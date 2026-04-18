Những mẫu xe MPV phù hợp chở gia đình đông người

Phan Hoàng/VTC News |

Những mẫu xe MPV sở hữu thiết kế ấn tượng và tính năng an toàn hiện đại, phù hợp cho gia đình đông người.

Video: Top xe MPV phù hợp chở gia đình đông người.

Mitsubishi Xpander: 560 - 699 triệu đồng

Mitsubishi Xpander phiên bản mới có thiết kế lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau mạnh mẽ. Xe được trang bị bộ vành đúc 17 inch mới, phù hợp với từng mẫu xe. Đặc biệt, phiên bản Xpander AT Premium có đèn ban ngày LED sắc nét hơn, cùng với đèn sương mù và ốp thể thao liền mạch quanh xe.

Cả Xpander và Xpander Cross bản nâng cấp đều có vô-lăng 3 chấu mới, bọc da và tích hợp các phím điều khiển chức năng. Màn hình kỹ thuật số 8 inch mới thay thế cho màn hình analog cũ, trong khi màn hình cảm ứng giải trí đã được nâng cấp lên 10 inch.

Mitsubishi Xpander sử dụng động cơ 1.5 MIVEC với công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước.

Xe được trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn, trong đó phiên bản AT Premium bổ sung hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC. Các tính năng an toàn khác bao gồm phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

BYD M6: 756 triệu đồng

BYD M6 là mẫu MPV thuần điện, nhắm đến khách hàng gia đình và dịch vụ. Xe có cấu hình 2+3+2, với ghế lái và ghế hành khách trước chỉnh cơ 6 hướng. Hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh tiến/lùi trong phạm vi 270 mm và có thể gập phẳng.

Xe được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như đồng hồ LCD 5 inch, màn hình trung tâm 12,8 inch có thể xoay 90 độ, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, và camera 360 độ. Hệ thống âm thanh 6 loa và công nghệ mở khóa từ xa bằng thẻ NFC cũng là những điểm nổi bật.

M6 có các trang bị an toàn như ABS, EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát độ bám đường và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đặc biệt, xe còn có công nghệ V2L (Vehicle to Load), cho phép sử dụng xe như một trạm sạc di động.

Honda BR-V: 661 - 705 triệu đồng

Honda BR-V mang đến cảm giác thể thao và hiện đại với mặt ca-lăng đặc trưng và hệ thống đèn LED tích hợp đèn ban ngày kiểu chữ L ngược. Nội thất xe được thiết kế gọn gàng, sang trọng với nhiều chi tiết bằng da và nhôm sáng.

Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp đầy đủ các nút bấm tiện ích: Điều chỉnh Menu, Tăng giảm âm lượng, Đàm thoại rảnh tay, Cruise Control... Phía sau là cụm đồng hồ với 2 Analog cùng 1 màn hình thông tin TFT 4,2 inch. Chính giữa là màn hình cảm ứng giải trí 7 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5 i-VTEC, sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT và dẫn động một cầu.

KIA Carnival: 1 tỷ 299 triệu - 1 tỷ 849 triệu đồng

KIA Carnival mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Opposites United” với lưới tản nhiệt mũi hổ và đèn LED Star-map. Xe có không gian nội thất rộng rãi, có thể chở 8 người cùng hành lý với thể tích khoang chứa lên đến 4.110 lít khi gập ghế.

Nội thất được trang bị màn hình cong đôi 12.3 inch, hệ thống âm thanh 12 loa Bose và điều hòa tự động 3 vùng. Phiên bản cao cấp có hàng ghế thương gia chỉnh điện và chế độ ngả không trọng lực.

KIA Carnival sử dụng động cơ diesel 2.2L tăng áp với công suất 199 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Xe cũng chuẩn bị bổ sung phiên bản hybrid với công suất kết hợp 184 mã lực và tiêu hao nhiên liệu chỉ 4,95L/100km. Gói an toàn ADAS 2.0 với nhiều tính năng hiện đại cũng là điểm nhấn của mẫu xe này.

