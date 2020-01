Những lời chúc Tết ý nghĩa dành cho người thân, người yêu, bạn bè

lời chúc Tết ý nghĩa dành cho ông bà



Mùa xuân đến con xin kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi và có một năm mới thật nhiều may mắn cũng như luôn vui vẻ ạ.

Gia đình chúng ta thật hạnh phúc và vui vẻ, đặc biệt là luôn có ông bà bên cạnh bố mẹ và chúng con. Tết năm nay con xin chúc ông bà sẽ sống thật lâu bên cạnh gia đình của mình, con ước cả nhà mình sẽ mãi mãi như thế này.

Ông bà chính là người mà con kính trọng, yêu thương nhất và ông bà cũng là tấm gương sáng mà con luôn muốn noi theo.

Nếu không có ông bà con sẽ rất buồn, cho nên dù trải qua bao nhiêu cái Tết thì ông bà vẫn mãi bên cạnh con nhé.

Tết đến con xin kính chúc ông bà có một năm mới thật hạnh phúc, tuy không còn được ở bên cạnh ông bà như xưa nữa nhưng con sẽ không bao giờ quên công ơn dưỡng dạy mà ông bà đã dành cho con.

Năm nay con không cần mua sắm hay bất kỳ thứ gì cao sang, con chỉ cần luôn có ông bà bên cạnh là đã cảm thấy hạnh phúc nhất rồi, chúc ông bà năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn vui bên gia đình của mình.

Những lời chúc Tết gởi đến cha mẹ

Một năm đã qua, chúng ta lại cùng nhau chào đón một năm mới với thật nhiều điều mới mẻ, và con lại được về đây, bên cạnh bố mẹ cùng gia đình.

Nay con đã trưởng thành, tuy đi làm xa nhà nhưng trong lòng lúc nào cũng hướng về bố mẹ, con chẳng mong ước gì ngoài hạnh phúc của người thân yêu, sang năm Canh Tý, con chúc ba mẹ có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Con biết mình vẫn chưa phải là một đứa con ngoan, giỏi để cha mẹ có thể tự hào mỗi khi nhắc đến, nhưng sang năm mới con hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, con cũng chúc cha mẹ luôn vui khỏe, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tấn tài tấn lộc.

Con xin kính chúc ba mẹ được vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, luôn bình an, hồng phúc tề thiên, sống lâu trăm tuổi bên cạnh chúng con.

Mong sang năm mới ba mẹ sẽ có thêm nhiều niềm vui mới, bớt phiền muộn, âu lo, tinh thần luôn lạc quan, thoải mái, giờ chúng con đã trưởng thành, tuy có những lúc không ở bên cạnh nhưng lòng lại luôn hướng về gia đình mình.

Năm hết Tết đến, lại thêm một năm mới để tất cả mọi người nỗ lực trong công việc lẫn cuộc sống.

Chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để ba mẹ luôn tự hào về chúng con. Sang năm mới, con hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ lập gia đình, sớm có cháu cho ba mẹ ẳm bồng, chúc ba mẹ luôn vui vẻ, ngày càng trẻ khỏe và hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi.

Chúng con xa nhà đã bao năm nay, giờ khi đã có con nhỏ thì mới thấm thía được nỗi vất vả, cực nhọc của ba mẹ, phải nỗ lực làm việc ngày đêm để kiếm tiền nuôi dạy con cái nên người.

Xuân sang con xin chúc ba mẹ luôn được hạnh phúc, bình an, mạnh khỏe và sống thật lâu để có thể chứng kiến được sự thành công của chúng con.

Xuân về con chúc bố ngày càng mạnh khỏe, mẹ càng trẻ đẹp, chúc cả gia đình chúng ta luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Trong tim con gia đình luôn đứng ở vị trí số một, hy vọng sang năm mới mọi người trong gia đình mình sẽ đạt được những thành công mới.

Những lời chúc Tết tình cảm dành cho bạn gái

Nếu có được ba điều ước, điều thứ nhất anh ước sẽ mãi mãi được em yêu, điều thứ hai chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, điều thứ ba dù xảy ra bất kỳ chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ có thể vượt qua.

