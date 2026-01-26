8 đối tượng trong vụ gây rối tại hầm Kim Liên: Bàn nhau khi thấy có gái trẻ thì giả vờ ngã để sàm sỡ

Trước đó, vào đêm 23, rạng sáng 24/1, sau chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng giải U23 châu Á, nhiều người hâm mộ tại Hà Nội đổ ra đường ăn mừng.

Tại hầm Kim Liên, khi lượng lớn người dân tụ tập hò reo ăn mừng chiến thắng thì một cô gái tố cáo bị nhóm thanh thiếu niên quấy rối tình dục. Khi bạn trai của cô gái phản ứng, nhóm này còn tấn công hội đồng đôi nam nữ. Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao cộng đồng mạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Các đối tượng trong vụ án. (Nguồn: CAND)

Đến ngày 25/1, Công an TP Hà Nội đã xác minh, làm rõ 8 đối tượng trong vụ việc, các đối tượng trên đều là các thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi. Bước đầu xác định, khoảng 00h45’ ngày 24/1, nhóm của N.Đ.V (SN 2009, trú tại Hồng Hà, Hà Nội) rủ nhau đi “bão” ăn mừng chiến thắng.

Khi đi đến khu vực hầm Kim Liên, nhóm của V. bàn nhau khi thấy các cô gái trẻ đi qua thì sẽ giả vờ xô, đẩy, tạo cơ hội cho những người trong nhóm lao vào sàm sỡ.

Đến khoảng 03h00’ cùng ngày, V chặn xe máy do anh Q điều khiển chở theo chị C. Cùng lúc này, nhóm của V lao vào sàm sỡ chị C. Sau đó, nhóm của V. bỏ đi thì gặp anh K. đang đi bộ trong hầm. V. dùng tay vỗ vào gáy anh K. dẫn đến cãi chửi nhau. Lúc này, nhóm của V. lao đến đánh anh K. Khi được người dân xung quanh can ngăn thì nhóm V. bỏ đi.

Thông tin trên báo CAND, căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với các đối tượng dưới 16 tuổi, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.