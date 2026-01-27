Những học sinh có bài kiểm tra bị sửa "dìm" điểm đều không tham gia lớp học thêm: Hiệu trưởng lên tiếng

Những diễn biến mới xung quanh vụ nữ giáo viên tiếng Anh, T.T.K.N. tự sửa bài thi của các học sinh ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), vẫn đang là tâm điểm chú ý của số đông.

Theo phản ánh của các phụ huynh thì những học sinh bị "dìm" điểm đều không tham gia lớp học thêm của nữ giáo viên này. Chính điều này khiến họ nghi ngờ việc cô giáo tự sửa đáp án đúng thành sai có thể liên quan tới chuyện học thêm, dạy thêm. Nghi vấn trên đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều và bức xúc trong dư luận.

Trước nghi vấn trên, trả lời trên VietNamNet, bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho biết, nhà trường mới chỉ tiếp nhận phản ánh liên quan đến việc giáo viên sửa bài kiểm tra, chưa nhận được phản ánh nào về việc cô N. tổ chức dạy thêm, học thêm.

Theo bà Quyên, công tác dạy thêm, học thêm luôn được nhà trường nhắc nhở, quán triệt trong các cuộc họp hội đồng; giáo viên cũng đã ký cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành về lĩnh vực này.

Trong khi đó, ở bản tường trình gửi nhà trường, nữ giáo viên tiếng Anh này lý giải rằng trong lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao nên lo các em chủ quan trong học tập. Vì vậy, cô đã can thiệp vào bài làm của học sinh để "nhắc nhở" tinh thần học tập. Giáo viên này khẳng định việc sửa bài thi không liên quan đến việc học sinh có hay không học thêm tại nhà mình.

Thông tin cô giáo tự ý sửa đáp án đúng thành sai khiến dư luận xôn xao.

Trước đó, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã đăng tải lên mạng xã hội phản ánh việc giáo viên bộ môn tiếng Anh cố tình sửa bài thi của học sinh nhằm chấm điểm thấp. Theo các phụ huynh, nhiều bài làm có dấu hiệu bị can thiệp như thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời, khiến câu trả lời ban đầu đúng trở thành sai.

Nắm bắt thông tin, ban giám hiệu nhà trường xác định nội dung phản ánh của phụ huynh là có cơ sở. Kết quả kiểm tra cho thấy có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh cô T.T.K.N giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài làm của học sinh. Từ đó, nhà trường xác định cô T.T.K.N, giáo viên tiếng Anh, có dấu hiệu vi phạm.

Hiện nữ giáo viên này đang bị tạm đình chỉ. Còn việc sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ, cô T.T.K.N. có tiếp tục đứng lớp hay không thì nhà trường đang làm các bước để xin ý kiến cấp trên. Theo bà Quyên chia sẻ trên VietNamNet, do tính chất nhạy cảm của vụ việc, quá trình xử lý cần được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng và đúng quy trình.