Những khu dân cư nào phải di dời trong Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng?

Hướng tới mục tiêu xây dựng "phòng khách đô thị" và nâng cao an toàn phòng chống lũ, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đưa ra phương án xử lý cụ thể cho từng cụm dân cư ven sông. Nhiều khu vực như Nhật Tân, Tứ Liên, Long Biên sẽ được tái thiết, trong khi một số diện tích tại Bắc Cầu, Võng La - Hải Bối thuộc diện phải di dời theo quy định.

Ảnh phối cảnh Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Thành phố Hà Nội vừa tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền và từng bước triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng: 1 trong 9 động lực phát triển của Thủ đô

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định quan điểm xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Quy hoạch tổng thể định hình cấu trúc không gian gồm 09 cực phát triển, 09 trung tâm lớn và 09 trục động lực; trong đó các trục động lực và hệ thống vành đai, hướng tâm đóng vai trò "xương sống" kỹ thuật, kết nối các cực tăng trưởng với khu vực trung tâm và mạng lưới liên kết Vùng Thủ đô.

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng được xác định là một trong 9 động lực phát triển của Thủ đô. Đây là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng.

Về xác lập không gian di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan dọc sông Hồng: Giai đoạn 1 tập trung đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Giai đoạn tiếp theo mở rộng từ cầu Hồng Hà đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Tây Thành phố và từ cầu Mễ Sở đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Nam Thành phố.

Định hướng liên kết: Tăng cường kết nối không gian hai bên sông với chuỗi cực động lực phía Nam (Thường Tín, Đô thị văn hóa - thể thao, cực Phú Xuyên) và chuỗi đô thị Văn Giang - Phố Hiến - Hưng Yên thông qua hệ thống cầu vượt sông trên các trục vành đai liên kết.

Định hướng phát triển không gian hai bên sông Hồng

Phát triển không gian hai bên sông Hồng trở thành trục xương sống về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, môi trường của Thủ đô, với các chức năng chính là công trình công cộng, các công viên cây xanh, văn hóa, dịch vụ du lịch, giải trí…

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đảm bảo 6 giá trị cốt lõi: "An toàn phòng chống lũ - Sinh thái - Hạ tầng - Chuyển đổi chức năng - Phát triển kinh tế - Văn hóa văn minh".

Phạm vi nghiên cứu trải dài 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đi qua giữa đô thị trung tâm; từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thuộc địa giới hành chính của 16 xã, phường của thành phố Hà Nội, gồm 09 xã và 07 phường với quy mô nghiên cứu khoảng 11.418 ha.

Hiện trạng khu vực quy hoạch: Mặt nước khoảng 3.626 ha, chiếm tỷ lệ 30% tổng diện tích khu vực nghiên cứu, trong đó mặt nước sông khoảng 3.378 ha;

Đất sản xuất nông nghiệp: khoảng 5.741 ha, chiếm tỷ lệ khoảng 50% tổng diện tích khu vực nghiên cứu.

Đất ở dân cư: quy mô khoảng 1.102 ha, chiếm tỷ lệ khoảng 10% tổng diện tích khu vực nghiên cứu. Tổng dân số khoảng 279.525 người. Phân bố không đồng đều, gồm cả dân cư đô thị và ngoại thành.

Các chức năng khác: khoảng 949 ha, chiếm tỷ lệ khoảng 8% tổng diện tích khu vực nghiên cứu.

Phạm vi quy hoạch có 123 công trình di tích, trong đó có 01 di tích xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; 26 di tích cấp quốc gia; 35 di tích cấp thành phố; 61 di tích chưa xếp hạng và 14 địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến.

Về nội dung quy hoạch

Quy mô tổng diện tích nghiên cứu: khoảng 11.418 ha. Quy mô dân số dự báo: khoảng từ 800.000 đến 1.200.000 người. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng: khoảng 55 m²/người. Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở: khoảng 15 m²/người.

Mật độ xây dựng gộp: Khu dịch vụ - công cộng: 60%; Nhóm nhà ở: từ 35% - 40%; Khu công viên chuyên đề: 25%; Khu công viên công cộng: 5%.

Tầng cao: phổ biến từ 30 đến 45 tầng; công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị: Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng; làng xóm truyền thống: dự kiến cao 03 tầng, sẽ được đánh giá theo tiêu chí cụ thể của từng dự án trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Diện tích xây dựng và tôn cao bãi sông: Đồ án đề xuất khoảng 3.900 ha, tăng so với mức giới hạn của Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình theo Quyết định số 257 là 2.128 ha.

