Những người có số đỏ hầu như đều có chung 3 đặc điểm: Tiền tự kéo tới, sự nghiệp lên hương

Người xưa có câu: "Cảnh do tâm sinh." Nói cách khác, vận khí của một người có tốt hay không, không hề bị giới hạn bởi ngoại cảnh, mà là do cảm xúc của họ tạo ra. Dù cho khó khăn có ở trước mặt, chỉ cần một người biết dùng thái độ tích cực để khiêu chiến thì tương lai vẫn sẽ là một màu hồng.

Nhà văn người Nhật, Hideko Yamashita từng nói: "Sắp xếp lại những hỗn loạn của nội tâm có thể giúp cuộc sống thư thái hơn."

Nhiều khi không phải do chúng ta kém may mắn, mà là do trong lòng vốn khó chịu, nên nhìn mọi thứ đều trở thành gánh nặng. Có 3 phương pháp giúp bạn dọn dẹp lại nội tâm của mình, giúp bản thân có cuộc sống hạnh phúc hơn, thu hút nhiều may mắn hơn.

1. Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, cũng hãy cho phép bản thân sống chậm lại và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình

Có câu, "gia hòa vạn sự hưng", vận may của một người đa phần là đến từ gia đình họ. Nếu gia đình lục đục, dù có tiền trong tay cũng hầu như không làm được việc gì. Nếu gia đình thất bại, mọi thứ bạn đang sở hữu sẽ bị gia đình lấy đi, vì bạn sẽ không thể trơ mắt thấy người thân khó khăn mà không giúp.

Có một câu chuyện như thế này:

Một người đàn ông tên Marshall, hằng ngày anh đều rất bận rộn, không đi ăn với khách hàng thì sẽ đi công tác. Sau khi mẹ qua đời, anh gửi cha mình, ông Yorks, vào viện dưỡng lão và rất ít khi đến thăm ông.

Có một đoạn thời gian, cha anh đã liên tục nhờ viện dưỡng lão gọi điện cho anh để nói: "Thưa anh, cha của anh, ông Yorks vừa qua đời..."

Trên đời ai mà lại muốn đi đùa giỡn loại chuyện như vậy chứ? Marshall nghĩ cha anh chắc là già đến lú lẫn rồi. Sau đó, anh trả lời cha rằng: "Con bận lắm."

Một hôm nọ, trong khi Marshall đang thảo luận về công việc kinh doanh, vợ anh ấy đã gọi điện và báo: "Cha đã thật sự qua đời."

Lần này, anh hốt hoảng vội vã đến viện dưỡng lão nhưng vẫn không kịp gặp cha lần cuối. Giám đốc viện dưỡng lão nói với anh rằng ông Yorks đã để lại tài sản thừa kế vài triệu đô la. Nhưng ông không chia phần thừa kế này cho con trai mình, mà nói: "Số tiền này đang được cất giấu ở bên cạnh mọi người, ai tìm được thì sẽ là của người ấy."

Sau khi biết tin, những người thân của Yorks đã tìm kiếm số tiền đó ở khắp nơi, thậm chí lật tung ngôi nhà cũ của Yorks. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy được số tiền.

Trong số những người đó, chỉ có Marshall là không hề có ý muốn đi tìm số tiền thừa kế, lúc này trong lòng anh chỉ bao trùm một nỗi buồn nặng trĩu. Sau khi chôn cất cha, anh rất thường mang hoa tươi ra mộ nói chuyện.

Đến một ngày, viện trưởng viện dưỡng lão đưa cho Marshall một bức thư tuyệt mệnh cùng một tấm thẻ từ của cha anh, có ghi rằng: "Con trai, chắc là con đã tới đây 85 lần rồi. Bây giờ, số tiền này cũng đã đến lúc đưa cho con..."

Có biết bao bạn trẻ đã bỏ lỡ cơ hội đồng hành cùng cha mẹ chỉ vì quá bận rộn cho những thứ bên ngoài. Còn các bậc cha mẹ thì luôn tìm đủ mọi lý do để cho con cái về nhà. Cho dù đó là cha mẹ, con cái, người yêu hay anh chị em, tất cả họ đều cần sự đồng hành và chăm sóc của bạn.

