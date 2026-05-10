Những người mẹ quyền lực của giới siêu giàu Việt: Kinh doanh thành công, con cái cũng toàn gương mặt nổi tiếng

Trong nhiều năm qua, giới kinh doanh Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt nữ doanh nhân quyền lực, giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực ngân hàng, hàng không, bán lẻ, sữa hay thời trang xa xỉ. Không chỉ sở hữu khối tài sản lớn, họ còn là những người đứng sau các tập đoàn, thương hiệu có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường.

Từ việc xây dựng “đế chế” hàng hiệu, phát triển hãng hàng không tỷ USD đến tạo nên thương hiệu quốc dân trong ngành sữa, những nữ doanh nhân này đều ghi dấu ấn bằng tư duy kinh doanh sắc bén và hành trình sự nghiệp đáng nể. Bên cạnh thành công trên thương trường, đời sống gia đình của họ cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - mẹ của Tiên Nguyễn, Phillip Nguyễn

Lê Hồng Thủy Tiên được biết đến là vợ của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn, đồng thời là một trong những gương mặt nổi bật trong giới kinh doanh hàng hiệu và bán lẻ cao cấp tại Việt Nam.

Bà gắn bó với IPPG (Tập đoàn Liên Thái Bình Dương) - doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái phân phối hàng xa xỉ lớn hàng đầu Việt Nam. Dưới sự phát triển của tập đoàn này, hàng loạt thương hiệu quốc tế như Rolex, Cartier, Chanel, Burberry, Dolce & Gabbana… đã hiện diện tại thị trường Việt Nam thông qua các trung tâm thương mại và cửa hàng cao cấp.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang xa xỉ, hệ sinh thái IPPG còn mở rộng sang bán lẻ miễn thuế, dịch vụ sân bay, ẩm thực và trung tâm thương mại. Gia đình doanh nhân này nhiều năm qua luôn được xem là biểu tượng của giới siêu giàu Việt Nam.

Ngoài vai trò doanh nhân, Lê Hồng Thủy Tiên còn được công chúng chú ý khi là mẹ của Tiên Nguyễn và Phillip Nguyễn - những gương mặt nổi tiếng trong giới rich kid Việt.

Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên

Nguyễn Thị Phương Thảo - nữ tỷ phú đứng sau hãng hàng không tư nhân lớn bậc nhất Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Thảo là cái tên nổi bật của giới kinh doanh Việt Nam suốt nhiều năm qua khi gắn liền với sự phát triển của Vietjet Air. Bà cũng là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Đông Nam Á được Forbes ghi nhận.

Trước khi nổi tiếng trong lĩnh vực hàng không, bà từng khởi nghiệp tại Đông Âu từ khi còn là du học sinh với hoạt động kinh doanh hàng tiêu dùng và thiết bị. Sau khi trở về Việt Nam, nữ doanh nhân tham gia nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản và ngân hàng thông qua Sovico Group.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Phương Thảo là Vietjet Air. Thời điểm hãng bay này xuất hiện, thị trường hàng không Việt Nam gần như do các hãng truyền thống chi phối. Tuy nhiên, Vietjet lựa chọn mô hình hàng không giá rẻ, tập trung mở rộng tệp khách hàng phổ thông và liên tục tung ra các chiến dịch marketing gây chú ý.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Vietjet trở thành một trong những hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam, khai thác hàng trăm đường bay nội địa và quốc tế. Hãng từng nhiều lần lọt top các hãng hàng không chi phí thấp nổi bật khu vực châu Á theo đánh giá của truyền thông quốc tế.

Không chỉ hoạt động trong ngành hàng không, hệ sinh thái của Nguyễn Thị Phương Thảo còn liên quan đến ngân hàng, bất động sản nghỉ dưỡng và tài chính. Bà nhiều năm liên tiếp xuất hiện trong danh sách những phụ nữ quyền lực nhất châu Á do Forbes bình chọn và được xem là một trong những nữ doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Sơn - người xây dựng nền móng cho Sơn Kim Group

Nguyễn Thị Sơn là một trong những nữ doanh nhân thuộc thế hệ đầu tiên của Việt Nam, nổi tiếng với vai trò sáng lập và phát triển Sơn Kim Group.

Khởi đầu từ doanh nghiệp dệt may gia đình mang thương hiệu Legamex, bà cùng gia đình từng bước mở rộng hoạt động sang thời trang, bán lẻ rồi bất động sản cao cấp. Sau nhiều năm phát triển, Sơn Kim Group trở thành tập đoàn sở hữu hàng loạt dự án bất động sản hạng sang tại TP.HCM, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế.

Gia tộc Sơn Kim cũng được biết đến là một trong những gia đình doanh nhân nhiều thế hệ nổi tiếng nhất Việt Nam. Các con của bà hiện tiếp tục tham gia điều hành doanh nghiệp và xuất hiện trong nhiều hoạt động kinh doanh lớn.

Bà Nguyễn Thị Sơn

Thái Hương - nữ doanh nhân tạo nên “đế chế sữa sạch” TH true Milk

Trước khi nổi tiếng trong ngành sữa, Thái Hương từng là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và là một trong những người sáng lập Bac A Bank.

Sau đó, bà gây chú ý khi chuyển hướng sang đầu tư nông nghiệp công nghệ cao với dự án TH true Milk. Thời điểm đó, việc đầu tư hàng tỷ USD vào trang trại bò sữa công nghệ cao được xem là bước đi táo bạo của thị trường Việt Nam.

Dưới sự điều hành của Thái Hương, TH Group phát triển mạnh trong lĩnh vực thực phẩm sạch, mở rộng từ sữa tươi sang đồ uống, thực phẩm hữu cơ và chuỗi bán lẻ. Các trang trại bò sữa của doanh nghiệp từng được quảng bá thuộc nhóm quy mô lớn hàng đầu châu Á.

Hình ảnh nữ doanh nhân theo đuổi mô hình “sữa sạch”, nông nghiệp sạch giúp Thái Hương trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành thực phẩm Việt Nam suốt nhiều năm qua.