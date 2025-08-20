Những mẫu xe Hàn có doanh số tốt nhất tại Việt Nam

Theo báo cáo mới nhất của Hyundai Thành Công (TC Motor), liên doanh này đã bán được 3.601 xe ô tô các loại trong tháng 7. Con số này giảm khoảng 16,5% so với tháng 6.

Tương tự như tháng liền trước, Tucson là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất của thương hiệu Hyundai trong tháng 7 với 508 xe đến tay khách hàng, giảm 41%. Đây cũng là cái tên có lượng tiêu thụ tốt nhất tính từ đầu năm của hãng, đạt doanh số cộng dồn 4.340 xe.

Xếp sau Tucson là mẫu sedan Accent và SUV đô thị Creta với doanh số tháng 7 lần lượt là 504 xe (giảm 8,8%) và 414 xe (giảm 1,4%). Doanh số cộng dồn của bộ đôi này từ đầu năm đạt 4.297 và 3.577 xe.

Đáng chú ý, trong tháng 7 vừa qua, Hyundai Thành Công đã bàn giao thành công tới 105 xe Palisade , tăng hơn 38%. Đây được coi là mức doanh số khả quan bởi Palisade là dòng SUV có giá cao nhất của Hyundai, khởi điểm từ 1,469 tỷ đồng.

Trong khi đó, mẫu Santa Fe ghi nhận mức tăng cao nhất trong dải sản phẩm của hãng 93%, đạt doanh số 280 xe. Đà tăng trưởng tốt của bộ đôi SUV thương hiệu Hyundai được thúc đẩy phần lớn bởi chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ từ chính hãng trong tháng 7.

Ngoài ra, bộ đôi MPV gồm Custin và Stargazer cùng nhóm xe thương mại cũng có đóng góp đáng kể với tổng cộng 1.294 chiếc được bàn giao trong tháng 7.

Cộng dồn từ đầu năm tới nay, Hyundai Thành Công đã bán được 27.805 ô tô các loại từ Việt Nam, giảm nhẹ 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn cao thứ 3 toàn thị trường.

Thương hiệu xe Hàn Quốc còn lại ở Việt Nam là Kia công bố doanh số 2.126 xe trong tháng 7, giảm nhẹ 2,3%. Tương tự các tháng trước, bộ ba chủ lực của hãng vẫn là Carnival (398 xe), Sonet (406 xe) và Seltos (502 xe).

Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, các mẫu Carnival , Sonet và Seltos đã bán được tổng cộng 8.971 xe, trung bình gần 3.000 chiếc mỗi mẫu và đóng góp 62% vào doanh số của Kia tại Việt Nam (14.419 xe).

Bước sang năm 2025, doanh số xe Hàn Quốc tại Việt Nam có xu hướng đi xuống do áp lực cạnh tranh tăng cao. Một số mẫu xe Hàn từng cạnh tranh các vị trí bán chạy nhất nhưng giờ lại hiếm khi lọt vào top 10 bảng xếp hạnh doanh số hàng tháng.

Trước đây, nhóm xe Hàn thu hút khách hàng nhờ giá bán dễ tiếp cận, thiết kế hiện đại và trang bị dồi dào. Tuy nhiên, những lợi thế này ngày càng bị xóa nhòa khi xe Nhật cũng đang không ngừng giảm giá, cải tiến thiết kế và tăng trang bị, bên cạnh sự xuất hiện của một số xe Trung Quốc.

Việc chậm chân trong cuộc đua chuyển đổi xanh, điện khí hóa mẫu mã cũng là một trong những lý do khiến doanh số xe Hàn bị tụt giảm tại Việt Nam.

Thực tế, Hyundai đang bán mẫu xe điện Ioniq 5 trong khi Kia cũng mở bán các mẫu Carnival hybrid và Sorento hybrid/plug-in hybrid. Tuy nhiên, đây đều là những sản phẩm ở phân khúc giá cao, không dành cho số đông trong khi thế mạnh của xe Hàn trước đây là xe cỡ nhỏ giá rẻ.

Ioniq 5 là dòng ô tô điện đầu tiên của Hyundai lắp ráp tại Việt Nam, giá từ 1,3 tỷ đồng.

Để có thể giữ thị phần, Hyundai và Kia đã liên tục áp dụng khuyến mãi lớn trong nhiều tháng nhằm tăng sức hút đối với người tiêu dùng. Nhờ đó, nhóm ô tô Hàn Quốc vẫn giữ được mức doanh số khá tốt.

Nếu tính gộp số liệu của cả Hyundai và Kia trong 7 tháng đầu năm 2025, nhóm xe Hàn Quốc đã bán được 42.224 ô tô các loại tại Việt Nam. Con số này tương đương khoảng 23% thị phần xe động cơ đốt trong tính trên toàn thị trường (cộng số liệu của các thành viên VAMA và TC Motor).

Nhìn chung, dù không còn bùng nổ như những năm trước nhưng nhóm xe Hàn Quốc vẫn cho thấy sức bán khá tốt tại thị trường Việt Nam. Điều này đóng góp đáng kể vào doanh số của toàn thị trường nói chung.