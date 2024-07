Lần đầu làm cha mẹ luôn có nhiều bỡ ngỡ, nhưng chúng tôi tin rằng, ai cũng mong có thể dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Và việc tạo dựng môi trường sống an toàn, thiết thực để con phát triển khỏe mạnh, vui vẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cũng từ chính điều này đã gây ra rất nhiều sai lầm, khiến chất lượng cuộc sống giảm sút.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề đó!

1. Chậu rửa mặt bàn trong phòng tắm: Đẹp nhưng bất tiện

Thiết kế chậu rửa mặt bàn trong phòng tắm được nhiều gia đình ưa chuộng vì vẻ đẹp sang trọng, độc đáo. Tuy nhiên, đối với những gia đình có trẻ em, thiết kế này có thể trở thành một sai lầm. Trẻ em còn nhỏ, không thể với tới vòi nước mỗi lần rửa tay phải kiễng chân lên mà nếu không cẩn thận có thể bị ngã. Ngoài ra, nước xung quanh bồn rửa mặt rất dễ tích tụ, vấn đề nấm mốc, đen hóa cũng là vấn đề đau đầu.

Trên thực tế, vấn đề này có thể được giải quyết dễ dàng bằng cách chọn chậu rửa phù hợp với chiều cao của trẻ, hoặc kê thêm một chiếc ghế đẩu dưới chân chậu rửa. Bằng cách này, lũ trẻ có thể vừa an toàn vừa rửa tay mà vẫn có khoảng thời gian dọn dẹp thú vị.

2. Trang trí phòng trẻ quá sớm và dựa hoàn toàn vào thẩm mỹ: Đừng để tình yêu trở thành gánh nặng

Nhiều bậc cha mẹ bắt đầu hành trình mới bằng việc tạo ra một căn phòng trẻ em mơ ước cho con mình trước khi chúng chào đời. Thực tế là cho đến khi trẻ vào tiểu học, chúng dành phần lớn thời gian bên bố mẹ.

Những món đồ nội thất và đồ trang trí dễ thương dành cho trẻ em được sắp xếp cẩn thận thường chỉ có thể im lặng chờ đợi sự xuất hiện của trẻ em nhưng cuối cùng chúng có thể chỉ trở thành đồ trang trí vô dụng.

Thay vì trang trí phòng trẻ em quá sớm, tốt hơn hết bạn nên dành không gian này cho những mục đích sử dụng khác. Nó có thể được thiết lập như một khu vực trò chơi, góc đọc sách hoặc khu vực hoạt động chung giữa cha mẹ và con cái để trẻ có thể tận hưởng nhiều thời gian tương tác hơn với gia đình khi chúng lớn lên. Sẽ tốt hơn nếu đợi đến lúc trẻ thực sự cần không gian riêng rồi cá nhân hóa nó theo sở thích và nhu cầu của chúng.

3. Những chiếc bàn cạnh giường ngủ: một cái là đủ

Theo cách trang trí truyền thống, bàn cạnh giường ngủ gần như là tính năng tiêu chuẩn của phòng ngủ. Đối với những gia đình có trẻ nhỏ sẽ cần đặt một chiếc giường nối hoặc cũi ở bên cạnh giường lớn để thuận tiện cho việc chăm sóc trẻ. Lúc này, nếu kê bàn đầu giường ở hai bên giường sẽ có vẻ hơi thừa và chật chội.

Khi trang trí phòng ngủ, bạn có thể cân nhắc chỉ bố trí một chiếc bàn đầu giường, hoặc lựa chọn một chiếc bàn thông minh, nhỏ gọn và di động được. Điều này có thể đáp ứng 1 số nhu cầu lưu trữ đơn giản mà không chiếm quá nhiều không gian, giúp phòng ngủ có vẻ rộng rãi và thoải mái hơn.

