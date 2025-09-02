Những người giữ 'mạch sống' cho đội hình bay A80

"Thắng lợi trên không bắt nguồn từ mặt đất"

Sáng nay (2/9), 10 tổ bay trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nói về những ngày tháng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80, Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Sơn - Tổ trưởng kỹ thuật Máy bay động cơ (Mi-171: 8431), Phi đội 1, Trung đoàn 917 chia sẻ niềm tự hào khi được trực tiếp tham gia nhiệm vụ bay chào mừng A80 .

“Chúng tôi xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, yêu cầu cao nhất về an toàn. Anh em kỹ thuật phải làm việc liên tục ngày đêm, kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế và hiệu nghiệm từng chi tiết để máy bay luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu”, Thượng tá Sơn nói.

Có những ngày tổ kỹ thuật làm việc tới 1 - 2 giờ sáng, rồi chỉ vài tiếng sau đã trở lại nhà xưởng, bắt đầu kiểm tra khí tài từ 3 giờ sáng. Nắng gắt, mưa dông hay gió bão, họ vẫn kiên trì bên máy móc, vừa khắc phục hỏng hóc vừa phối hợp chặt chẽ cùng phi đội để mỗi chiếc trực thăng cất cánh trong tình trạng tốt nhất.

Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Sơn - Tổ trưởng kỹ thuật Máy bay động cơ (Mi-171: 8431), Phi đội 1, Trung đoàn 917.

Thách thức với lực lượng kỹ thuật là không nhỏ. Nhiều máy bay đã sử dụng lâu năm, qua nhiều lần tăng hạn, khan hiếm phụ tùng thay thế. Hành trình gần 2.000 km từ Cần Thơ ra Hòa Lạc cũng khiến công tác đảm bảo thêm phần phức tạp, máy bay phải bay qua nhiều vùng khí hậu, địa hình khác nhau và dừng nghỉ ở nhiều sân bay dọc đường.

Đại tá Lê Toàn Thắng - Chủ nhiệm An toàn bay, Trung đoàn 917 cho biết: “Trung đoàn phải triển khai cùng lúc 6 chiếc trực thăng, số lượng nhiều nhất trong các đơn vị tham gia. Điều này đòi hỏi công tác kỹ thuật không chỉ chính xác mà còn có sự hiệp đồng chặt chẽ với các trung đoàn bạn để đảm bảo tuyệt đối an toàn”.

Trong quá trình chuẩn bị, không ít sự cố kỹ thuật bất ngờ xuất hiện. Nhưng với phương châm “thắng lợi trên không bắt nguồn từ mặt đất”, tập thể kỹ thuật 917 luôn bình tĩnh phân tích nguyên nhân, khắc phục kịp thời, thậm chí làm việc xuyên đêm để khí tài kịp tham gia huấn luyện và tổng duyệt.

Tinh thần hiệp đồng

Không chỉ là những người “gác máy” dưới đất, nhiều cán bộ kỹ thuật Trung đoàn 917 còn trực tiếp tham gia tổ bay. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Phú - Cơ giới trên không, Phi đội 1 bồi hồi kể: “Được bay qua Quảng trường Ba Đình trong dịp trọng đại của dân tộc là niềm vinh dự to lớn. Với tôi, đó không chỉ là một chuyến bay biểu diễn, mà còn là lời khẳng định với Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế rằng Không quân nhân dân Việt Nam luôn vững mạnh, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Sau những giờ bay, Phú cũng như nhiều đồng đội phải hy sinh không ít thời gian cho gia đình. “Có lúc nhiều ngày liền không được về nhà, nhưng hậu phương luôn là điểm tựa. Vợ con động viên, thấu hiểu để tôi tập trung cao độ cho nhiệm vụ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là món quà tôi dành cho họ”, anh xúc động chia sẻ

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Phú - Cơ giới trên không, Phi đội 1.

Nhiệm vụ bay A80 được đánh giá có quy mô lớn hơn nhiều so với các dịp kỷ niệm trước đây, khi quy tụ nhiều chủng loại máy bay, trong đó có dòng lần đầu tiên tham gia. Vì thế, áp lực đặt lên đội ngũ kỹ thuật càng nặng nề.

Song, bằng bản lĩnh, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, lực lượng kỹ thuật Trung đoàn 917 đã góp phần quan trọng để những đội hình trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình an toàn, uy nghiêm và ấn tượng.