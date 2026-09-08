Những người đẹp từng hẹn hò với Trọng Đại

Trọng Đại từng là một cầu thủ nổi tiếng.

Không chỉ thu hút sự chú ý trên sân cỏ nhờ ngoại hình điển trai cùng lối chơi tài hoa, Nguyễn Trọng Đại - cựu tiền vệ U23 Việt Nam, U20 Việt Nam dự World Cup còn là cái tên tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông bởi tình sử đào hoa bên dàn hot girl và người đẹp showbiz.

Mối tình đầu tiên được công khai của cựu thủ quân U19 Việt Nam là với Thảo.N, hot girl sinh năm 1994, hơn anh 3 tuổi. Bắt đầu hẹn hò từ năm 2017, cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ nhờ sự tương đồng về ngoại hình và lối sống tương đối kín đáo. Dù chia tay sau một năm gắn bó, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè văn minh, dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp trên truyền thông.

Trọng Đại và T.Nari từng được nhận xét rất đẹp đôi

Đến giữa năm 2018, Trọng Đại tiếp tục gây xôn xao khi công khai hẹn hò với H.Trang, người đẹp từng lọt Top 5 một cuộc thi hoa hậu. Đây được đánh giá là cuộc tình ồn ào nhất của nam cầu thủ khi cả hai liên tục đăng tải những khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào nhưng cũng không ít lần vướng nghi vấn rạn nứt qua hành động xóa ảnh, hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Sau nhiều lần tan hợp, cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi" vào cuối năm 2019.

Trọng Đại từng hẹn hò người đẹp lọt top 5 cuộc thi hoa hậu

Đến đầu năm 2020, Trọng Đại nhanh chóng bén duyên cùng N.Ánh, hot girl sinh năm 1999 từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù công khai tình cảm khá thoải mái trên mạng xã hội, mối quan hệ này lại diễn ra tương đối chóng khánh và khép lại trong im lặng chỉ sau một thời gian ngắn.

Trọng Đại và N.Ánh từng nhiều lần khoe ảnh chăm sóc nhau

Bên cạnh những bóng hồng từng xác nhận hẹn hò, cựu tiền vệ sinh năm 1997 sau đó còn tiếp tục vướng tin đồn tình cảm với một số gương mặt người đẹp, hot girl khác nhưng không xác nhận. Những mối tình chớp nhoáng cùng đời tư ồn ào khiến cái tên Trọng Đại nhiều thời điểm phủ sóng báo chí bởi chuyện hậu trường hơn là những dấu ấn chuyên môn trên sân cỏ.

Nguyễn Trọng Đại, sinh năm 1997 tại Hải Dương, là cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từng đeo băng đội trưởng của lứa tuyển U19 và U20 Việt Nam. Từng được đánh giá là một tài năng lớn, anh nổi bật khi làm thủ quân dẫn dắt U19 Việt Nam giành hạng tư châu Á năm 2016 để lấy vé dự VCK FIFA U20 World Cup 2017, đồng thời góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam đạt kỳ tích Á quân tại Thường Châu năm 2018. Ở cấp câu lạc bộ, anh trưởng thành từ lò đào tạo Viettel và từng cùng Thể Công - Viettel đăng quang V.League 2020.

Tuy nhiên từ sau năm 2022, sự nghiệp của Trọng Đại bắt đầu sa sút do ảnh hưởng của chấn thương cùng các vấn đề về kỷ luật sinh hoạt ngoài sân cỏ. Sau khi rời Viettel, anh liên tục thi đấu cho nhiều đội bóng như Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng, Gia Định và Long An nhưng không duy trì được phong độ. Ở tuổi 29, nam cầu thủ rơi vào cảnh thất nghiệp và gần đây gây chú ý khi công khai đăng bài tìm việc làm trên mạng xã hội, thẳng thắn thừa nhận quãng thời gian khó khăn và mong muốn có cơ hội lao động chân chính để làm lại cuộc đời.