4. Bàn cà phê cỡ lớn: Đẹp nhưng chiếm không gian, tiềm ẩn mối nguy hiểm cho trẻ

Việc đặt một chiếc bàn cà phê hoành tráng trong phòng khách là thứ có thể phản ánh được sở thích và phong cách của gia chủ. Tuy vậy, với những gia đình có trẻ nhỏ, chiếc bàn cà phê này có thể trở thành “vật cản” cho các em nhỏ. Nếu không cẩn thận, chúng có thể vấp ngã, dẫn đến bị thương nặng và chảy máu.

Vì vậy, khi lựa chọn bàn cà phê, các bạn cũng có thể cân nhắc một số mẫu mã nhỏ, nhẹ, dễ di chuyển. Điều này không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu bố trí hàng ngày mà còn không gây nguy hiểm tiềm ẩn cho sự an toàn của trẻ em. Việc chừa thêm không gian trong phòng khách cho trẻ vui chơi và sinh hoạt cũng là một lựa chọn tốt!

5. Thiết kế không có đèn chính: Độ sáng không đủ gây hại mắt

Thiết kế ít ánh sáng chính đã giành được sự ưu ái của nhiều người nhờ tạo ra cảm giác thân mật, gần gũi, dễ chịu và sự phân lớp độc đáo. Tuy nhiên, thiết kế này không thân thiện với những gia đình có trẻ em. Bởi vì thiết kế không có đèn chính thường dẫn đến độ sáng tổng thể không đủ, đặc biệt là khu vực đọc sách và học tập sẽ gây hại cho mắt của trẻ.

Để bảo vệ sức khỏe thị giác của trẻ, các bạn nên lựa chọn những thiết bị chiếu sáng lành mạnh và thiết thực khi trang trí. Ví dụ, bạn có thể lắp đặt một số đèn bảo vệ mắt hoặc đèn đọc sách có ánh sáng dịu nhẹ và thoải mái để tạo môi trường đọc sách sáng sủa, thoải mái cho trẻ.

Ngoài ra cũng nên chú ý bố trí ánh sáng tổng thể không gian để đảm bảo ánh sáng đồng đều, không chói lóa.

Lưu ý khi trang trí nhà có trẻ nhỏ

Ngoài việc tránh những kiểu thiết kế này, các bậc phụ huynh cũng có thể tạo ra một môi trường gia đình chu đáo hơn cho con mình từ những khía cạnh sau:

1. An toàn là trên hết: Trong quá trình trang trí, chúng ta phải luôn chú ý đến các chi tiết như góc của bàn ghế, vị trí ổ cắm điện, độ cao của cửa sổ để đảm bảo an toàn cho trẻ. Ví dụ, chọn đồ nội thất có góc bo tròn, đặt ổ cắm điện xa tầm tay trẻ em, lắp đặt lan can an toàn, v.v.

2. Cân nhắc về sự phát triển: Trẻ em đang lớn lên và thay đổi, vì vậy chúng ta cũng phải xem xét nhu cầu ở từng giai đoạn của chúng khi trang trí. Ví dụ, bạn có thể dự trữ một số không gian hoặc đồ nội thất có thể điều chỉnh được để linh hoạt khi trẻ lớn lên.

3. Chọn vật liệu thân thiện với môi trường: Những loại vật liệu không gây ô nhiễm để tạo môi trường sống lành mạnh và thoải mái cho trẻ. Ví dụ, chọn những tấm ván có hàm lượng formaldehyde thấp, lớp phủ thân thiện với môi trường, v.v.

4. Phối màu: Sử dụng cách kết hợp màu sắc tươi sáng và sống động để tạo ra một không gian phát triển đầy niềm vui cùng trí tưởng tượng cho trẻ. Ví dụ, bạn có thể chọn một số màu sắc tươi sáng để trang trí hoặc cho trẻ tham gia sáng tạo graffiti trên tường.

Tóm lại, khi trang trí môi trường gia đình cho trẻ, các bạn cần suy nghĩ kỹ, lập kế hoạch cẩn thận và tạo không gian phát triển an toàn, thiết thực dựa trên nhu cầu thực tế của trẻ. Hãy để các em lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc trong môi trường tràn đầy yêu thương cùng sự chăm sóc đặc biệt này!