Những người cùng OMO kể câu chuyện "lấm bẩn gieo hy vọng" cho năm mới

2023 đã là một năm nhiều khó khăn nhưng trong đó chẳng bao giờ thiếu những nhân vật luôn lạc quan vươn lên, sẵn sàng "lấm bẩn" để vượt qua nghịch cảnh và tìm thấy ánh sáng hy vọng. Đó là "cô khuyết" Anh Thư, là travel blogger Đinh Hằng, những người truyền cảm hứng trong hành trình "lấm bẩn gieo hy vọng" mỗi ngày - như thông điệp của nhãn hàng OMO trong mùa Tết Giáp Thìn này.



"Lấm bẩn" vẽ hy vọng nơi xe bánh mì chay

Nằm tại góc ngã tư Trần Quốc Thảo (Quận 3) giữa Sài Gòn xô bồ, xe "Bánh mì cô Khuyết" của "cô chủ" Anh Thư nhỏ bé, lọt thỏm nhưng vẫn phát ra ánh sáng thu hút lạ kỳ. Với nhiều khách quen và những người đã từng lướt tới video của "cô khuyết" trên TikTok, nhìn thấy xe bánh mì là thấy hy vọng, thấy lạc quan giữa phố xá đông đúc. Nhưng ít ai biết rằng trước đó, Anh Thư đã từng tiêu cực và tự ti về căn bệnh vẹo cột sống và teo cơ của bản thân: "Mình rất sợ phải đối diện với những ánh mắt kỳ thị, thương hại và đặc biệt là những lời sát thương của những người xa lạ. Chẳng ai hiểu rằng hy vọng của mình chỉ là được đối xử công bằng và bình thường như bao người" - Thư chia sẻ.

Xe bánh mì là hy vọng sống tích cực, lạc quan hơn mỗi ngày của Thư

Không ôm giấc mộng lớn, cũng chẳng than thân trách phận, Anh Thư vẫn nỗ lực để sống một cuộc đời bình thường trong niềm vui và sự tích cực. Trước khi bán bánh mì, có khi cả ngày Thư chỉ ngồi vẽ một mình với bốn bức tường, không nói câu nào. Tiệm bánh mì nhỏ hiện tại là một giới hạn không tưởng mà Thư dùng hết sức mình để vượt qua, quyết tâm trở thành một người cởi mở, tự tin hơn với "start-up" nhỏ. Ở tuổi 27, Thư chỉ nặng 27kg nhưng nụ cười và tinh thần lạc quan của Thư vẫn đủ sức mạnh thắp lên hy vọng cho 150.000 người theo dõi kênh TikTok và yêu mến xe bánh mì chay của Thư.



Nụ cười luôn nở trên môi, hy vọng là năng lượng để cô gái nhỏ miệt mài "lấm bẩn" mỗi ngày.

"Đặt tên xe bánh mì là "Cô Khuyết", mình hy vọng chữ "khuyết" vốn mang ý nghĩa tiêu cực sẽ trở nên tích cực, vui tươi hơn, như cách mình đang cố gắng mỗi ngày"- Anh Thư chia sẻ. Cũng nhờ thế, năng lượng và nguồn hy vọng ấy đã lan tỏa đến rất nhiều người biết và theo dõi Thư suốt thời gian qua.



Chọn con đường khó gieo hy vọng hạnh phúc trong sự tự do khám phá

Đinh Hằng là cái tên đình đám đối với cộng đồng đam mê xê dịch hiện nay. Nhưng ở thời điểm 10 năm trước, khi quyết định xách balo lên, bỏ lại phía sau một mối tình tan vỡ và một công việc bình thường nhàn nhã qua ngày để trở thành travel blogger, Đinh Hằng đã gặp không ít gièm pha, chỉ trích bởi chẳng ai tin cô sẽ đạt được thành tựu gì lớn lao trên con đường này.

Để thỏa niềm hy vọng lấp lánh màu tự do, có những đêm cô phải ngủ vật vờ ở bến tàu, ăn uống giữa rừng sâu, cố bắt lấy wifi miễn phí ở sân bay để kịp nộp bài cho dự án mới nhận và tồi tệ nhất là chấn thương đầu gối kèm lời bác sĩ cảnh cáo cô không thể tham gia những hoạt động thể thao mạnh. "Nằm trong phòng bệnh tôi cảm thấy nỗi đau của cơ thể lúc ấy chẳng thấm thía gì so với nỗi đau khi nghĩ đến tương lai bị bó buộc lại ở một nơi, một chỗ" - Đinh Hằng bồi hồi nhớ lại.

Những khó khăn và vất vả không làm Đinh Hằng dừng bước, dừng hy vọng để khám phá những vùng đất mới

"Vào giờ khắc tuyệt vọng nhất, tôi lại nhắc bản thân mình là tôi còn hy vọng được làm một tỷ thứ khác trên đời. Tôi muốn đi leo núi trở lại, tôi muốn lặn với cá mập, bơi với cá voi, muốn chơi dù lượn, muốn đi đủ thứ nơi trên trái đất này" và đó là thứ đã kéo cô ra khỏi tâm trạng ủ rũ để tiếp tục hành trình. Nhìn lại những khó khăn đã đi qua, Đinh Hằng không chỉ thêm cố gắng, quyết tâm mà còn đốt cháy thêm nguồn hy vọng, động lực, soi sáng cho con đường của cô và cả những người trẻ đang loay hoay trước chông gai trong cuộc sống.



Cánh cửa "hy vọng" mở ra, vẻ đẹp ngút ngàn tại điểm đến, đánh dấu sự nỗ lực bền bỉ cho một hành trình dài của Đinh Hằng.

Với nỗ lực "lấm bẩn gieo hy vọng" không ngừng, Đinh Hằng đã trở thành một trong những travel blogger hàng đầu Việt Nam, sở hữu "tài sản" là 3 cuốn sách ra đời từ những hành trình lang thang khắp thế giới. Năm 2021, Đinh Hằng lọt top 20 người phụ nữ truyền cảm hứng tại Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn.



Anh Thư và Đinh Hằng chỉ là hai trong số rất nhiều người trẻ tìm thấy hy vọng cho cuộc đời, cho một năm mới sắp tới từ những "lấm bẩn" thường nhật, từ những công việc tưởng chừng như đầy khó khăn và vất vả. Cũng như thông điệp "Lấm bẩn gieo hy vọng", OMO tin rằng mỗi vết "lấm bẩn" là minh chứng cho sự nỗ lực của bản thân gieo "hy vọng" cho một tương lại tốt đẹp hơn. Bởi còn lấm bẩn là còn hy vọng, những miệt mài, cần mẫn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng để gặp được thành tựu trong năm mới này.