Sáng 21/1, tham luận tại Đại hội XIV của Đảng với chủ đề " Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân ", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021-2025 là một nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn, chưa từng có tiền lệ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: TTXVN)

Nhưng trong thử thách khắc nghiệt đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ kiên định phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: Kiến tạo để xây dựng tầm nhìn chiến lược, tạo lập thể chế, dẫn dắt mở đường, khơi thông và huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước - Liêm chính để tạo lập nền tảng giá trị, giữ vững niềm tin - Hành động quyết liệt để biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước chuyển hóa thành kết quả cụ thể hiện hữu được nhân dân cảm nhận và thụ hưởng - Phục vụ Nhân dân là mục tiêu tối thượng, để ý Đảng hòa quyện với lòng dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

" Điều này được thể hiện rất sống động, sâu sắc trong mọi hoạt động, trên mọi lĩnh vực, mà trong đó Chính phủ đã cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào ", Phó Thủ tướng nói.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển động mang tính bước ngoặt lịch sử, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân".

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trước tiên là tiếp tục đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển; coi đây là "đột phá của đột phá", lợi thế cạnh tranh quốc gia.

" Thể chế phải thực sự chuyển đổi trạng thái quản lý sang kiến tạo phục vụ phát triển; giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, khơi dậy khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên mạnh mẽ của toàn xã hội ", Phó Thủ tướng nói.

Trong đó, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề cốt lõi của Bộ Chính trị… Đồng thời chú trọng tạo môi trường thông thoáng, khuôn khổ pháp lý ổn định, có tính dự báo cao để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nhiệm vụ tiếp theo là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; nguồn nhân lực chất lượng cao làm yếu tố cốt lõi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Tập trung xây dựng tự chủ chiến lược, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn…

Theo Phó Thủ tướng, cần chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới, các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới. Phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết cốt lõi của Bộ Chính trị.

Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới cũng là một nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ xác định trong thời gian tới.

" Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ và phương pháp, hiệu quả đầu tư; tăng cường hợp tác công tư; hoàn thiện cơ chế chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng sự cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế ", bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Nhấn mạnh mục tiêu chú trọng văn hóa, xã hội, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững, Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện các chính sách xã hội, lấy con người và hạnh phúc của người dân là trung tâm, bảo đảm công bằng, bao trùm, bền vững-gắn chặt với phát triển kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Nhiệm vụ khác được Phó Thủ tướng nêu rõ là đổi mới, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trên nền tảng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, thông suốt, dùng chung trong hệ thống hành chính nhà nước và người dân theo thời gian thực.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" một cách thực chất và hiệu quả nhất. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

" Đặc biệt, Chính phủ quan tâm xây dựng văn hóa liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết ", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

Chính phủ cũng củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tiếp tục tăng cường tiềm lực cho quốc phòng, an ninh, chủ động ứng phó mọi tình huống, chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn thế trận lòng dân...

" Niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã báo cáo trong văn kiện trình đại hội, sẽ là động lực mạnh mẽ, giá trị cốt lõi để Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng ", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.



