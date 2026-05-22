Những loại ô tô, xe máy nào sử dụng được xăng E10?

Kiểm tra kỹ khả năng tương thích trước khi sử dụng xăng E10

Với những xe máy ghi rõ sử dụng được xăng E10 ở nắp bình xăng thì người dân yên tâm sử dụng. Với những loại xe không có thông tin như vậy kể cả xe mới lẫn xe cũ người dân hãy đọc hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để xác định có được sử dụng xăng E10 hay không.

Với những xe cũ người dân cũng nên mang đi kiểm tra để phát hiện có những rủi ro gì không trước khi sử dụng xăng E10 như khó nổ, cặn bám, tắc lọc, các kim phun, đường ống dẫn xăng có bị hư hỏng.

Theo anh Lỗ Hải Nam, Trưởng ban Kỹ thuật của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, cơ quan quản lý cần đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời các nhà sản xuất cũng phải tăng cường khuyến cáo để người dân biết xe của mình có phù hợp với xăng E10 hay không.

Theo ông Nam, trong trường hợp người dùng làm mất hoặc không còn giữ sách hướng dẫn sử dụng, có thể liên hệ kênh hotline của nhà sản xuất để được hỗ trợ kiểm tra khả năng tương thích của xe với xăng E10.

Với ô tô, rất nhiều loại xe có ghi rõ có sử dụng được xăng E10 hay không ở nắp bình xăng. Với xe không ghi thông tin thì đọc sách hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà sản xuất để xác định.

Xe cũ cần bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi chuyển đổi

Theo PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Trưởng Cơ khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội, với xe ô tô cũ tồn tại hơn 10 năm, dù sử dụng được xăng E10 cũng cần kiểm tra thay thế một số bộ phận, chi tiết có thể suy yếu sau một thời gian dài sử dụng đó là do phớt và đường ống dẫn nhiên liệu.

"Tôi cũng khuyên mọi người nên đi kiểm tra bảo dưỡng và thay thế các đường ống đó để đảm bảo an toàn cho chính chiếc xe của mình. Nếu đồ của chính hãng thì các đường ống sản xuất tại thời điểm này họ cam kết sử dụng được tương thích với xăng E10 thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm với những bộ phận đấy và chúng ta không có gì lo lắng cả", PGS. TS Đàm Hoàng Phúc cho hay.

Xăng E10 bán trên toàn quốc từ 1/6.

Nhiều trường hợp cả người đi xe máy và ô tô cho rằng khi đổ xăng E10 vào cảm giác bị ì xe và có nhều vấn đề với động cơ. Điều này có thể giải thích như sau: Xe cũ nên cặn bẩn đóng trong bình xăng. Với tính ăn mòn của Ethanol trong xăng E10 khiến cặn bẩn tan ra, chạy theo đường ống làm tắc vòi phun, ảnh hưởng đến các bộ phận khác, dẫn đến động cơ bị ì đi. Vì vậy, phải vệ sinh bình xăng sạch sẽ trước khi đổ xăng E10.

Mặt khác, Ethanol có tính ngậm nước nên xe lâu ngày không chạy sẽ hút ẩm không khí vào, dẫn đến nồng độ nước ở trong xăng tăng lên. Đồng thời, xảy ra hiện tượng phân tách nước và Ethanol lắng xuống dưới, xăng ở trên khi đó dẫn đến công suất giảm đi.

"Để giải quyết vấn đề đó chỉ có cách duy nhất là chúng ta luân chuyển xăng đó thật nhanh. Thứ hai là hệ thống tiêu chuẩn để tích trữ vận chuyển sang Ethanol có những bộ tiêu chuẩn riêng, khắt khe hơn so với hệ thống thông thường. Nếu chúng ta làm tốt từ quản lý thị trường tới tất cả thì tôi đảm bảo rằng lượng nước trong Ethanol, trong xăng không vượt quá giới hạn thì chúng ta không bị những hiện tượng như vậy".

Nhìn chung, xăng sinh học E10 có thể sử dụng cho nhiều dòng ô tô, xe máy hiện nay nếu được nhà sản xuất xác nhận tương thích. Tuy nhiên, với các phương tiện đã sử dụng lâu năm, người dùng nên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi chuyển đổi để tránh các sự cố như tắc vòi phun, hư hỏng đường ống hay giảm hiệu suất động cơ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần vệ sinh bình xăng định kỳ, hạn chế để xe quá lâu không sử dụng và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm bảo đảm an toàn, độ bền động cơ cũng như phát huy hiệu quả của nhiên liệu sinh học E10.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030. Điều này đồng nghĩa các loại xăng khoáng RON95-V và RON95-III sẽ được thay thế bằng xăng sinh học từ ngày 1/6/2026. Theo đó, trên thị trường sẽ chỉ còn các loại xăng sinh học như: xăng E10 RON95-V, xăng E10 RON95-III và xăng E5 RON92-II. Thực tế, từ giữa tháng 5, hàng nghìn cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã giảm dần tỷ trọng xăng RON95 để chuyển sang xăng E10. Đơn cử, gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã chuyển sang bán xăng E10 từ ngày 15/5. Trong khi đó, tính đến ngày 20/5, khoảng 5.500 cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên cả nước cũng chuyển sang bán xăng E10 và ngừng bán xăng khoáng.



