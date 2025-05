Những khóa học đặc biệt giữa nơi xử lý rác

Học để cứu người

Ngày 20/5, gần 50 công nhân, nhân viên của VWS có mặt từ rất sớm tại phòng đào tạo để tham gia lớp huấn luyện sơ cấp cứu định kỳ. Đây là khóa học do VWS phối hợp với Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TPHCM - Hội Chữ thập đỏ tổ chức. Mọi người đều chăm chú lắng nghe và thực hành cách nghiêm túc, nhưng vẫn không kém phần sôi nổi, hào hứng bởi những kiến thức tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng trong cuộc sống và lao động.

Người lao động Công ty VWS tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu

Nội dung khóa học xoay quanh các kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong môi trường lao động như ngạt thở do dị vật, điện giật, gãy xương do ngã, bỏng, sốc, ngưng tim ngưng thở, hóa chất bắn vào người… Vừa học vừa thực hành giúp học viên củng cố vững vàng các kiến thức có được.

“Trước đây nếu gặp người bị ngất, tôi chỉ biết gọi người giúp. Nay tôi có thể sơ cứu cơ bản, ít nhất là duy trì sự sống cho đến khi có xe cấp cứu” - anh Nguyễn Thanh Tùng, công nhân vận hành, chia sẻ. Với chị Lê Thị Mỹ, nhân viên có 8 năm gắn bó với công ty, thì mỗi lần được học lại là một lần nâng cao nhận thức và sự vững vàng khi đối mặt sự cố.

Theo ông Trần Viết Tuấn , tập huấn viên từ Hội Chữ thập đỏ, tỷ lệ học lý thuyết và thực hành của khóa huấn luyện là 25 - 75%, nhằm tạo phản xạ tự nhiên cho người học. “Tai nạn thường đến bất ngờ, nên kỹ năng phải được rèn luyện như phản xạ. Không thể chỉ học một lần là đủ. Điều quan trọng là người lao động hiểu được tầm quan trọng của sơ cấp cứu và sẵn sàng ra tay giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp” - ông Tuấn nói.

Tại VWS, đây không phải là hoạt động hiếm hoi. Công ty thường xuyên tổ chức huấn luyện kỹ năng an toàn như diễn tập chữa cháy , phòng chống say nắng- say nóng, khám sức khỏe định kỳ… như một phần của chính sách chăm lo người lao động. Đại diện công ty cho biết: “Khi mỗi nhân viên được trang bị kỹ năng sống còn, họ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn có thể hỗ trợ đồng nghiệp, gia đình, và góp phần tạo nên môi trường làm việc an toàn”.

Giờ ngoại khóa sinh động

Học sinh trường quốc tế SNA tìm hiểu quy trình xử lý rác tại Cty VWS

Nếu lớp sơ cấp cứu là bài học sống còn dành cho người lao động, thì liên tiếp trong hai ngày 21-22/5, nơi đây lại tiếp tục trở thành lớp học thực tế cho gần 60 học sinh khối 7 Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA).

Trong khuôn khổ chương trình giáo dục trải nghiệm, các em được trực tiếp quan sát quy trình xử lý rác hiện đại tại khu liên hợp Đa Phước - nơi mỗi ngày tiếp nhận và xử lý khoảng 6.000 - 7.000 tấn rác, tương đương 70% lượng rác thải sinh hoạt của TPHCM.

Giám đốc điều hành VWS Kevin Moore sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến quy trình xử lý rác hiện đại đang được công ty áp dụng. Sau đó, học sinh lần lượt ghé thăm các khu vực như: nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy phát điện từ khí gas, khu tái chế, sản xuất phân compost… Đặc biệt, các em thích thú khi tận mắt thấy dòng nước rỉ rác màu đen sau xử lý trở nên trong vắt, có thể dùng để tưới cây, rửa xe…

“Trước đây em chỉ nghĩ rác chỉ có thể vứt đi. Nhưng sau khi đến Công ty VWS, em hiểu rác có thể tái chế, tạo ra điện, làm phân bón… miễn là mình xử lý đúng cách” - em Huỳnh Anh Tuấn hào hứng kể. Còn em Đào Quỳnh Chi lại ấn tượng với không gian xanh mát giữa khu nhà máy, và hứa sẽ cố gắng phân loại rác và bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ.

Thầy Đặng Vĩnh Lợi, giáo viên phụ trách chương trình dã ngoại của trường SNA cho biết, sau chuyến đi, học sinh sẽ thực hiện các bài tập phân tích về mối quan hệ giữa con người và môi trường, đồng thời rút ra các bài học thực tiễn từ chính trải nghiệm đã có. “Tôi từng đến đây trước đó và lần nào cũng bất ngờ về quy mô và công nghệ xử lý rác của khu liên hợp” - thầy Lợi nói.

Điểm đến giáo dục

Không chỉ tiếp nhận học sinh trong nước, VWS còn thường xuyên mở cửa đón tiếp các đoàn sinh viên quốc tế, chuyên gia môi trường đến tìm hiểu mô hình xử lý chất thải và nước thải tại Việt Nam. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng giáo dục cộng đồng của doanh nghiệp suốt nhiều năm qua.

Được thành lập từ năm 2005 bởi ông David Dương - Việt kiều Mỹ, Công ty VWS hiện đang vận hành một trong những hệ thống xử lý rác hiện đại nhất tại Việt Nam, theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Ngay từ đầu, tiêu chí của Công ty VWS là xử lý rác hiện đại; bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe của người dân xung quanh. Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu giảm tỷ lệ chôn lấp rác, công ty cũng đang triển khai nhiều hướng đi mới như nhà máy đốt rác phát điện (công suất dự kiến 3.000 tấn/ngày) hay các dự án ủ rác thu khí phát điện.

Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ xử lý rác tại TPHCM để giảm tỷ lệ chôn lấp, Công ty VWS phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước với dự định xây dựng nhà máy đốt rác phát điện. Công suất của nhà máy đốt rác phát điện dự kiến xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày, đây là số lượng rác còn lại sau khi đã phân loại để tái chế, làm phân hữu cơ. Bên cạnh đó, Công ty VWS cũng đang triển khai dự án ủ rác, thu khí gas phát điện tại khu chôn lấp đã bắt đầu vận hành và đang được bộ phận kỹ thuật theo dõi.

Những bước đi này không chỉ nhằm bảo vệ môi trường mà còn hướng tới một tương lai bền vững, trong đó mỗi người dân, học sinh, người lao động đều đóng vai trò quan trọng.