Với yêu cầu bảo vệ ở mức cao nhất, các tổ công tác Cảnh sát đặc nhiệm được triển khai túc trực 24/24h tại nhiều vị trí then chốt.

Từ các điểm cao, toàn bộ không gian khu vực diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kiểm soát chặt chẽ, giúp lực lượng làm nhiệm vụ chủ động phát hiện sớm, đánh giá chính xác và sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của Đại hội.

Mỗi ca trực, mỗi vị trí đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên thế trận bảo vệ nhiều lớp, khép kín và vững chắc.

Không xuất hiện trước ống kính, không ồn ào giữa đám đông, những “lá chắn thầm lặng” nơi điểm cao vẫn ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ bằng trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chính sự âm thầm ấy đã góp phần quan trọng tạo nên thành công trọn vẹn, an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.