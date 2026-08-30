Nhung Kate giờ ra sao?

Hậu chia tay Johnny Trí Nguyễn, cuộc sống của Nhung Kate nhận nhiều sự chú ý.

Vừa qua, buổi công chiếu Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh quy tụ nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Giữa dàn sao xuất hiện trên thảm đỏ, Nhung Kate là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý.

Nữ diễn viên diện thiết kế đầm đen hai dây tối giản, tôn vóc dáng thon gọn. Không lựa chọn phong cách quá cầu kỳ, Nhung Kate vẫn nổi bật nhờ thần thái tự nhiên, gương mặt sắc nét cùng vẻ đẹp khỏe khoắn. Ở tuổi 37, nữ diễn viên được nhận xét vẫn giữ được vóc dáng ấn tượng.

Đáng chú ý, đây cũng là lần Nhung Kate xuất hiện trong một sự kiện đặc biệt khi người yêu cũ của cô - Johnny Trí Nguyễn - là một trong những nhân vật quan trọng của Hộ Linh Tráng Sĩ. Nam diễn viên đảm nhận vai Hữu Tướng quân, đồng thời tham gia vai trò đạo diễn hành động của dự án.

Nhan sắc hiện tại của Nhung Kate

Nhung Kate và Johnny Trí Nguyễn gặp nhau từ năm 2011, trong một buổi casting của Chánh Phương Films. Sau thời gian làm quen, cả hai nảy sinh tình cảm và công khai mối quan hệ vào năm 2013.

Suốt hơn 10 năm bên nhau, cặp đôi gần như không sử dụng chuyện tình cảm để gây chú ý. Họ hiếm khi xuất hiện tình tứ trước truyền thông, cũng không đặt nặng chuyện phải tổ chức đám cưới hay sinh con.

Nói về chuyện bên cạnh nhau thời gian dài nhưng không kết hôn, Johnny Trí Nguyễn từng chia sẻ: "Hạnh phúc của một cặp đôi là có người để chia sẻ, có người gần gũi bên mình mà đâu nhất thiết phải đi tới hôn nhân. Mọi vạn vật trong tự nhiên cũng đâu có kết hôn với nhau nhưng có thể ở bên nhau mãi mãi".

Còn Nhung Kate bộc bạch: "Tôi có tìm hiểu chuyện kết hôn, sinh con từ nhiều năm trước nhưng chỉ để có kiến thức. Mục tiêu sống của tôi không ở đó. Nếu không có công việc, tôi nghe nhạc, chơi game hoặc không làm gì cả cũng đủ vui".

Cả hai gặp nhau khi Nhung Kate đi casting phim

Suốt hơn một thập kỷ bên nhau, Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate cùng sinh sống tại võ đường rộng khoảng 1.800 m2 - nơi Johnny Trí Nguyễn dành nhiều tâm huyết sau khi dần rút khỏi các hoạt động giải trí. Họ cùng tập luyện, dạy võ, rong ruổi trên những chuyến đi bằng mô tô và tận hưởng cuộc sống bình dị theo cách rất riêng.

Đến tháng 5/2025, thông tin Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate âm thầm đường ai nấy đi sau hơn 10 năm gắn bó từng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Cả hai dừng lại vào năm 2024, và nam tài tử cho biết quyết định chia tay không xuất phát từ mâu thuẫn mà chỉ là "hết cảm xúc", đồng thời lựa chọn cách chia tay trong êm đềm.

Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate bên nhau 10 năm trước khi "đường ai nấy đi"

Những năm gần đây, Nhung Kate không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Cô khá kín tiếng trên mạng xã hội, thỉnh thoảng mới chia sẻ một vài hình ảnh về công việc, cuộc sống và những hoạt động cá nhân.

Sự im ắng này phần nào khiến mỗi lần Nhung Kate lộ diện đều nhận được sự quan tâm. Đặc biệt, sau khi kết thúc mối tình kéo dài hơn 10 năm, nữ diễn viên dường như càng giữ đời tư kín đáo hơn.

Ở thời điểm hiện tại, Nhung Kate cũng không chỉ tập trung vào việc đứng trước máy quay. Sau nhiều năm làm diễn viên, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới những công việc phía sau màn ảnh.

Nhung Kate tập trung cho công việc phía sau màn ảnh

Nữ diễn viên chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện đặc biệt của bạn bè thân thiết

Ảnh: FBNV