Chúc em có một năm mới thật hạnh phúc và gặp được thật nhiều điều may mắn, em yêu

Em thật là xinh đẹp, giống như là một tác phẩm hoàn hảo mà ông trời đã tạo ra và anh là người may mắn vì đã có em trong đời. Chúc em năm mới mọi sự đều tốt đẹp, thuận lợi, anh yêu em.

Năm mới đã đến, anh chúc em luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, luôn là một cô gái dịu dàng, tài giỏi trong mắt anh và mọi người xung quanh. Hãy nhớ là anh mãi bên cạnh em, cùng sẻ chia với em mọi buồn vui trong cuộc sống.

Mỗi lần nhìn vào mắt em, anh như trông thấy toàn bộ cuộc sống tương lai của anh, mong sao em sẽ mãi bên cạnh anh. Năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé em yêu.

Từng suy nghĩ trong anh đều hướng về mỗi mình em, từng giây trong trái tim anh đều thổn thức vì hình bóng của em. Bên cạnh em, dù chỉ là một khoảnh khắc thì cũng đều ý nghĩa

Năm mới thật an lành và hạnh phúc em nhé.

Những lời chúc Tết gởi tặng bạn trai

Những năm trước em đều mong ước có một chàng trai sẽ xuất hiện và yêu thương em bằng cả trái tim, đây là năm đầu tiên mà em không cần phải ước nữa, vì bây giờ em đã có anh bên cạnh.

Chúc anh yêu một năm mới với thật nhiều niềm vui mới, may mắn mới và cả thành công mới, nhưng người yêu thì luôn luôn là cũ nha anh, chúc anh khi mở mắt ra sẽ luôn gặp những điều tốt lành, còn khi nhắm mắt lại thì toàn những giấc mơ thật đẹp về chúng ta.

Em luôn dành cho anh tất cả tình yêu thương và sự trân trọng, chúc mừng năm mới, em rất yêu anh.

Trước khi gặp được anh, em chưa bao giờ tin trên đời này sẽ tồn tại sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, trong thế giới hàng tỉ, hàng tỉ người, làm sao có thể biết được ai sẽ là người sát cánh bên cạnh mình đến suốt quãng đời còn lại?

Nhưng kể từ khi anh bước chân vào cuộc đời em, bỗng nhiên tất cả mọi thứ trở nên màu sắc và hoàn hảo hơn, anh chính là người đàn ông mà em đã tìm kiếm bấy lâu nay, mong rằng mỗi năm mới đến em đều có anh bên cạnh, chúc mừng năm mới, một nửa của em.

Anh à, năm mới em hy vọng anh có nhiều cái mới, còn những cái cũ hãy xếp xó một bên đi, đừng làm lòng mình không thể mới vì những cái cũ kỹ – New Year, New You

Những lời chúc Tết dành cho bạn bè

Chúc bạn có 1 gia đình thịnh vượng, 1 bầu trời sức khỏe, 1 sự nghiệp sáng ngời, 1 biển cả tình thương, 1 người yêu chung thủy, 1 đại dương tình bạn.

Chúng ta hãy cùng vẫy tay chào tạm biệt năm cũ, đón nhận một năm mới với thật nhiều hoài bão, ước mơ và hy vọng. Chúc bạn có một năm mới tràn ngập hạnh phúc, niềm vui và sớm tìm được một nửa kia của mình nhé.

Tết Nguyên Đán ta chúc nhau sức khỏe nhiều, gia đình hạnh phúc bè bạn quý, thanh thản vui chơi mọi buổi chiều, tiền bạc rủng rỉnh thoải mái tiêu.

Người ta tự hào vì sự giàu có, còn mình tự hào vì có được một người bạn tốt như cậu. Năm mới chúc cậu và gia đình có thật nhiều sức khỏe, tấn tài tấn lộc, cầu chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi bền chặt.

Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ biết bao nhiêu chuyện buồn vui, với mình cậu còn hơn cả một ngừơi bạn, cậu chính là người thân, là anh em tốt nhất của mình, chúc cậu luôn thành công và hạnh phúc.