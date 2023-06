Doanh nghiệp làm vách kính trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương vừa công bố các gói thầu hơn 1.000 tỷ

Kết thúc quý đầu năm, thị trường bất động sản đang có những tín hiệu “phá băng” nhờ hàng loạt động thái hỗ trợ từ Chính phủ, bao gồm thành lập tổ công tác rà soát thực trạng khó khăn của doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn ở từng địa phương.



Chưa kể, điểm nghẽn về nguồn vốn cũng từng bước được xử lý. Mặt bằng lãi suất dần được cắt giảm, Ngân hàng Nhà nước đã và đang tích cực triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay kèm lãi suất thấp hơn thị trường…

Những động thái trên đang giúp thị trường bất động sản từng bước hồi phục sau giai đoạn khó khăn đỉnh điểm, loạt dự án rục rịch tái khởi động trở lại. Đơn cử, chủ đầu tư Novaland lần lượt công bố tái khởi động dự án trọng điểm Novaworld, Manhattan (Quận 1, Tp.HCM). Nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng lên kế hoạch hoàn thiện loạt dự án lớn như The Nexus, Metropole, Deladol, Zeit thủ thiêm….

Nằm trong hệ sinh thái chung của thị trường bất động sản, các công ty xây dựng cũng ráo riết lên kế hoạch đón đầu. Dĩ nhiên, khó khăn của doanh nghiệp không thể giải quyết một sớm một chiều, và cơ hội đang thiên về các đơn vị sẵn sàng về nguồn lực.

Trong số đó, BM Windows vừa công bố hàng loạt các dự án trúng thầu 6 tháng đầu năm với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Một số dự án nổi bật với quy mô lớn đang được triển khai phải kể đến The Global City, The Opera Residence, The Nexus, Lotte Mall Hà Nội, Thủ Thiêm Zeit River, De La Sol...

Đặc biệt The Global City, dự án được biết đến là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam với thiết kế vượt trội từ Foster and Partner. Tham gia dự án lớn, BM Windows đảm nhận triển khai gần 1000 nhà phố của giai đoạn 1 với điểm nhấn mặt dựng là những chi tiết khung kính, lam nhôm biến chuyển.

Sôi nổi nhất thị trường vẫn là khu vực trung tâm Sài Gòn, hàng loạt các dự án đang trong giai đoạn chạy nước rút hoàn thành tiến độ, có The Opera Residence - phân khu đắt giá nhất trong cụm dự án Metropole Thủ Thiêm và The Nexus – dự án tọa lạc ngay vị trí kim cương của quận 1.

Bên cạnh đó còn có The Sun Tower, dự án được mong đợi nhất khu vực Ba Son có diện tích đất khoảng 0,6ha, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 106.000 m 2 . Khởi công từ đầu năm 2022, đến nay dự án đã thi công đến tầng thứ 17.

Tọa lạc tại 2 góc mặt tiền đẹp nhất khu đô thị Ba Son, vị trí kết nối với nhà ga Ba Son của tuyến metro Số 1, sở hữu lợi thế thừa hưởng mạng lưới giao thông liên kết thuận lợi khiến The Sun Tower trở thành dự án “danh giá” của khu vực này.

Trước đó, “người anh em” Boho vừa trúng thầu dự án Techcombank Hà Nội Tower. Boho và BM Windows được biết đến là đơn vị thuộc hệ sinh thái mới của ông Nguyễn Bá Dương – cựu Chủ tịch Coteccons.

Sau khi rút khỏi Coteccons, ông Dương được biết đã xây dựng một “đế chế” mới và đang vượt lên mạnh mẽ. Năm 2022, các doanh nghiệp gồm Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, Boho Décor tuyên bố đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD. Dù thị trường có rất nhiều thách thức, BM Windows nhấn mạnh đang có những bước đi chắc chắn trên thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

Hiện nay, danh sách dự án backlog của nhà thầu này hiện có các dự án lớn trên cả nước như The Sun Tower, cụm dự án Wínk, Masterise Grand Park, Akari, Long Thành Riverside, Maia Resort, L'averir Quy Nhơn, cụm T&T ... Ở khu vực phía Bắc, BM Windows cũng tham gia hàng loạt các dự án Fairmont Hà Nội, Heritage, The Grand HN, Nam Cường, Dream City…

Ngoài ra, các nhà thầu lớn khác cũng liên tục công bố loạt gói thầu mới trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Những tín hiệu này cùng cho thấy một triển vọng sáng hơn của thị trường bất động sản nửa cuối năm, đặc biệt được chuyên gia dự án sẽ rõ nét hơn từ quý 4/2023.