lời nói vô cùng ấn tượng, có thể giải thích những khái niệm phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản và thậm chí giải thích được tính hài hước của một trò đùa.

Vào tháng 9-2023, OpenAI bắt đầu triển khai tính năng tương tác với GPT-4 bằng giọng nói và sử dụng hình ảnh làm dữ liệu đầu vào.

Bản cập nhật GPT-4V đã được thử nghiệm bởi Be My Eyes, một tổ chức xây dựng công cụ dành cho người khiếm thị. GPT-4V có thể mô tả nội dung của tranh ảnh bằng lời nói sử dụng ngôn ngữ tự nhiên.

GPT-4 có khả năng suy luận bằng lời nói vô cùng ấn tượng, có thể giải thích những khái niệm phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản. Ảnh: Time

Hệ thống phát hiện cháy rừng

Phát hiện cháy rừng trước khi chúng lan rộng là một thách thức đang gây khó khăn cho phần lớn thế giới. Chương trình an toàn công cộng của Trường ĐH California (Mỹ), AlertCalifornia, đang sử dụng AI để trợ giúp.

Hợp tác với Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California (Cal Fire), AlertCalifornia đã đào tạo AI để phát hiện dấu hiệu cháy rừng, như khói, dựa trên nguồn dữ liệu từ mạng lưới hơn 1.050 camera đặt trong các khu rừng trên toàn bang California.

Trong 2 tháng đầu tiên, hệ thống này xác định chính xác 77 vụ cháy trước khi cơ quan chức năng nhận được cuộc điện báo.

Hệ thống theo dõi cháy rừng tại Trường ĐH California (Mỹ) cho thấy một đám cháy ở TP Los Angeles hồi tháng 7-2023. Ảnh: New York Times

Hộ chiếu điện tử

Vé máy bay, thẻ khách hàng thân thiết cùng nhiều tài liệu khác đã được chuyển từ ví sang điện thoại di động. Tuy nhiên, có một tài liệu quan trọng chưa "bắt kịp": Hộ chiếu, ngoại trừ Phần Lan.

Vào tháng 8-2023, quốc gia này bắt đầu chương trình hộ chiếu kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới dành cho công dân Phần Lan bay trên hãng hàng không quốc gia Finnair giữa Phần Lan và London, Manchester (Anh) hoặc Edinburgh (Scotland).

Để sử dụng ứng dụng hộ chiếu điện tử, người dân phải đăng ký với cảnh sát địa phương, chụp ảnh và ký vào đơn đồng ý. Khi đã được cấp phép, tất cả những gì hành khách phải làm là quét điện thoại khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay.

Với hộ chiếu điện tử, nỗi sợ mất hộ chiếu giấy sẽ không còn nữa. Ảnh: Time

Thiết bị hỗ trợ phẫu thuật SurgicalAR

Bác sĩ phẫu thuật thường xuyên phải rời mắt khỏi bệnh nhân để xem dữ liệu của họ trên màn hình hoặc bảng ghi tạm. Thiết bị SurgicalAR của Công ty Medivis (Mỹ) có thể giải quyết sự bất tiện này.

Giờ đây, bác sĩ phẫu thuật có thể đeo bộ kính tương tác thực tế ảo (AR) để chồng dữ liệu lên cơ thể bệnh nhân trong khi phẫu thuật, tạo ra hệ thống hướng dẫn trực quan có thể hỗ trợ những quy trình phức tạp, như cắt bỏ khối u não.

Thiết bị hỗ trợ phẫu thuật SurgicalAR có thể giúp giảm sai sót. Ảnh: Time

Siêu máy tính Frontier

Để trả lời những câu hỏi cấp bách nhất, như liệu nhiệt độ trái đất sẽ tăng thêm 1 độ C trong 50 năm tới hay sẽ tăng thêm 6 độ C, chúng ta cần siêu máy tính hoạt động nhanh hơn nhiều so với máy tính thông thường.

Được phát triển bởi Công ty Hewlett Packard Enterprise (Mỹ), Frontier là máy tính đầu tiên trên thế giới có thể thực hiện hơn một tỉ tỉ phép tính mỗi giây, tức nhanh hơn 7 siêu máy tính mạnh nhất tiếp theo cộng lại. Frontier đang được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ nghiên cứu lỗ đen đến lập mô hình khí hậu.

Frontier đang là máy tính mạnh nhất thế giới. Ảnh: Time

Xe bay Model A

Rất nhiều công ty khởi nghiệp đang cố hiện thực hóa giấc mơ khoa học viễn tưởng về ô tô bay. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều thiết kế giống ô tô. "Chúng ta bắt đầu gọi mọi thiết kế là ô tô bay. Điều này thật không phải" – CEO Jim Dukhovny của Công ty Alef Aeronautics (Mỹ) khẳng định với Tạp chí Time.

Model A của Alef Aeronautic là một chiếc xe 2 chỗ, vận hành hoàn toàn bằng điện và có phạm vi bay 177 km. Vào tháng 7-2023, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ cho phép Alef Aeronautic bay thử nghiệm Model A. Công ty này hy vọng có thể giao những chiếc Model A đầu tiên vào năm 2026.

Công ty Alef Aeronautics (Mỹ) hy vọng có thể giao những chiếc Model A đầu tiên vào năm 2026. Ảnh: Time

Máy phát hiện ung thư InVision

Quy trình chăm sóc sức khỏe hiện nay để phát hiện hạch bạch huyết, nơi ung thư lan đến, vẫn chưa thực sự "công nghệ cao": phần mô mẫu được bác sĩ kiểm tra bằng tay. Điều này đang thay đổi nhờ InVision, loại kính hiển vi đầu tiên sử dụng công nghệ hồng ngoại sóng ngắn để hiển thị hạch bạch huyết tương phản với mô mỡ xung quanh.

Với khả năng xác định giai đoạn ung thư chính xác hơn, công cụ được phát triển bởi Công ty Cision Vision (Mỹ) có thể cứu sống nhân mạng.

InVision đã có mặt trong một số hệ thống bệnh viện lớn trên khắp nước Mỹ.

InVision có khả năng xác định giai đoạn ung thư chính xác hơn. Ảnh: Time

Propan carbon cực thấp

So với dầu diesel hoặc dầu, propan là nhiên liệu phát thải khí nhà kính toàn cầu thấp. Tuy nhiên, Công ty Oberon Fuels (Mỹ) tin rằng họ đã tìm ra cách để biến propan trở thành loại nhiên liệu "sạch" hơn nữa.

Bằng cách giữ khí mê-tan và chuyển nó thành dimethyl ether có hàm lượng carbon thấp hoặc âm tính carbon, sau đó thêm nó vào propan, Oberon Fuels khẳng định họ có thể giảm tới 60% lượng khí thải carbon của propan.