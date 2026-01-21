HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Những 'lá chắn' nơi điểm cao trong thế trận bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

P.V |

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động – những “lá chắn thầm lặng” ngày đêm căng mình quan sát, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Bảo vệ Đại hội XIV an toàn Với những ' lá chắn thầm lặng ' nơi điểm cao - Ảnh 1.

Với yêu cầu bảo vệ ở mức cao nhất, các tổ công tác Cảnh sát đặc nhiệm được triển khai túc trực 24/24h tại nhiều vị trí then chốt.

Từ các điểm cao, toàn bộ không gian khu vực diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kiểm soát chặt chẽ, giúp lực lượng làm nhiệm vụ chủ động phát hiện sớm, đánh giá chính xác và sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của Đại hội.

Bảo vệ Đại hội XIV an toàn Với những ' lá chắn thầm lặng ' nơi điểm cao - Ảnh 2.

Bảo vệ Đại hội XIV an toàn Với những ' lá chắn thầm lặng ' nơi điểm cao - Ảnh 3.

Bảo vệ Đại hội XIV an toàn Với những ' lá chắn thầm lặng ' nơi điểm cao - Ảnh 4.

Mỗi ca trực, mỗi vị trí đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên thế trận bảo vệ nhiều lớp, khép kín và vững chắc.

Bảo vệ Đại hội XIV an toàn Với những ' lá chắn thầm lặng ' nơi điểm cao - Ảnh 5.

Bảo vệ Đại hội XIV an toàn Với những ' lá chắn thầm lặng ' nơi điểm cao - Ảnh 6.

Bảo vệ Đại hội XIV an toàn Với những ' lá chắn thầm lặng ' nơi điểm cao - Ảnh 7.

Không xuất hiện trước ống kính, không ồn ào giữa đám đông, những “lá chắn thầm lặng” nơi điểm cao vẫn ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ bằng trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bảo vệ Đại hội XIV an toàn Với những ' lá chắn thầm lặng ' nơi điểm cao - Ảnh 8.

Bảo vệ Đại hội XIV an toàn Với những ' lá chắn thầm lặng ' nơi điểm cao - Ảnh 9.

Chính sự âm thầm ấy đã góp phần quan trọng tạo nên thành công trọn vẹn, an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cán bộ phải lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm giá trị cốt lõi
Tags

bảo vệ Đại hội XIV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại