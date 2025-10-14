Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhóm xe hybrid tiếp tục giữ được đà tăng để duy trì mức doanh số khá cao trong tháng 9. Cụ thể, các thành viên của hiệp hội đã bán ra thị trường 1.371 xe hybrid các loại, tăng nhẹ 5% so với tháng 8.

Năm mẫu xe dẫn đầu về doanh số tháng vẫn là Honda CR-V e:HEV RS, Toyota Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV, Yaris Cross HEV và Suzuki XL7 Hybrid, nhưng thứ hạng đã có sự thay đổi trong tháng 9.

Cụ thể, Toyota Corolla Cross HEV với doanh số khoảng 37%, đạt 303 xe, đã vươn lên dẫn đầu phân khúc xe hybrid trong tháng 9. Xếp thứ hai trong nhóm là Honda CR-V e:HEV RS, mẫu xe đứng nhất tháng trước đã bàn giao 273 chiếc (tăng 2,2%) tới tay khách hàng trong cùng kỳ.

Toyota Corolla Cross HEV là xe hybrid bán chạy nhất tháng 9.

Các vị trí thứ 3 và 4 trong nhóm xe hybrid thuộc về Toyota Innova Cross HEV và Suzuki XL7 Hybrid với lần lượt 259 xe và 249 xe bán ra. Như vậy, hai mẫu xe này đã đổi vị trí cho nhau sau khi chỉ bán chênh lệch 1 xe vào tháng trước. Toyota Yaris Cross HEV tiếp tục giữ hạng 5 dù doanh số giảm nhẹ 9,6%.

Xét doanh số lũy kế 9 tháng đã qua của năm 2025, Toyota Innova Cross HEV đang là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường với 2.111 xe. Xếp sau lần lượt là Toyota Corolla Cross HEV (1.953 xe), Suzuki XL7 (1.845 xe) và Honda CR-V e:HEV RS (1.558 xe).

Việc có hai mẫu xe 7 chỗ là Toyota Innova Cross HEV và Suzuki XL7 thuộc nhóm dẫn đầu cho thấy nhu cầu thị trường đối với các mẫu xe hybrid dành cho gia đình đang là khá lớn. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross HEV và Honda CR-V e:HEV RS cũng được đánh giá là những sự lựa chọn tốt dành cho các gia đình trẻ nhờ thiết kế không gian rộng rãi, tiện nghi và động cơ hybrid tiết kiệm.

Một mẫu xe hybrid khác có doanh số lũy kế khá tốt là Toyota Camry HEV với 970 xe, đứng thứ 5 trong phân khúc. Đáng chú ý, đây là mẫu xe hiếm hoi tại Việt Nam có nhiều bản hybrid hơn bản xăng, đồng thời doanh số bản hybrid cũng chiếm phần lớn (60%).

Toyota Alphard HEV với doanh số 101 chiếc bán ra từ đầu năm cũng có thể coi là mức doanh số tốt. Bởi lẽ đây là một trong những mẫu xe hybrid có giá bán cao nhất hiện nay, lên tới 4,615 tỷ đồng.

Theo VAMA, trong 3 quý đầu năm 2025, các hãng thành viên hiệp hội đã bán ra thị trường tổng cộng 9.785 chiếc xe hybrid. Con số này tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái (5.652 xe), cho thấy nhu cầu và sự đón nhận của người tiêu dùng trong nước đối với dòng xe xăng lai điện này ngày càng tăng.

Thực tế, quy mô thị trường xe hybrid tại Việt Nam có thể còn lớn hơn nhiều so với số liệu từ VAMA, bởi một số thương hiệu như Jaecoo, Haval, BYD hay các hãng xe sang gồm Lexus, Volvo, Mercedes-Benz và BMW không công bố doanh số chi tiết về các dòng xe hybrid.

Thị trường xe hybrid phát triển kéo theo sự mở rộng về số lượng mẫu xe tham gia vào phân khúc. Từ đầu năm tới nay, nhóm xe này đã đón hàng loạt cái tên mới, nổi bật có thể kể đến như Kia Carnival HEV, Honda HR-V e:HEV RS, Geely Monjaro cùng một số xe thương hiệu Trung Quốc khác.

Xu hướng này sẽ còn nối dài tới cuối năm. Ngay trong tháng 10 này, thị trường sẽ đón thêm Suzuki Fronx mild-hybrid, Volkswagen Golf eTSI, Mercedes-Benz E-Class 2025 dùng hệ thống hybrid 48V hay BYD Seal 5 PHEV. Tất cả góp phần mở rộng dải sản phẩm hybrid từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.



Xe hybrid cắm sạc đang dần trở nên phổ biến hơn Việt Nam.

Sự đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, công nghệ từ hybrid nhẹ cho đến hybrid cắm sạc, trải dài nhiều phân khúc và tầm giá khác nhau giúp xe hybrid tiếp cận đông đảo khách hàng hơn.

Đặc biệt, luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 quy định xe chạy xăng kết hợp điện (với tỷ lệ xăng không quá 70%) chỉ chịu mức thuế bằng 70% so với xe động cơ đốt trong thông thường. Quy định khi được đưa vào áp dụng chính thức sẽ giúp các dòng xe hybrid tự sạc (HEV) có điều kiện giảm giá bán , từ đó giúp người dùng tiết kiệm được một phần chi phí lăn bánh. Đây là điều kiện thuận lợi hứa hẹn sẽ tạo động lực lớn để thúc đẩy nhóm xe hybrid tăng trưởng mạnh hơn trong thời gian tới.