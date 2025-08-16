Những mẫu xe cổ huyền thoại vẫn chạy bon bon trên đường phố Cuba

Đặt chân tới thủ đô La Habana, du khách như lạc vào “bảo tàng xe cổ” ngoài trời. Dẫn đầu danh sách biểu tượng là Chevrolet Bel Air (1955 – 1957) với viền chrome sáng bóng, màu sơn hai tông rực rỡ và phần đuôi vây cá mang đậm dấu ấn thiết kế Mỹ thập niên 50.

Chevrolet Bel Air - một dòng xe cổ nổi tiếng trên đường phố Cuba. (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Nhiều chiếc được giữ gần như nguyên bản, số khác được tân trang lại để phục vụ du lịch. Hình ảnh Chevrolet Bel Air mui trần chở khách dạo quanh khu phố cổ đã trở thành “đặc sản” ở La Habana.

Dòng Buick Super và Buick Special thập niên 1950. (Nguồn ảnh: Tripadvisor)

Một đại diện khác là Buick Super và Buick Special đầu thập niên 1950. Với thiết kế hông rộng, đường cong mềm mại và khoang nội thất bọc nỉ sang trọng, dòng Buick cổ không chỉ mang dáng dấp quý tộc mà còn đem lại trải nghiệm êm ái khó tìm ở những mẫu xe hiện đại. Tiếng động cơ trầm ấm mỗi khi lăn bánh khiến nhiều du khách không khỏi ngoái nhìn.

Dòng Ford Fairlane 1950. (Nguồn ảnh: Tripadvisor)

Cuối thập niên 1950, Ford Fairlane xuất hiện tại Cuba, nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, thân dài và kiểu sơn hai màu bắt mắt. Nhiều chiếc Fairlane đến nay vẫn giữ phong cách nguyên bản, được các chủ xe bảo dưỡng cẩn thận để tiếp tục phục vụ trên đường phố và trong ngành taxi du lịch.

Dòng Lada 2101–2107. (Nguồn ảnh: flickr)

Bên cạnh đó, Cuba cũng lưu giữ dấu ấn của thời kỳ Liên Xô với dòng Lada 2101–2107 (1970–1980). Kiểu dáng hộp vuông vức, động cơ đơn giản nhưng bền bỉ giúp Lada thích nghi tốt với điều kiện đường xá nhiều vùng. Đặc biệt, khả năng sửa chữa dễ dàng và phụ tùng phổ biến biến Lada thành “chiến mã” của nhiều gia đình Cuba.

Dòng Plymouth Deluxe. (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Ngoài ra, không thể không nhắc tới Plymouth Deluxe (1946–1950), mẫu xe Mỹ từng rất thịnh hành sau Thế chiến II. Với phần đầu dài, lưới tản nhiệt thanh ngang và khoang nội thất rộng rãi, Plymouth Deluxe toát lên phong cách cổ điển thuần Mỹ, hiện vẫn xuất hiện ở nhiều khu phố cổ Havana.

Dòng Pontiac Chieftain. (Nguồn ảnh: pexels)

Một mẫu xe nữa thường xuyên gây chú ý là Pontiac Chieftain (1953–1958). Đặc trưng với logo hình đầu tù trưởng da đỏ trên mũi xe, thân xe bo tròn và đường chrome kéo dài dọc hông, Chieftain vừa mang nét sang trọng vừa gần gũi. Nhiều chiếc đã trải qua vài đời chủ, song vẫn vận hành ổn định trên đường phố Cuba.

Với người Cuba, những chiếc xe cổ này không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại. Chúng là di sản sống, là câu chuyện của nhiều thế hệ trong gia đình. Để giữ cho xe hoạt động, các chủ xe phải tự học nghề cơ khí, tận dụng linh kiện thay thế từ nhiều nguồn, thậm chí chế tạo thủ công một số chi tiết.

Những chiếc Chevrolet, Buick, Ford hay Lada đã trở thành “nhân vật chính” trong đời sống thường ngày. Mỗi chiếc xe là một minh chứng cho sự sáng tạo, kiên trì và tình yêu dành cho những giá trị cổ điển.

Trên những con phố La Habana đầy nắng, sắc màu từ lớp sơn rực rỡ và tiếng động cơ trầm ấm của xe cổ đã tạo nên một bức tranh sống động, khiến bất cứ ai từng một lần đặt chân tới cũng khó quên.