Nguyên tắc di dời, tái thiết và bảo tồn các làng xóm

Quy hoạch các cụm làng xóm cũ.

Nguyên tắc di dời, tái thiết làng xóm: Các làng không đảm bảo an toàn phòng, chống, thoát lũ.

Phần diện tích các làng nằm trong phạm vi mở đường giao thông (trục đại lộ cảnh quan, nút giao thông…).

Các làng xóm, khu dân cư nằm trong khu vực quy hoạch "phòng khách đô thị" (phía ngoài đê Hữu sông Hồng, bên trong đường vành đai II, đoạn từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy).

Các làng nằm trong các khu vực xây dựng các khu đô thị tái định cư, đô thị đa mục tiêu đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nguyên tắc bảo tồn, giữ lại, cải tạo chỉnh trang các làng xóm lâu đời:

Bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa và địa điểm lưu niệm, sự kiện cách mạng kháng chiến (123 công trình di tích, bao gồm cả xếp hạng và chưa xếp hạng) gắn với cộng đồng dân cư.

Bảo tồn khu vực lõi (khu vực có các thành tố cấu thành các làng xóm gắn với quá trình hình thành và phát triển) của các làng nghề truyền thống, các làng có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể đã được công nhận, xếp hạng.

Giữ lại và cải tạo chỉnh trang khu vực lõi của các làng xóm lâu đời tại các khu vực ngoài phòng khách đô thị (ngoài vành đai II).

Quy hoạch các làng xóm cũ, các khu dân cư trong phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

02 cụm làng thuộc diện di dời theo quy định tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình:

Cụm làng Võng La - Hải Bối thuộc xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh: không di dời toàn bộ cả làng, chỉ thực hiện di dời một phần diện tích khu dân cư làng xóm nằm trong phạm vi không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống lũ và khu vực nằm trong phạm vi xây dựng Trục đại lộ cảnh quan thuộc các thôn Võng La, Yên Hà, Hải Bối (tổng diện tích khoảng 340,87 ha).

Làng Bắc Cầu thuộc phường Bồ Đề (khoảng 35,5 ha).

02 cụm làng thuộc diện tái thiết để phục vụ mục tiêu quy hoạch kiến tạo khu vực "phòng khách đô thị" của Thủ đô và Trục đại lộ cảnh quan:

Cụm làng Nhật Tân - Tứ Liên thuộc phường Hồng Hà (khoảng 96 ha).

Cụm làng Thống Nhất (Hạ Trại, Trung Thôn) thuộc phường Long Biên (khoảng 12 ha).

08 cụm làng thuộc diện bảo tồn, giữ lại, cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc (không bao gồm diện tích nằm trong khu vực di dời theo Quy hoạch phòng chống lũ; khu vực giải phóng mặt bằng để xây dựng 02 tuyến Trục đại lộ cảnh quan, các nút giao thông):

Văn Quán - Đông Cao - Tráng Việt thuộc xã Mê Linh;

Cụm làng Ngọc Giang - Lực Canh - Văn Tinh thuộc xã Vĩnh Thanh, Đông Anh;

Bát Tràng - Giang Cao - Kim Lan thuộc xã Bát Tràng (di dời một phần khoảng 4,5 ha theo Quy hoạch phòng chống lũ);

Văn Đức thuộc xã Bát Tràng;

Thúy Lĩnh thuộc phường Lĩnh Nam;

Yên Mỹ thuộc xã Thanh Trì;

Đại Lan thuộc xã Nam Phù;

Cụm làng Tranh Khúc - Vạn Phúc thuộc xã Nam Phù.

Bố trí tái định cư ngay trên cùng địa bàn phường, xã, ưu tiên chuyển người dân từ khu vực ngoài bãi sông vào khu vực phía trong đê hoặc khu vực an toàn hơn trên chính địa bàn, nếu có quỹ đất, phù hợp quy hoạch và đáp ứng điều kiện triển khai dự án đầu tư.

Bố trí tái định cư ngay trên cùng địa bàn phường, xã, ưu tiên chuyển người dân từ khu vực ngoài bãi sông vào khu vực phía trong đê hoặc khu vực an toàn hơn trên chính địa bàn, nếu có quỹ đất, phù hợp quy hoạch và đáp ứng điều kiện triển khai dự án đầu tư.