Những người bị lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng MB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

Mạnh Đức |

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 9/2024 trên địa bàn thành phố.

Quá trình điều tra, xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo trong thời gian từ ngày 13/8/2024 đến ngày 12/9/2024, các đối tượng đã sử dụng hình thức giả danh cán bộ Công an, yêu cầu bị hại chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng số 6868190520022, mang tên Lường Bảo Quốc, mở tại Ngân hàng MBBank, sau đó chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại đã bị chiếm đoạt tài sản bằng hình thức như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Qua Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, địa chỉ: Số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội hoặc liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên, Điều tra viên, Số điện thoại: 0966503765) để phối hợp giải quyết.


