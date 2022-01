Những khẩu súng nước ngoài được đặc nhiệm FSB của Nga sử dụng

Tờ Russia Beyond (Nga) đưa tin các đơn vị đặc nhiệm của FSB đều sở hữu vũ khí tiên tiến có trên thị trường và do chính phủ cung cấp. Tuy nhiên, một số sĩ quan đã tự bỏ tiền túi hoặc dùng tiền tài trợ để mua vũ khí.



Một số thành viên của lực lượng đặc nhiệm FSB gần đây đã tiết lộ với tờ Russia Beyond về những loại vũ khí do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sản xuất mà họ đã sử dụng.

Glock 17

Khẩu Glock 17. Ảnh: Russia Beyond

Khẩu súng lục Glock 17 do Áo sản xuất được sử dụng rộng rãi trong đơn vị đặc nhiệm của FSB. Một ví dụ là súng Makarov hoặc Yarygin có giá khoảng 300 USD có thể xả 4.500 viên đạn, trong khi Glock 17 với giá 2.000 USD có khả năng bắn tới 300.000 viên. Theo thành viên của lực lượng đặc nhiệm FSB, họ cần vũ khí có thể bắn được tối thiểu 100.000 viên đạn trước khi nó bị hỏng.



Trong những năm gần đây, tập đoàn Kalashnikov đã tạo loại súng ngắn MPL mới để đáp ứng nhu cầu lực lượng đặc nhiệm FSB.

MR308

Súng trường MR308. Ảnh: Russia Beyond

Hầu hết thời gian lực lượng đặc nhiệm FSB sử dụng súng trường AK trong hoạt động. Tuy nhiên, một số thành viên của lực lượng này sử dụng súng trường AR-15 cho nhiều chiến dịch. Điều đặc biệt là họ yêu thích chiếc MR308 sản xuất tại Đức.

Thành viên của đặc nhiệm FSB đánh giá MR-308 có độ chính xác và phần cơ học tốt hơn so với những súng trường tấn công khác. Theo đó, MR308 được coi là hoàn hảo cho việc bắn hạ những mục tiêu ở khoảng cách lên đến 600 m.Về phần AK, đây là súng trường tuyệt vời nhất dành cho các binh sĩ bởi không thể phá vỡ.



Súng bắn tỉa Mannlicher



Súng bắn tỉa Mannlicher. Ảnh: Russia Beyond

Mannlicher được ví như khẩu AK của thế giới súng bắn tỉa. Mannlicher không đắt đỏ và chắc chắn.

So với những súng bắn tỉa của các nước khác, Mannlicher được đánh giá ở mức trung bình nhưng nếu so sánh với súng bắn tỉa do Nga sản xuất trong thập niên 90 và đầu những năm 2000 thì lại được coi là nhỉnh hơn.



Mỗi khẩu Mannlicher có giá khoảng 5.000 euro và có thể tấn công mục tiêu có chiều dài từ 20-30 cm ở khoảng cách 300 m.

Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất vũ khí tư nhân Nga đã cho ra lò nhiều loại súng bắn tỉa tuyệt vời như DVL-10M3, TSVL-8, ORSIS T-5000… FSB đã sử dụng loại súng này để bảo vệ các chính trị gia Nga như Tổng thống Vladimir Putin.