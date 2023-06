Những khu đô thị tỷ đô từng "làm mưa làm gió" trên thị trường Hà Nội gần 20 năm trước, giờ ra sao?

Khu đô thị Vườn Cam

Với tổng diện tích quy hoạch 46,18ha, dự án khu đô thị Vườn Cam (Orange Garden) nằm trên địa bàn xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, do Công ty cổ phần Vinapol làm chủ đầu tư.

Dự án khởi động từ năm 2007 và dự kiến hoàn thành năm 2013. Tuy nhiên, đã 10 năm trôi qua, đến nay, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng này vẫn chưa đi vào hoạt động.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số khoảng 7.000 người, gồm 162 lô biệt thự song lập, 260 lô biệt thự đơn lập tiêu chuẩn, 174 lô biệt thự đơn lập cao cấp, 25 lô biệt thự nhà vườn cao cấp, mỗi lô có diện tích từ 200 - 800m2. Đây là một trong số ít các khu đô thị ở Hà Nội chỉ xây dựng biệt thự cao cấp, không có shophouse, chung cư hay nhà liền kề. Giá các căn biệt thự có diện tích 200 - 300m2 dao động từ 10 - 20 tỷ đồng.

Từ năm 2019, chủ đầu tư đã tiếp tục thi công một số hạng mục của dự án. Tuy nhiên, tình trạng không bóng cư dân, cỏ mọc um tùm vẫn tồn tại nơi đây.

Khu đô thị Dương Nội

Là dự án lớn ở phía Tây Hà Nội với quy mô 197,3ha, khu đô thị Dương Nội nằm tại Km 4 - Tố Hữu (đường Lê Văn Lương kéo dài) do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư, khởi công năm 2008 với tổng mức đầu tư ban đầu là 7.642 tỷ đồng.

Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ với các loại hình sản phẩm chính gồm có biệt thự, nhà liền hề, shophouse, chung cư, văn phòng… Bên trong khuôn viên dự án có hồ Bách Hợp Thủy rộng 12 ha và một trung tâm thương mại lớn.

Dù có vị trí đắc địa, giao thông khá thuận lợi, hạ tầng và cảnh quan nội khu đã cơ bản hoàn thiện, song nhiều năm nay, rất nhiều biệt thự, nhà liền kề có giá từ 10 tới 20 tỷ đồng tại đây vẫn trong cảnh vườn không nhà trống, dẫn tới tình trạng xuống cấp, hư hỏng.

Khu đô thị Lideco

Dự án khu đô thị Lideco có quy mô 38,23ha, nằm giáp quốc lộ 32 thuộc thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức (Hà Nội), do Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư với tổng vốn 781 tỷ đồng.

Khởi động từ năm 2007, hoàn thiện năm 2013, dự án gồm 600 sản phẩm thiết kế theo phong cách tân cổ điển, được chia thành 2 đơn vị ở nằm ở 2 phía của trục đường chính. Đơn vị thứ nhất nằm ở phía Đông chủ yếu bố trí các nhà biệt thự song lập, nhà liền kề, nhà phố... Đơn vị thứ hai nằm ở phía Tây cũng gồm các loại sản phẩm như trên nhưng có thêm điểm nhấn là hồ nước lớn và khu hỗn hợp thể thao, giải trí, thương mại, hành chính…

Trên thị trường, giá các căn biệt thự tại đây được rao bán với mức giá 10-20 tỷ đồng tùy vị trí và diện tích sử dụng. Tuy nhiên, đã cả thập kỉ từ khi được hoàn thiện, hàng trăm căn biệt thự, liền kề ở đây vẫn bỏ hoang đáng tiếc.

Khu đô thị Nam An Khánh - Sudico

Cũng tại huyện Hoài Đức, khu đô thị Nam An Khánh - Sudico đã thực hiện trên 10 năm nhưng vẫn trong tình trạng đìu hiu, quạnh quẽ. Nằm trên địa phận 2 xã An Khánh và An Thượng, ngay nút giao giữa Đại lộ Thăng Long và trục đường Lê Trọng Tấn, dự án do CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng từ năm 2008, với tổng diện tích 288ha, trong đó diện tích đất dự án quy hoạch cho xây dựng khu đô thị gần 190ha.

Các sản phẩm chính tại dự án bao gồm biệt thự, liền kề, shophouse, trung tâm thương mại, chung cư.

Trên thị trường, các biệt thự tại đây vẫn được rao bán với giá trên dưới 20 đến trên 30 tỷ đồng, nhưng nhiều năm nay, số lượng nhà được đưa vào sử dụng thực tế rất ít, trong khi tổng thể dự án vẫn dang dở, chưa đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ tiện ích, cỏ dại mọc um tùm. Bên cạnh đó, theo quy định, chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng hạ tầng và bàn giao cho địa phương quản lý, nhưng đến nay đơn vị này vẫn chưa bàn giao.

Khu đô thị mới Vân Canh

Khu đô thị mới Vân Canh thuộc địa bàn xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, diện tích trên 68,5 ha, quy mô dân số 13.190 người, do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng, khu đô thị có các sản phẩm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thư liền kề với diện tích từ 94 đến trên 400m2.

Khởi công xây dựng từ năm 2008 và bắt đầu bàn giao nhà từ năm 2012 nhưng đến nay, dự án vẫn là chốn thưa dân vắng người. Khu nhà thấp tầng, biệt thự mới xây thô và để trống, không có người ở từ lâu khiến tình trạng xuống cấp, hàng rào và cổng các căn nhà gỉ sét, nhiều bức tường sụt lún, rêu mốc, xung quanh toàn là cỏ dại.