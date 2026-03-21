Những mẫu xe có thể khiến thị trường Việt Nam đảo chiều tại BIMS 2026

Bangkok International Motor Show 2026 (BIMS 2026) tiếp tục là nơi người Việt “xem trước tương lai” của thị trường ô tô trong nước. Danh sách xe năm nay không quá dài, nhưng đủ để thấy rõ xu hướng giữ lại những giá trị quen thuộc, đồng thời bắt đầu chuyển dịch sang điện hóa một cách thận trọng.

Fortuner 2026 đang trong quá trình chạy thử. Ảnh: ST

Tâm điểm dễ thu hút sự chú ý vẫn là Toyota Fortuner 2026. Mẫu SUV này nhiều khả năng được làm mới theo hướng hiện đại hơn, đồng bộ với Hilux nhưng vẫn giữ chất riêng để phục vụ nhóm khách hàng truyền thống. Những nâng cấp về màn hình, công nghệ và tiện nghi được kỳ vọng sẽ giúp Fortuner tiếp tục duy trì vị thế tại Việt Nam. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Toyota có thể chưa thay đổi mạnh về động cơ - một lựa chọn mang tính “ăn chắc mặc bền” thay vì chạy theo xu hướng.

Ở một thái cực khác, Land Cruiser FJ lại là mẫu xe mang nhiều cảm xúc hơn. Thiết kế vuông vức, khung gầm rời và khả năng off-road thực thụ cho thấy Toyota vẫn muốn giữ lại tinh thần nguyên bản của dòng Land Cruiser, nhưng trong một kích thước dễ tiếp cận hơn. Đây có thể là lựa chọn thú vị cho những người thích khám phá, thay vì chỉ tìm một chiếc SUV đô thị.

Toyota nhiều khả năng sẽ trưng bày Hilux Travo-e tại BIMS 2026. Ảnh: ST

Đáng chú ý nhất về mặt xu hướng là Hilux Travo-e - phiên bản bán tải thuần điện. Sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy điện hóa không còn là câu chuyện của sedan hay SUV, mà đã bắt đầu lan sang cả phân khúc bán tải. Dù vậy, câu chuyện hạ tầng và chi phí vẫn sẽ quyết định việc mẫu xe này có phù hợp với Việt Nam hay không.

Gần gũi hơn với số đông là Toyota Vios thế hệ mới. Khi các thị trường xung quanh đã có bản mới, việc Vios nâng cấp toàn diện - đặc biệt là bổ sung tùy chọn hybrid - là điều nhiều người chờ đợi. Nếu được đưa về, đây có thể là bước chuyển quan trọng của dòng sedan phổ thông trước áp lực từ xe điện và xe Hàn.

Nissan Kicks phiên bản nâng cấp đã được ra mắt tại châu Âu. Ảnh: ST

Cuối cùng là Nissan Kicks nâng cấp giữa vòng đời với hệ truyền động e-Power quen thuộc. Đây vẫn là giải pháp trung gian hợp lý, mang lại cảm giác lái của xe điện nhưng không phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Trong bối cảnh Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao, hướng đi này vẫn có đất sống rõ ràng.

Nhìn nhanh BIMS 2026, có thể thấy một bức tranh khá rõ xe truyền thống chưa biến mất, nhưng đang dần thay đổi để thích nghi. Và nếu quan tâm sâu hơn từng mẫu xe, phần chi tiết trong video vẫn còn nhiều điều đáng xem hơn.