Giống như trong bộ phim "Phải Sống" của Trương Nghệ Mưu, có một câu thoại: "Miễn là gia đình được ở cạnh nhau mỗi ngày, thì tôi không cần thêm bất kỳ lời chúc phúc nào nữa."

Hãy cắt đứt những "sự bận rộn" dài bất tận này, để bản thân sống chậm lại, quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn, dù có tiền hay không, sự nghiệp có thành đạt hay không, bạn cũng nhất định cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.

2. Đừng để những dục vọng đè nặng lên vai, cuộc sống đơn giản chính là hạnh phúc

Trong đầu tôi chỉ có tiền, tôi muốn mua một căn nhà ở một thành phố lớn và sở hữu khối tài sản ở nước ngoài, dẫn đến cuối cùng tôi không hài lòng với những gì mình đang có.

"Vì con người sống theo dục vọng nên thường lạc lối."

Ví dụ, trong bộ phim truyền hình "Tụ Bảo Bồn" của Trung Quốc, kể về một người giàu có vào thời nhà Minh, tên Thẩm Vạn Tam. Ông đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc trồng trọt và kinh doanh, đồng thời còn mở một ngân hàng. Ông cũng giúp Chu Nguyên Chương xây tường thành. Nhưng vì câu nói "ta muốn chiêu đãi cho ba quân" của Thẩm Vạn Tam, đã khiến Chu Nguyên Chương bất mãn, ra lệnh đài ông đi biên cương.

Như người xưa có câu: "Đừng nói lời ngông cuồng, đừng làm chuyện khoe khoang."

Nếu đức không tương xứng với tài phú thì chính sự không tương xứng đó sẽ trở thành nguyên nhân tạo nên sự sụp đổ của cuộc đời. Nếu bạn không buông bỏ được những ham muốn bên trong của mình, thì thứ mà bạn đang hướng đến chung quy cũng chỉ là xiềng xích nặng nề mà thôi. Như vậy thì làm sao bạn có thể đi đường dài được? Chỉ những ai không có dục vọng trong lòng và sống một cuộc đời đơn giản mới có thể cảm nhận được hạnh phúc đích thực.

Bớt dục vọng thì tâm thanh thản, cuộc sống sẽ càng dễ dàng. Đời người có lẽ sợ nhất chính là không biết trân trọng những phút giây hiện tại để theo đuổi những thứ xa hoa, đến cuối đời, dù có đạt được tham vọng của mình hay không, thì chắc chắn họ cũng chưa từng thực sự được cảm nhận hạnh phúc chân thật của sự sống một lần nào.

3. Đừng để những cảm xúc tiêu cực đánh lừa, chiếc thuyền tĩnh thường bơi xa

Bạn tôi, Lý, là một nhân viên bán hàng. Anh tìm đến một người bạn học cũ và giới thiệu sản phẩm của mình, với hy vọng sẽ bán được hàng.

Người bạn kia nói: "Để tôi suy nghĩ rồi trả lời sau nhé!"

Lý liền bực bội buông lời không hay: "Sao mà coi thường người khác quá vậy?"

Một lúc sau, người bạn kia lại đáp: "Vốn còn định hợp tác cùng cậu, nhưng không ngờ rằng..."

Cảm xúc của mỗi người đều là do họ tạo nên, vốn không phải do người khác, cho nên mỗi chúng ta đều phải tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc của chính mình. Tâm trạng càng tồi tệ, bạn càng có khả năng gây ấn tượng xấu cho người khác, dẫn đến cơ hội ngày càng ít đi. Từ đó, may mắn cũng sẽ bị cắt đứt.

Bản chất của sự tiến bộ chính là bạn của ngày hôm nay, vượt qua bạn của ngày hôm qua. Vì vậy, bạn phải kiên quyết "đoạn tuyệt" mỗi ngày, từ bỏ những thói xấu của ngày hôm qua để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Như câu "dục tốc bất đạt", không ai có thể chạm tới bầu trời chỉ trong một bước. Ổn định bản thân, tận dụng thời gian để xây dựng những đức tính tốt chính là cách thức hữu hiệu nhất để cắt bỏ vận rủi, khi đó may mắn sẽ tự động đến tìm bạn.