Mới đây, tờ Forbes đã công bố danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2024. Năm nay, người giàu nhất hành tinh là Chủ tịch kiêm CEO LVMH - Bernard Arnault với 233 tỷ USD. Theo sau là CEO Tesla Elon Musk với 195 tỷ USD.



Phương pháp tính toán giá trị tài sản của Forbes là dựa trên quy mô tài sản của các cá nhân thông qua giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tại ngày 10/3. Với riêng Elon Musk, là người sở hữu nhiều công ty cũng lúc, tài sản của ông chủ yếu là giá trị lượng cổ phần nắm giữ tại đế chế xe điện Tesla.

Tuy nhiên, kết quả trên bảng xếp hạng giàu có mới nhất có lẽ không thể khiến Elon Musk mỉm cười. Kể từ đầu năm tới nay, ông chủ Tesla đã phải chịu đựng hết trận đòn này tới trận đòn khác - từ việc bị thẩm phán hủy gói trả thưởng 55 tỷ USD vào tháng 1 cho đến quý đầu tiên đầy khó khăn của Tesla.

Bản thân Tesla - "đứa con vàng" của Musk đã phải đối mặt với vô vàn những trở ngại. Vào thứ ba, công ty công bố kết quả kinh doanh cho thấy số lượng xe giao trong quý đầu tiên sụt giảm đáng kể - thấp hơn nhiều so với ước tính thấp nhất của Phố Wall.

Cụ thể, Tesla chỉ giao hơn 386.810 chiếc xe điện trong 3 tháng đầu năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 449.080 chiếc trước đó. Đây là mức chênh lệch lớn chưa từng có trong lịch sử Tesla, thấp hơn 20,1% so với quý IV/2023 và 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay lập tức, giá cổ phiếu của Tesla đã giảm 5,5% xuống chỉ còn 165,54 USD/cổ. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu hãng xe điện này đã mất 33% giá trị.

Phía Tesla cho biết việc ra mắt sớm mẫu Model 3 cải tiến là một yếu tố dẫn đến sự sụt giảm về doanh số. Ngoài ra, xung đột tại Biển Đỏ và cuộc tấn công vào nhà máy tại Berlin của những nhóm bảo vệ môi trường cũng ảnh hưởng đến sản lượng của công ty.

Tuy nhiên điều khiến nhà đầu tư thực sự lo lắng là nhu cầu thị trường xe điện. Mức lãi suất cao đã khiến nhiều khách hàng từ chối lựa chọn Tesla, qua đó chuyển sang các dòng xe giá rẻ hay thậm chí là xe Hybrid.

Nhà phân tích công nghệ Dan Ives của Wedbush cho biết trong một ghi chú hôm thứ ba rằng quý đầu tiên của Tesla là một "thảm họa không thể giải quyết được" và là "cơn ác mộng" khi nhà sản xuất ô tô này phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường xe điện Trung Quốc.

Trên thực tế, BYD vốn đang cạnh tranh khốc liệt với Tesla cho danh hiệu hãng xe điện hàng đầu. Ives, một người ủng hộ Tesla lâu năm, đã cảnh báo trong lưu ý của mình rằng công ty có thể phải đối mặt với "những ngày đen tối phía trước" nếu Musk không thể xoay chuyển tình thế và lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.

Tại Mỹ, công ty của Musk cũng đang phải đối mặt với nhu cầu ngày càng giảm từ những khách hàng dường như ngày càng mệt mỏi với những chiêu trò của Musk. Một báo cáo gần đây của công ty tình báo thị trường Calibre cho thấy số người được khảo sát cân nhắc mua một chiếc Tesla đã giảm xuống 31% trong tháng 2 - giảm từ mức cao 70% vào tháng 11/2021.

Nhà phân tích chứng khoán Colin Rusch của Oppenheimer nói với CNBC hôm thứ ba: Vấn đề xung quanh Twitter và quan điểm cá nhân của Elon về chính trị cũng như những thứ khác trên thế giới đã thực sự khiến rất nhiều người mua tiềm năng mất hứng thú. Nhiều người đã mua xe điện hiện đang quay lưng lại với việc mua Tesla.

Về phần mình, Musk cho biết Tesla đang "ở giữa hai làn sóng tăng trưởng lớn". Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào hãng xe này sẽ thoát khỏi tình trạng suy thoái. Giám đốc điều hành Tesla đã cảnh báo "chúng tôi đã tự đào mồ chôn mình" khi tăng cường sản xuất chiếc xe tải đầu tiên Cybertruck, và ông đã lên kế hoạch cho một chiếc Tesla Roadster thế hệ thứ hai ngày càng tham vọng hơn.

Đáng nói, Tesla không phải là tin xấu duy nhất đối với Musk. Tỷ phú này đã phải đối mặt với những cơn gió ngược trên nhiều mặt trận. Kể từ đầu năm, tài sản của Musk, chủ yếu dựa vào cổ phần Tesla của ông, đã giảm 40,5 tỷ USD, tương đương 17,7%, theo Bloomberg Billionaires Index.

Cho đến nay, việc mua Twitter của Musk dường như không diễn ra theo đúng kế hoạch. Vào tháng 2, Fidelity một lần nữa hạ giá trị cổ phần của mình trong công ty truyền thông xã hội của Musk - mức giảm này khiến giá trị của Twitter giảm khoảng 73% kể từ khi Musk mua Twitter vào năm 2022 với giá 44 tỷ USD.

X đang loại bỏ các nhà quảng cáo và phải đối mặt với các vụ kiện trị giá hàng chục triệu USD từ các nhân viên cũ mà Musk đã sa thải khi ông cắt giảm một nửa lực lượng lao động của công ty.

Trên thực tế, X vẫn đang xếp sau các nền tảng như YouTube, TikTok và Instagram của Meta Platforms như một điểm đến của nhiều người sáng tạo. Một số bày tỏ lo ngại về tình trạng kinh doanh quảng cáo của X. Số khác thì phàn nàn về việc không được thanh toán nhất quán.

Ánh sáng le lói

Mặc dù đây chắc chắn là một năm khó khăn đối với Musk nhưng vẫn có một số điểm sáng.

Đáng chú ý nhất là SpaceX đã phóng thành công Starship vào vũ trụ vào tháng trước trong lần phóng thử nghiệm thứ ba. Cuộc thử nghiệm đánh dấu một sự kiện đã được thực hiện trong nhiều năm, bị ám ảnh bởi nhiều chuyến bay thử nghiệm thất bại, phát nổ và các rào cản pháp lý.

Công ty khởi nghiệp tham vọng cấy chip vào não người của Musk, Neuralink, cũng đã vượt một cột mốc quan trọng vào đầu năm nay. Sau nhiều năm Musk hứa rằng Neuralink sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm trên người, công ty đã cấy thiết bị đầu tiên vào người và giới thiệu bệnh nhân đầu tiên vào năm 2024.

Neuralink đã cho thấy cách các thiết bị của họ có thể cho phép bệnh nhân đăng bài trên mạng xã hội, cuộn trên máy tính và chơi hàng giờ trò chơi điện tử chỉ bằng trí óc của mình.

Theo: BI