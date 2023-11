Những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh hay nhất, giáo viên nghe xong chỉ có cảm động

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) đang đến rất gần. Thời điểm hiện tại, các bạn học sinh đang tìm kiếm những món quà, lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô của mình nhân dịp đặc biệt này. Ngoài những lời chúc bằng tiếng Việt thân thuộc thì lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh cũng là món quà tinh thần ý nghĩa mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc đến với thầy cô. Dưới đây là những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam mà bạn có thể tham khảo:

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

1. Happy Vietnamese Teacher's Day. We can never thank you enough for your all dedication, wisdom, and responsibility. (Tạm dịch: Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúng em không bao giờ có thể cảm ơn đủ vì tất cả sự cống hiến, trí tuệ và trách nhiệm của thầy cô).

2. Dear teacher, without your guidance and wisdom, I wouldn't be where I am right now! Thank you and Happy Vietnamese Teacher's Day! (Tạm dịch: Gửi thầy cô, nếu không có sự hướng dẫn và trí tuệ của thầy cô, em sẽ không có được vị trí như hiện tại! Cảm ơn thầy cô và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam).

3. Happy Vietnamese Teacher's Day! Teachers like you are the reason why ordinary students like us dream of doing extraordinary things. (Tạm dịch: Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam! Những nhà giáo như thầy cô chính là lý do khiến những học sinh bình thường như chúng em dám mơ ước làm được vô vàn điều phi thường).

4. A teacher is someone who nourishes the souls of the students for a lifetime. Happy Vietnamese Teacher's Day to all the teachers! (Tạm dịch: Giáo viên là người nuôi dưỡng tâm hồn học trò suốt cuộc đời. Chúc mừng ngày nhà giáo tới tất cả các giáo viên!).

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

5. Your influence goes beyond books. You have taught us the valuable life lessons that will help us become a better person. Thank you. Happy Vietnamese Teachers' Day. (Tạm dịch: Ảnh hưởng của thầy cô vượt xa kiến thức sách vở. Thầy cô đã dạy chúng em những bài học cuộc sống quý giá, nó sẽ giúp chúng em trở thành một người tốt hơn. Cảm ơn. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam).

6. To the world, you may just be a normal teacher. But to your students, you are a hero. Thank you for always guiding us. Happy Vietnamese Teachers' Day. (Tạm dịch: Với thế giới, có thể thầy cô chỉ là một người giáo viên bình thường. Nhưng đối với học sinh của mình, thầy cô là một người hùng. Cảm ơn thầy cô đã luôn hướng dẫn chúng em. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam).

7. You always empower and inspire us. You motivate us to be good citizens and boost our morale with your positive words. Happy Vietnamese Teachers' Day. (Tạm dịch: Thầy cô luôn trao quyền và truyền cảm hứng cho chúng em. Thầy cô thúc đẩy chúng em trở thành những công dân tốt và nâng cao tinh thần của chúng em bằng những lời nói tràn đầy tích cực. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam).

8. All the efforts and hard work you invested in bringing out the best in us can never be repaid in mere words. We can always feel grateful for having a teacher like you! Happy Teacher's Day (Tạm dịch: Tất cả những nỗ lực và công sức mà thầy cô đã đầu tư để mang lại những điều tốt nhất cho chúng em là điều không bao giờ có thể đền đáp được chỉ bằng lời nói. Chúng em luôn biết ơn vì được cô dìu dắt! Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam).

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

9. The patience and sacrifices of my teacher should be celebrated every day. Not just one day in a year. I wish you all the best on this special occasion. You are my most favorite teacher! (Tạm dịch: Sự kiên nhẫn và lòng hy sinh của thầy cô nên được tôn vinh mỗi ngày. Không chỉ một ngày trong một năm. Em chúc thầy cô mọi điều tốt đẹp nhất trong dịp đặc biệt này. Thầy cô là giáo viên em yêu thích nhất!).

10. To the world's greatest teacher, Happy Vietnamese Teachers Day! Thank you for everything! (Tạm dịch: Gửi đến người giáo viên "đỉnh của chóp", Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cảm ơn thầy/ cô vì tất cả mọi thứ!).