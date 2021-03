Những 'Người đẹp tài năng' của Hoa hậu Việt Nam trong thập kỷ hương sắc giờ ra sao?

Hải My chia sẻ từ bé cô đã thích nghệ thuật và từng ước mơ trở thành ca sĩ. Hồi còn học cấp 2, cấp 3, Hải My tham gia nhiều hoạt động văn nghệ ở trường nhưng hiện tại cô lại theo ngành Luật. Mặc dù theo ngành Luật nhưng khi quyết định tham dự cuộc thi HHVN 2020, Hải My đã có cơ hội để bộc lộ hết niềm đam mê nghệ thuật của mình thông qua các hoạt động như thi tài năng, trình diễn thời trang, thể thao… Chính vì thế, Hải My cũng không ngần ngại chia sẻ việc sẽ theo đuổi nghệ thuật sau cuộc thi HHVN 2020 nếu cái duyên đến với cô.