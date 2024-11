Thẻ Căn cước hết hạn sử dụng không có giá trị khi tham gia các giao dịch, thủ tục hành chính . Đồng thời, nếu thẻ Căn cước/Căn cước công dân hết thời hạn sử dụng mà chủ thẻ vẫn không đi làm thẻ mới thì có thể bị coi là không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Theo đó, hành vi này sẽ bị phạt c ảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Để không bị phạt hành chính cũng như thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính một cách suôn sẻ, đúng quy định của pháp luật, những ai đến độ tuổi đổi thẻ Căn cước cần đi đổi thẻ ngay. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng làm thẻ Căn cước tại: Công an cấp huyện; Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc tại địa điểm khác do cơ quan quản lý Căn cước quyết định.