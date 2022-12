Những ngôi nhà này có thể giải cứu thế giới trong tương lai

Theo một cuốn sách đã được xuất bản gần đây: "Houses That Can Save the World", có rất nhiều kiểu thiết kế nhà mang đến một cuộc sống cân bằng và ổn định hơn cho nhân loại.

Trong cuốn sách bao gồm 150 kiểu mẫu nhà bảo vệ môi trường được thu thập trên toàn thế giới. Một số tận dụng không gian hiện có như Ensamble Studio ở Menorca, Tây Ban Nha. Hay một vài thiết kế khôi phục lại những kiến trúc cổ đại như cộng đồng ZAV ở Hormuz, Iran.

Những ngôi nhà trong dự án xây dựng ZAV 2020 ở Hormuz, Iran. (Ảnh: Courtesy Thames & Hudson)

Bên cạnh đó còn có các công nghệ xây dựng hiện đại khác như những kiểu nhà in 3D ở Bắc Mỹ. Vào tháng 11 năm 2022, hãng công nghệ và xây dựng ICON (tác giả của công nghệ in nhà 3D) thông báo rằng họ đã trúng thầu hợp đồng trị giá đến 57 triệu đô với NASA để phát triển hệ thống xây dựng này trên mặt trăng.

Nhà in 3D ở Bắc Mỹ. (Ảnh: ICON)

Theo một báo cáo của UN Environment Programme report, ngành công nghiệp sản xuất bê tông và xi măng đã phát triển gấp 10 lần trong 65 năm qua, trong khi đó ngành sản xuất thép tăng gấp 3 lần. Tuy nhiên sản lượng gỗ chứa lượng carbon thấp trên đầu người đã xuất hiện tình trạng đình trệ trong nhiều năm qua.

Đặc biệt hơn, báo cáo này cũng chỉ ra rằng chỉ trong năm 2021, sản lượng sản xuất bê tông, xi măng và nhôm để xây nhà đã góp 4% vào tổng số năng lượng toàn cầu và 6% chất thải ra môi trường.

Để giảm bớt lượng rác thải vào môi trường, các doanh nghiệp xã hội sẽ sử dụng các vỏ chai nhựa để xây dựng những ngôi nhà được gọi là “roundhouse”.

Một ngôi nhà được xây dựng trên sườn đồi và có lối ra vào ở cửa hàng ngay gần đó tại Thụy Sĩ. (Ảnh: Courtesy Thames & Hudson)

Tuy nhiên, theo như tác giả của cuốn sách: "Houses That Can Save the World" thì các phương án xây dựng nhà này rất khó để thực hiện.

Theo Topham, tác giả sách: “Rất khó để tìm được một ai chịu thực hiện các phương án đề ra trong sách. Bên cạnh đó những chủ nhà cũng cảm thấy mất thời gian và quá tốn kém".

“Trào lưu này là một phương pháp thông minh để xây dựng các ngôi nhà. Đó là một sự đổi mới trên toàn cầu và mang đến nhiều hy vọng cho tôi". Theo Smith, một tác giả của cuốn sách cho biết.